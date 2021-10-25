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Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате со смотровой площадки у памятника бродяге по трассе Иркутск - МРС (Маломорская рыбная станция) - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Религия
https://ria.ru/20211025/patriarkh-1756180301.html
Патриарха Варфоломея выписали из госпиталя в США
Патриарха Варфоломея выписали из госпиталя в США - РИА Новости, 25.10.2021
Патриарха Варфоломея выписали из госпиталя в США
Константинопольский патриарх Варфоломей, госпитализированный в воскресенье в больницу Университета Джорджа Вашингтона в Вашингтоне в связи с недомоганием,... РИА Новости, 25.10.2021
2021-10-25T17:37
2021-10-25T17:37
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АФИНЫ, 25 окт - РИА Новости. Константинопольский патриарх Варфоломей, госпитализированный в воскресенье в больницу Университета Джорджа Вашингтона в Вашингтоне в связи с недомоганием, выписан и продолжит свой визит в США, сообщил в понедельник архиепископ Америки Элпидофор."С радостью сообщаю всем, что нашего духовного отца его святейшество только что выписали из госпиталя. Он чувствует себя хорошо и продолжит официальный визит", - написал Элпидофор в своем аккаунте в Twitter.Варфоломей в субботу прибыл в США с 12-дневным визитом, первым за 12 лет. В воскресенье перед службой в соборе Святой Софии он почувствовал себя плохо из-за длительного перелета и расписания мероприятий по прибытии. Врач из предосторожности посоветовал отвезти его в больницу Университета Джорджа Вашингтона для наблюдения, сообщила архиепископия.В понедельник планируется встреча Варфоломея с президентом США Джо Байденом.
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twitter, сша, вашингтон (город), джо байден, университет джорджа вашингтона
17:37 25.10.2021
 

Патриарха Варфоломея выписали из госпиталя в США

© AP Photo / Lefteris PitarakisВселенский патриарх Варфоломей
Вселенский патриарх Варфоломей - РИА Новости, 1920, 25.10.2021
© AP Photo / Lefteris Pitarakis
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АФИНЫ, 25 окт - РИА Новости. Константинопольский патриарх Варфоломей, госпитализированный в воскресенье в больницу Университета Джорджа Вашингтона в Вашингтоне в связи с недомоганием, выписан и продолжит свой визит в США, сообщил в понедельник архиепископ Америки Элпидофор.
"С радостью сообщаю всем, что нашего духовного отца его святейшество только что выписали из госпиталя. Он чувствует себя хорошо и продолжит официальный визит", - написал Элпидофор в своем аккаунте в Twitter.
Варфоломей в субботу прибыл в США с 12-дневным визитом, первым за 12 лет. В воскресенье перед службой в соборе Святой Софии он почувствовал себя плохо из-за длительного перелета и расписания мероприятий по прибытии. Врач из предосторожности посоветовал отвезти его в больницу Университета Джорджа Вашингтона для наблюдения, сообщила архиепископия.
В понедельник планируется встреча Варфоломея с президентом США Джо Байденом.
Визит Патриарха Варфоломея на Афон - РИА Новости, 1920, 24.10.2021
24 октября, 23:03Религия
Варфоломей обвинил РПЦ в неблагодарности
 
РелигияTwitterСШАВашингтон (город)Джо БайденУниверситет Джорджа Вашингтона
 
 
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