https://ria.ru/20211025/obrushenie-1756214475.html

Три человека остаются в тяжелом состоянии после взрыва в Набережных Челнах

Три человека остаются в тяжелом состоянии после взрыва в Набережных Челнах - РИА Новости, 25.10.2021

Три человека остаются в тяжелом состоянии после взрыва в Набережных Челнах

Двое из четверых пострадавших при обрушении в жилом доме Набережных Челнов находятся в тяжелом состоянии, девушка – в крайне тяжелом, сообщил представитель... РИА Новости, 25.10.2021

2021-10-25T21:07

2021-10-25T21:07

2021-10-25T21:35

происшествия

набережные челны

взрыв в доме в набережных челнах

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/19/1756196434_0:46:768:478_1920x0_80_0_0_118bd1514d3b03650bde2a575ed65dd2.jpg

КАЗАНЬ, 25 окт — РИА Новости. Двое из четверых пострадавших при обрушении в жилом доме Набережных Челнов находятся в тяжелом состоянии, девушка – в крайне тяжелом, сообщил представитель минздрава Татарстана.Ранее в МЧС поступило сообщение о взрыве газовоздушной смеси в квартире на четвертом этаже пятиэтажного жилого дома на улице Татарстан, 25/117 в Набережных Челнах. Были повреждены перекрытия между четвертым и пятым этажами.Пострадали братья 2004 и 2010 годов рождения, мужчина 1951 года рождения, девушка 1999 года рождения. Их госпитализировали. Возбуждено уголовное дело по статье "выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей"."На 21:00 мск в больнице скорой медицинской помощи Набережных Челнов находятся четверо пострадавших… Девушка 1999 года рождения в крайне тяжелом состоянии, на данный момент врачи борются за ее жизнь в операционной", — рассказали в ведомстве.Возбуждено уголовное дело по статье "выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей". Предварительной причиной взрыва в экстренных службах считают нарушение правил эксплуатации газового оборудования. Дом, где произошло ЧП, сдали в эксплуатацию в 1979 году. Как следует из выписки Единого государственного реестра недвижимости, он не был аварийным.

https://ria.ru/20211025/vzryv-1756185290.html

набережные челны

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Спасательная операция на месте обрушения жилого дома в Набережных Челнах Из-под завалов дома в Набережных Челнах вытащили не менее девяти человек. Взрывом повредило два этажа. Повреждены перекрытия между четвертым и пятым этажами. В МЧС считают, что эпицентр находился в квартире на четвертом этаже. Предварительной причиной взрыва называют нарушение правил эксплуатации газового оборудования. Всего разрушены шесть квартир. Прокуратура начал проверку. 2021-10-25T21:07 true PT0M23S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, набережные челны, взрыв в доме в набережных челнах