https://ria.ru/20211025/ostanki-1756084600.html

В РПЦ прокомментировали новое исследование "екатеринбургских останков"

В РПЦ прокомментировали новое исследование "екатеринбургских останков" - РИА Новости, 25.10.2021

В РПЦ прокомментировали новое исследование "екатеринбургских останков"

Три тома исследований "екатеринбургских останков", выпущенные Следственным комитетом России, исчерпывающи, считает председатель отдела внешних церковных связей... РИА Новости, 25.10.2021

2021-10-25T10:47

2021-10-25T10:47

2021-10-25T10:47

религия

следственный комитет россии (ск рф)

отдел внешних церковных связей московского патриархата

московский патриархат

россия

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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Три тома исследований "екатеринбургских останков", выпущенные Следственным комитетом России, исчерпывающи, считает председатель отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион (Алфеев).На этой неделе Следственный комитет России опубликовал на своем официальном сайте третий и заключительный том книги, которая посвящена расследованию убийства семьи последнего российского императора Николая II. СК отмечал, что "благодаря проведенной кропотливой работе, современным высоким технологиям у следствия не осталось сомнений касательно версии смерти царской семьи и принадлежности останков". Ранее Иларион уже говорил, что результаты экспертиз "екатеринбургских останков" убеждают в подлинности их принадлежности царской семье, но для их признания РПЦ требуется решение Архиерейского собора, это может произойти уже в ноябре."Следственный комитет выпустил уже три тома материалов, которые были собраны в ходе исследования екатеринбургских останков. В отличие от первого исследования, которое было сделано ещё в 90-е годы, которое было сделано поспешно и к которому не допустили церковь, из-за чего в церкви возникли подозрения и недоумение, нынешние исследования носят исчерпывающий характер", - сказал митрополит Иларион в эфире телеканала "Россия 24".По его словам, проведено более 40 разных тестов, включая генетические, в разных лабораториях."И выводы, которые сделал Следственный комитет, там они вполне однозначные. Члены Синода уже ознакомились с этими выводами. А теперь после публикации всех трёх томов они станут доступны для всех желающих. Я думаю, что работа проведена очень кропотливая, очень скрупулёзная и, по сути, исчерпывающая. Нам осталось только ознакомиться с результатами этой работы и принять соответствующие решение", - заявил митрополит Иларион.Он добавил, что решение о подлинности "екатеринбургских останков" примут в мае 2022 года". Я думаю, что те решения, которые мы не сможем принять в ноябре, мы примем в мае следующего года. Если, даст Бог, к лучшему изменится эпидемическая ситуация - тогда, наверное, будут приняты те решения, принятие которых было запланировано на ноябрь", - сказал митрополит.

https://ria.ru/20211022/romanovy-1755642807.html

https://ria.ru/20211002/romanov-1752715880.html

россия

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следственный комитет россии (ск рф), отдел внешних церковных связей московского патриархата, московский патриархат, россия