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"Секретов не осталось". Украина продала Пентагону гордость своей оборонки
"Секретов не осталось". Украина продала Пентагону гордость своей оборонки - РИА Новости, 25.10.2021
"Секретов не осталось". Украина продала Пентагону гордость своей оборонки
Киев продолжает торговать военными секретами — на днях американцы за семь миллионов долларов получили последнюю модификацию танка БМ "Оплот", серийное... РИА Новости, 25.10.2021
2021-10-25T08:00
2021-10-25T08:14
безопасность
m1 abrams
министерство обороны сша
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вооруженные силы украины
завод имени малышева
виктор мураховский
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МОСКВА, 25 окт — РИА Новости, Андрей Коц. Киев продолжает торговать военными секретами — на днях американцы за семь миллионов долларов получили последнюю модификацию танка БМ "Оплот", серийное производство которого так и не наладили. Зачем эта машина понадобилась Пентагону и что еще Украина продала США — в материале РИА Новости.Проблемный танкОсновной боевой танк "Оплот" — украинская модификация советского Т-80УД. Последняя версия оснащена современными системами управления огнем и оптико-электронного противодействия, комбинированным панорамным прицелом с независимыми дневным и ночным каналами, динамической защитой "Дуплет", новым бортовым компьютером механика-водителя и средствами связи, а также двигателем мощностью 1200 лошадиных сил. По оценкам специалистов, "Оплот" по боевым возможностям примерно соответствует российскому Т-90А.Впрочем, с 2008-го украинская армия получила всего три таких машины. Еще 49 Киев поставил Таиланду, сорвав при этом все сроки контракта. Сильно тогда разозлило покупателей и низкое качество техники: со многих машин очень быстро сошла заводская краска, обнажив ржавчину. Выяснилось, что в них использовали узлы и агрегаты, десятилетиями находившиеся на складах или вообще под открытым небом. Так, на "новые" "Оплоты" устанавливали двигатели ТД-1000Т, снятые с первых Т-80 середины 1970-х. Тогда эти моторы были по-настоящему прорывными, но за 40 лет, конечно, устарели.Большие опасения вызывает и техническое состояние тех немногих "Оплотов", которые все-таки закупили для ВСУ. Например, в августе один из трех танков, принимавших участие в репетиции парада в Киеве, попросту заглох. Под моторно-трансмиссионным отделением растеклась лужа технологической жидкости. Кроме того, было видно, что модный пиксельный камуфляж наносили в спешке — широкими лентами малярного скотча. Возникает закономерный вопрос: зачем Пентагону понадобился проблемный во всех отношениях украинский танк?Проверка на прочность"Интерес американцев понятен: "Оплот" — продукт некогда одного из ведущих танкостроительных предприятий СССР, — объяснил РИА Новости главный редактор журнала "Арсенал Отечества" Виктор Мураховский. — Это развитие перспективных проектов завода имени Малышева еще советской эпохи. И американцам, естественно, любопытно, что относительно нового украинцам удалось внедрить на старую платформу. Они вряд ли что-то напрямую скопируют для себя, но подсмотреть какое-нибудь ноу-хау и разработать на его основе собственное решение вполне способны. Причем "Оплот" они купили сравнительно дешево. Скажем, изготовление "Абрамса" с нуля обошлось бы сегодня минимум в десять миллионов долларов".Эксперт подчеркнул, что в первую очередь американцев интересует многослойная комбинированная броня "Оплота", система динамической защиты, прицельные приспособления. Танк разберут до винтика, тщательно изучат узлы и агрегаты, все соберут и отправят на полигон. Там, вероятно, боевую машину будут обстреливать различными противотанковыми боеприпасами, чтобы нащупать слабые места. А 125-миллиметровая пушка пригодится для проверки собственной бронетехники на устойчивость к повреждениям.Украинский танк по многим характеристикам аналогичен другим машинам советской школы, до сих пор стоящим на вооружении. Данные, полученные при изучении "Оплота", используют для выработки тактики борьбы с современной российской бронетехникой. Кроме того, "Оплот" наверняка примет участие в многочисленных учениях, где будет играть роль вражеского танка, — в армии США есть специальные подразделения, изображающие "плохих парней".Все на продажуНадо сказать, Украина не первый раз продает американцам военную технику. Конечно, такие сделки обычно не предают огласке. Кроме того, оборонными технологиями торгуют по запутанным и бюрократизированным схемам. Тем не менее сведения о некоторых контрактах попадали в СМИ. С 1993-го по 2014-й Украина отправила в США несколько десятков боевых машин пехоты. В основном БМП-2, а также новейшие на момент распада СССР БМП-3, принятые на вооружение в 1987-м.Танков покупали меньше — довольно много Т-72 попало в США из Германии после объединения страны. В 2003-м Пентагон приобрел на Украине четыре газотурбинных Т-84У, в 2010-м — Т-80БВ. Американцев интересовало прежде всего бронирование. По некоторым данным, машины использовали на полигонах в качестве мишеней.В годы холодной войны в НАТО недооценивали возможности советской танковой брони. Уже в нулевые специалисты Пентагона обстреляли на полигоне 25 танков Т-72А1 и Т-72Б1 с динамической защитой "Контакт-5" снарядами М829А1 с сердечником из обедненного урана. Вывести из строя боевые машины тогда не удалось. А по результатам тестов для "Абрамсов" разработали снаряды M829A2 и M829A3 с повышенной бронебойностью.Таким образом, тщательное изучение техники вероятного противника во многом повлияло на развитие американских 120-миллиметровых боеприпасов. Но сегодня это уже неактуально: современные российские Т-72Б3 и Т-90 оснащены более совершенной динамической защитой "Реликт".Естественно, американцы не упустили возможности выкупить у Украины несколько современных боевых самолетов. Достоверно известно, что в 2009-м Киев продал чикагской частной компании Pride Aircraft две демилитаризованные "спарки" Су-27УБ. За полгода там поставили машины на крыло и выложили видео полетов в интернет, после чего следы "сушек" затерялись. На сайте компании сообщили, что истребители проданы и больше не доступны. Покупатель не разглашается, но, скорее всего, машины достались Пентагону.
https://ria.ru/20210923/polsha-1751411465.html
https://ria.ru/20211022/ispytaniya-1755723063.html
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безопасность, m1 abrams, министерство обороны сша, бмп-3, бмп-2, вооруженные силы украины, завод имени малышева, виктор мураховский
08:00 25.10.2021 (обновлено: 08:14 25.10.2021)
 

