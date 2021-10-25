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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20211025/oreyro-1756181804.html
Наталия Орейро получила российское гражданство
Наталия Орейро получила российское гражданство - РИА Новости, 25.10.2021
Наталия Орейро получила российское гражданство
Президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении российского гражданства Наталии Орейро, соответствующий документ опубликован на официальном... РИА Новости, 25.10.2021
2021-10-25T17:44
2021-10-25T19:02
наталия орейро
россия
в мире
уругвай
владимир путин
культура
культура
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МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении российского гражданства Наталии Орейро, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. "Принять в гражданство России следующих лиц: &lt;...&gt; Орейро Иглесиас Наталия Мариса, родившаяся 19 мая 1977 года в Уругвае, с сыном Мольо Орейро Мерлином Атауальпой, родившимся 26 января 2012 года в Аргентине", — говорится в тексте.Ранее латиноамериканская актриса отмечала, что не планирует жить в стране, но стремится получить паспорт в качестве признательности за любовь россиян.Мировую известность Наталии Орейро принес аргентинский сериал "Дикий ангел".
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наталия орейро, россия, в мире, уругвай, владимир путин, культура
17:44 25.10.2021 (обновлено: 19:02 25.10.2021)
 
Наталия Орейро получила российское гражданство

Путин присвоил российское гражданство уругвайской актрисе и певице Наталии Орейро

© РИА Новости / Виктор Вытольский / Перейти в фотобанкАктриса и певица Наталия Орейро
Актриса и певица Наталия Орейро - РИА Новости, 1920, 25.10.2021
© РИА Новости / Виктор Вытольский
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МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении российского гражданства Наталии Орейро, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
"Принять в гражданство России следующих лиц: <...> Орейро Иглесиас Наталия Мариса, родившаяся 19 мая 1977 года в Уругвае, с сыном Мольо Орейро Мерлином Атауальпой, родившимся 26 января 2012 года в Аргентине", — говорится в тексте.
Ранее латиноамериканская актриса отмечала, что не планирует жить в стране, но стремится получить паспорт в качестве признательности за любовь россиян.
Мировую известность Наталии Орейро принес аргентинский сериал "Дикий ангел".
Наталья Орейро в кокошнике поздравляет россиян с Днем России - РИА Новости, 1920, 12.06.2021
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