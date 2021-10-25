https://ria.ru/20211025/oreyro-1756185058.html

Наталия Орейро получила российское гражданство

Наталия Орейро получила российское гражданство - РИА Новости, 25.10.2021

Наталия Орейро получила российское гражданство

Президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении гражданства РФ Наталии Орейро и ее сыну, документ опубликован на официальном интернет-портале... РИА Новости, 25.10.2021

2021-10-25T17:56

2021-10-25T17:56

2021-10-25T18:07

уругвай

владимир путин

наталия орейро

шоу-бизнес

россия

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МОСКВА, 25 окт – РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении гражданства РФ Наталии Орейро и ее сыну, документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации."Принять в гражданство РФ следующих лиц ... Орейро Иглесиас Наталия Мариса, родившаяся 19 мая 1977 года в Уругвае, с сыном Мольо Орейро Мерлином Атауальпой, родившимся 26 января 2012 года в Аргентине", – говорится в документе.Мировую известность Наталии Орейро принесла главная роль в аргентинском сериале "Дикий ангел".

https://ria.ru/20210612/oreyro-1736718293.html

уругвай

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2021

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уругвай, владимир путин, наталия орейро, шоу-бизнес, россия