"Секретов не осталось". Украина продала Пентагону гордость своей оборонки

CC BY-SA 4.0 / VoidWanderer / 'Zbroya ta Bezpeka' military fair, Kyiv, Ukraine, 2021 / Cropped imageТанк БМ "Оплот" на военной выставке в Киеве
Танк БМ Оплот на военной выставке в Киеве - РИА Новости, 1920, 25.10.2021
CC BY-SA 4.0 / VoidWanderer / 'Zbroya ta Bezpeka' military fair, Kyiv, Ukraine, 2021 / Cropped image
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МОСКВА, 25 окт — РИА Новости, Андрей Коц. Киев продолжает торговать военными секретами — на днях американцы за семь миллионов долларов получили последнюю модификацию танка БМ "Оплот", серийное производство которого так и не наладили. Зачем эта машина понадобилась Пентагону и что еще Украина продала США — в материале РИА Новости.

Проблемный танк

Основной боевой танк "Оплот" — украинская модификация советского Т-80УД. Последняя версия оснащена современными системами управления огнем и оптико-электронного противодействия, комбинированным панорамным прицелом с независимыми дневным и ночным каналами, динамической защитой "Дуплет", новым бортовым компьютером механика-водителя и средствами связи, а также двигателем мощностью 1200 лошадиных сил. По оценкам специалистов, "Оплот" по боевым возможностям примерно соответствует российскому Т-90А.
© AP Photo / Pool/ Mykola LazarenkoПрезидент Украины Петр Порошенко и министр обороны Степан Полторак смотрят на танк "Оплот" во время открытия выставки "Сила непобедимого" в Киеве
Президент Украины Петр Порошенко и министр обороны Степан Полторак смотрят на танк Оплот во время открытия выставки Сила непобедимого в Киеве - РИА Новости, 1920, 22.10.2021
© AP Photo / Pool/ Mykola Lazarenko
Президент Украины Петр Порошенко и министр обороны Степан Полторак смотрят на танк "Оплот" во время открытия выставки "Сила непобедимого" в Киеве
Впрочем, с 2008-го украинская армия получила всего три таких машины. Еще 49 Киев поставил Таиланду, сорвав при этом все сроки контракта. Сильно тогда разозлило покупателей и низкое качество техники: со многих машин очень быстро сошла заводская краска, обнажив ржавчину. Выяснилось, что в них использовали узлы и агрегаты, десятилетиями находившиеся на складах или вообще под открытым небом. Так, на "новые" "Оплоты" устанавливали двигатели ТД-1000Т, снятые с первых Т-80 середины 1970-х. Тогда эти моторы были по-настоящему прорывными, но за 40 лет, конечно, устарели.
Большие опасения вызывает и техническое состояние тех немногих "Оплотов", которые все-таки закупили для ВСУ. Например, в августе один из трех танков, принимавших участие в репетиции парада в Киеве, попросту заглох. Под моторно-трансмиссионным отделением растеклась лужа технологической жидкости.
CC BY-SA 4.0 / VoidWanderer / Rehearsal for the Independence Day military parade in Kyiv, 2021 / Cropped imageТанки БМ "Оплот" на репетиции парада ко Дню независимости в Киеве
Танки БМ Оплот на репетиции парада ко дню независимости в Киеве - РИА Новости, 1920, 22.10.2021
CC BY-SA 4.0 / VoidWanderer / Rehearsal for the Independence Day military parade in Kyiv, 2021 / Cropped image
Танки БМ "Оплот" на репетиции парада ко Дню независимости в Киеве
Кроме того, было видно, что модный пиксельный камуфляж наносили в спешке — широкими лентами малярного скотча. Возникает закономерный вопрос: зачем Пентагону понадобился проблемный во всех отношениях украинский танк?

