https://ria.ru/20211025/oreyro-1756181804.html
Наталия Орейро получила российское гражданство
Наталия Орейро получила российское гражданство - РИА Новости, 25.10.2021
Наталия Орейро получила российское гражданство
Президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении российского гражданства Наталии Орейро, соответствующий документ опубликован на официальном... РИА Новости, 25.10.2021
2021-10-25T17:44
2021-10-25T17:44
2021-10-25T19:02
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МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении российского гражданства Наталии Орейро, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. "Принять в гражданство России следующих лиц: <...> Орейро Иглесиас Наталия Мариса, родившаяся 19 мая 1977 года в Уругвае, с сыном Мольо Орейро Мерлином Атауальпой, родившимся 26 января 2012 года в Аргентине", — говорится в тексте.Ранее латиноамериканская актриса отмечала, что не планирует жить в стране, но стремится получить паспорт в качестве признательности за любовь россиян.Мировую известность Наталии Орейро принес аргентинский сериал "Дикий ангел".
https://ria.ru/20210612/oreyro-1736718293.html
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наталия орейро, россия, в мире, уругвай, владимир путин, культура
17:44 25.10.2021 (обновлено: 19:02 25.10.2021)
Наталия Орейро получила российское гражданство
Путин присвоил российское гражданство уругвайской актрисе и певице Наталии Орейро