https://ria.ru/20211025/nerabochie-1756221810.html

В Калининградской области ужесточили ограничения из-за коронавируса

В Калининградской области ужесточили ограничения из-за коронавируса - РИА Новости, 25.10.2021

В Калининградской области ужесточили ограничения из-за коронавируса

Нерабочие дни вводятся в Калининградской области с 28 октября по 7 ноября, в этот период будут действовать дополнительные ограничения, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 25.10.2021

2021-10-25T22:34

2021-10-25T22:34

2021-10-25T23:09

распространение коронавируса

калининградская область

коронавирус в россии

здоровье - общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/152539/50/1525395037_0:128:2450:1506_1920x0_80_0_0_504eb837a02c2377caa7b859dcc7b7d0.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 окт – РИА Новости. Нерабочие дни вводятся в Калининградской области с 28 октября по 7 ноября, в этот период будут действовать дополнительные ограничения, сообщает пресс-служба правительства региона."В Калининградской области вводятся нерабочие дни с 28 октября по 7 ноября. В этот период на всей территории региона будут действовать целый ряд дополнительных эпидемических ограничений. Они направлены на сокращение контактов между людьми, чтобы разорвать цепочки заболеваемости и остановить темпы роста коронавирусной инфекции в регионе", - говорится в сообщении.Осенние каникулы пройдут в школах Калининградской области с 28 октября по 7 ноября, их период совпадает с объявленными в регионе нерабочими днями, сообщает пресс-служба областного правительства."В школах с 28 октября по 7 ноября объявляются каникулы. Приостанавливается работа детских садов за исключением дежурных групп для детей, чьи родители работают на продолжающих работу предприятиях и организациях", - говорится в сообщении.При этом учреждения среднего специального образования переходят на дистанционный формат обучения. Организации, оказывающие услуги дополнительного образования, а также спортивной подготовки приостанавливают свою деятельность.Так, в период нерабочих дней будет приостановлена работа областных предприятий и организаций за исключением тех, которые обеспечивают функционирование инфраструктуры, а также предприятий непрерывного цикла.Учреждения, оказывающие банковские, финансовые и страховые услуги, обязаны на это время перевести не менее 70% персонала на удаленный режим работы.Заселение в гостиницы с 28 октября по 7 ноября осуществляется исключительно по QR-коду о вакцинации или перенесенном заболевании. Также допускается предъявление ПЦР-теста.Также работа торговых центров приостанавливается в Калининградской области с 28 октября по 7 ноября, заведения общепита в этот период смогут работать только на вынос или с доставкой, сообщает пресс-служба правительства региона."В указанные нерабочие дни приостанавливается доступ посетителей на предприятия общепита. При этом они могут продолжать оказывать услуги в формате "торговля на вынос" и "доставка", - говорится в сообщении.Также с 28 октября по 7 ноября приостанавливается работа торговых центров и магазинов непродовольственных товаров любой площади. "Это ограничение не касается магазинов, торгующих продуктами питания, детскими товарами, лекарственными средствами и медизделиями, а также зоомагазинов", - отмечают региональные власти.В Калининградской области для неработающих граждан старше 65 лет ранее был введен режим самоизоляции. Запрещено нахождение граждан без масок в торговых организациях, на рынках, в общественном транспорте, такси, на парковках, в лифтах, вокзалах, МФЦ, почтовых отделениях, отделениях банков и медицинских организациях.

калининградская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

калининградская область, коронавирус в россии, здоровье - общество