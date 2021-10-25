https://ria.ru/20211025/oreyro-1756181804.html

Наталия Орейро получила российское гражданство

Наталия Орейро получила российское гражданство - РИА Новости, 25.10.2021

Наталия Орейро получила российское гражданство

Президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении российского гражданства Наталии Орейро, соответствующий документ опубликован на официальном... РИА Новости, 25.10.2021

2021-10-25T17:44

2021-10-25T17:44

2021-10-25T19:02

наталия орейро

россия

в мире

уругвай

владимир путин

культура

культура

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МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении российского гражданства Наталии Орейро, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. "Принять в гражданство России следующих лиц: <...> Орейро Иглесиас Наталия Мариса, родившаяся 19 мая 1977 года в Уругвае, с сыном Мольо Орейро Мерлином Атауальпой, родившимся 26 января 2012 года в Аргентине", — говорится в тексте.Ранее латиноамериканская актриса отмечала, что не планирует жить в стране, но стремится получить паспорт в качестве признательности за любовь россиян.Мировую известность Наталии Орейро принес аргентинский сериал "Дикий ангел".

https://ria.ru/20210612/oreyro-1736718293.html

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уругвай

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наталия орейро, россия, в мире, уругвай, владимир путин, культура