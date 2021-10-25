https://ria.ru/20211025/patriarkh-1756180301.html

Патриарха Варфоломея выписали из госпиталя в США

Патриарха Варфоломея выписали из госпиталя в США - РИА Новости, 25.10.2021

Патриарха Варфоломея выписали из госпиталя в США

Константинопольский патриарх Варфоломей, госпитализированный в воскресенье в больницу Университета Джорджа Вашингтона в Вашингтоне в связи с недомоганием,... РИА Новости, 25.10.2021

2021-10-25T17:37

2021-10-25T17:37

2021-10-25T17:37

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АФИНЫ, 25 окт - РИА Новости. Константинопольский патриарх Варфоломей, госпитализированный в воскресенье в больницу Университета Джорджа Вашингтона в Вашингтоне в связи с недомоганием, выписан и продолжит свой визит в США, сообщил в понедельник архиепископ Америки Элпидофор."С радостью сообщаю всем, что нашего духовного отца его святейшество только что выписали из госпиталя. Он чувствует себя хорошо и продолжит официальный визит", - написал Элпидофор в своем аккаунте в Twitter.Варфоломей в субботу прибыл в США с 12-дневным визитом, первым за 12 лет. В воскресенье перед службой в соборе Святой Софии он почувствовал себя плохо из-за длительного перелета и расписания мероприятий по прибытии. Врач из предосторожности посоветовал отвезти его в больницу Университета Джорджа Вашингтона для наблюдения, сообщила архиепископия.В понедельник планируется встреча Варфоломея с президентом США Джо Байденом.

https://ria.ru/20211024/varfolomey-1756052654.html

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