Проверка на прочность

"Интерес американцев понятен: "Оплот" — продукт некогда одного из ведущих танкостроительных предприятий СССР, — объяснил РИА Новости главный редактор журнала "Арсенал Отечества" Виктор Мураховский. — Это развитие перспективных проектов завода имени Малышева еще советской эпохи. И американцам, естественно, любопытно, что относительно нового украинцам удалось внедрить на старую платформу. Они вряд ли что-то напрямую скопируют для себя, но подсмотреть какое-нибудь ноу-хау и разработать на его основе собственное решение вполне способны. Причем "Оплот" они купили сравнительно дешево. Скажем, изготовление "Абрамса" с нуля обошлось бы сегодня минимум в десять миллионов долларов".
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Эксперт подчеркнул, что в первую очередь американцев интересует многослойная комбинированная броня "Оплота", система динамической защиты, прицельные приспособления. Танк разберут до винтика, тщательно изучат узлы и агрегаты, все соберут и отправят на полигон. Там, вероятно, боевую машину будут обстреливать различными противотанковыми боеприпасами, чтобы нащупать слабые места. А 125-миллиметровая пушка пригодится для проверки собственной бронетехники на устойчивость к повреждениям.
Украинский танк по многим характеристикам аналогичен другим машинам советской школы, до сих пор стоящим на вооружении. Данные, полученные при изучении "Оплота", используют для выработки тактики борьбы с современной российской бронетехникой. Кроме того, "Оплот" наверняка примет участие в многочисленных учениях, где будет играть роль вражеского танка, — в армии США есть специальные подразделения, изображающие "плохих парней".

Все на продажу

Надо сказать, Украина не первый раз продает американцам военную технику. Конечно, такие сделки обычно не предают огласке. Кроме того, оборонными технологиями торгуют по запутанным и бюрократизированным схемам. Тем не менее сведения о некоторых контрактах попадали в СМИ. С 1993-го по 2014-й Украина отправила в США несколько десятков боевых машин пехоты. В основном БМП-2, а также новейшие на момент распада СССР БМП-3, принятые на вооружение в 1987-м.
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Танков покупали меньше — довольно много Т-72 попало в США из Германии после объединения страны. В 2003-м Пентагон приобрел на Украине четыре газотурбинных Т-84У, в 2010-м — Т-80БВ. Американцев интересовало прежде всего бронирование. По некоторым данным, машины использовали на полигонах в качестве мишеней.
В годы холодной войны в НАТО недооценивали возможности советской танковой брони. Уже в нулевые специалисты Пентагона обстреляли на полигоне 25 танков Т-72А1 и Т-72Б1 с динамической защитой "Контакт-5" снарядами М829А1 с сердечником из обедненного урана. Вывести из строя боевые машины тогда не удалось. А по результатам тестов для "Абрамсов" разработали снаряды M829A2 и M829A3 с повышенной бронебойностью.
© Фото : U.S. Army / Sgt. Leon CookАмериканский танк M1A2 Abrams
Американский танк M1A2 Abrams - РИА Новости, 1920, 22.10.2021
© Фото : U.S. Army / Sgt. Leon Cook
Американский танк M1A2 Abrams
Таким образом, тщательное изучение техники вероятного противника во многом повлияло на развитие американских 120-миллиметровых боеприпасов. Но сегодня это уже неактуально: современные российские Т-72Б3 и Т-90 оснащены более совершенной динамической защитой "Реликт".
Естественно, американцы не упустили возможности выкупить у Украины несколько современных боевых самолетов. Достоверно известно, что в 2009-м Киев продал чикагской частной компании Pride Aircraft две демилитаризованные "спарки" Су-27УБ. За полгода там поставили машины на крыло и выложили видео полетов в интернет, после чего следы "сушек" затерялись. На сайте компании сообщили, что истребители проданы и больше не доступны. Покупатель не разглашается, но, скорее всего, машины достались Пентагону.
 
БезопасностьM1 AbramsМинистерство обороны СШАБМП-3БМП-2Вооруженные силы УкраиныЗавод имени МалышеваВиктор Мураховский
 
 
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