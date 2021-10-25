https://ria.ru/20211025/obrushenie-1756224183.html
Пострадавшая в Набережных Челнах девушка умерла
Пострадавшая в Набережных Челнах девушка умерла - РИА Новости, 25.10.2021
Пострадавшая в Набережных Челнах девушка умерла
Пострадавшая при обрушении в доме в Набережных Челнах девушка 1999 года рождения скончалась, сообщил РИА Новости представитель мэрии города. РИА Новости, 25.10.2021
2021-10-25T23:20
2021-10-25T23:20
2021-10-25T23:43
происшествия
набережные челны
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
взрыв в доме в набережных челнах
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КАЗАНЬ, 25 окт – РИА Новости. Пострадавшая при обрушении в доме в Набережных Челнах девушка 1999 года рождения скончалась, сообщил РИА Новости представитель мэрии города.По данным МЧС, в понедельник вечером поступило сообщение о взрыве газовоздушной смеси в квартире на четвертом этаже пятиэтажного жилого дома на улице Татарстан, 25/117 в Набережных Челнах. Были повреждены перекрытия между четвертым и пятым этажами. Разрушено шесть квартир. Пострадали братья 2004 и 2010 годов рождения, мужчина 1951 года рождения, девушка 1999 года рождения. Они госпитализированы.Возбуждено уголовное дело по статье "выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей"."К сожалению, скончалась", - сказал собеседник агентства.Ранее министр здравоохранения Татарстана Марат Садыков сообщил, что пострадавшая девушка была доставлена в больницу в состоянии клинической смерти, была выведена из этого состояния, ее оперировали.По информации министра, девушка была извлечена из-под плиты перекрытия, получила тупую травму живота, тупую травму грудной клетки, ушиб головного мозга.
https://ria.ru/20211025/vzryv-1756222884.html
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происшествия, набережные челны, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), взрыв в доме в набережных челнах
23:20 25.10.2021 (обновлено: 23:43 25.10.2021)
Пострадавшая в Набережных Челнах девушка умерла
Девушка, пострадавшая при взрыве газа в пятиэтажке в Набережных Челнах, умерла в больнице