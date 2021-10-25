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В Калининградской области ужесточили ограничения из-за коронавируса
В Калининградской области ужесточили ограничения из-за коронавируса - РИА Новости, 25.10.2021
В Калининградской области ужесточили ограничения из-за коронавируса
Нерабочие дни вводятся в Калининградской области с 28 октября по 7 ноября, в этот период будут действовать дополнительные ограничения, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 25.10.2021
2021-10-25T22:34
2021-10-25T22:34
2021-10-25T23:09
распространение коронавируса
калининградская область
коронавирус в россии
здоровье - общество
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 окт – РИА Новости. Нерабочие дни вводятся в Калининградской области с 28 октября по 7 ноября, в этот период будут действовать дополнительные ограничения, сообщает пресс-служба правительства региона."В Калининградской области вводятся нерабочие дни с 28 октября по 7 ноября. В этот период на всей территории региона будут действовать целый ряд дополнительных эпидемических ограничений. Они направлены на сокращение контактов между людьми, чтобы разорвать цепочки заболеваемости и остановить темпы роста коронавирусной инфекции в регионе", - говорится в сообщении.Осенние каникулы пройдут в школах Калининградской области с 28 октября по 7 ноября, их период совпадает с объявленными в регионе нерабочими днями, сообщает пресс-служба областного правительства."В школах с 28 октября по 7 ноября объявляются каникулы. Приостанавливается работа детских садов за исключением дежурных групп для детей, чьи родители работают на продолжающих работу предприятиях и организациях", - говорится в сообщении.При этом учреждения среднего специального образования переходят на дистанционный формат обучения. Организации, оказывающие услуги дополнительного образования, а также спортивной подготовки приостанавливают свою деятельность.Так, в период нерабочих дней будет приостановлена работа областных предприятий и организаций за исключением тех, которые обеспечивают функционирование инфраструктуры, а также предприятий непрерывного цикла.Учреждения, оказывающие банковские, финансовые и страховые услуги, обязаны на это время перевести не менее 70% персонала на удаленный режим работы.Заселение в гостиницы с 28 октября по 7 ноября осуществляется исключительно по QR-коду о вакцинации или перенесенном заболевании. Также допускается предъявление ПЦР-теста.Также работа торговых центров приостанавливается в Калининградской области с 28 октября по 7 ноября, заведения общепита в этот период смогут работать только на вынос или с доставкой, сообщает пресс-служба правительства региона."В указанные нерабочие дни приостанавливается доступ посетителей на предприятия общепита. При этом они могут продолжать оказывать услуги в формате "торговля на вынос" и "доставка", - говорится в сообщении.Также с 28 октября по 7 ноября приостанавливается работа торговых центров и магазинов непродовольственных товаров любой площади. "Это ограничение не касается магазинов, торгующих продуктами питания, детскими товарами, лекарственными средствами и медизделиями, а также зоомагазинов", - отмечают региональные власти.В Калининградской области для неработающих граждан старше 65 лет ранее был введен режим самоизоляции. Запрещено нахождение граждан без масок в торговых организациях, на рынках, в общественном транспорте, такси, на парковках, в лифтах, вокзалах, МФЦ, почтовых отделениях, отделениях банков и медицинских организациях.
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РИА Новости
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калининградская область, коронавирус в россии, здоровье - общество
22:34 25.10.2021 (обновлено: 23:09 25.10.2021)
В Калининградской области ужесточили ограничения из-за коронавируса
В Калининградской области ввели нерабочие дни с 28 октября по 7 ноября
С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 окт – РИА Новости.
Нерабочие дни вводятся в Калининградской области
с 28 октября по 7 ноября, в этот период будут действовать дополнительные ограничения, сообщает пресс-служба правительства региона.
"В Калининградской области вводятся нерабочие дни с 28 октября по 7 ноября. В этот период на всей территории региона будут действовать целый ряд дополнительных эпидемических ограничений. Они направлены на сокращение контактов между людьми, чтобы разорвать цепочки заболеваемости и остановить темпы роста коронавирусной инфекции в регионе", - говорится в сообщении.
Осенние каникулы пройдут в школах Калининградской области с 28 октября по 7 ноября, их период совпадает с объявленными в регионе нерабочими днями, сообщает пресс-служба областного правительства.
"В школах с 28 октября по 7 ноября объявляются каникулы. Приостанавливается работа детских садов за исключением дежурных групп для детей, чьи родители работают на продолжающих работу предприятиях и организациях", - говорится в сообщении.
При этом учреждения среднего специального образования переходят на дистанционный формат обучения. Организации, оказывающие услуги дополнительного образования, а также спортивной подготовки приостанавливают свою деятельность.
Так, в период нерабочих дней будет приостановлена работа областных предприятий и организаций за исключением тех, которые обеспечивают функционирование инфраструктуры, а также предприятий непрерывного цикла.
Учреждения, оказывающие банковские, финансовые и страховые услуги, обязаны на это время перевести не менее 70% персонала на удаленный режим работы.
Заселение в гостиницы с 28 октября по 7 ноября осуществляется исключительно по QR-коду о вакцинации или перенесенном заболевании. Также допускается предъявление ПЦР-теста.
Также работа торговых центров приостанавливается в Калининградской области с 28 октября по 7 ноября, заведения общепита в этот период смогут работать только на вынос или с доставкой, сообщает пресс-служба правительства региона.
"В указанные нерабочие дни приостанавливается доступ посетителей на предприятия общепита. При этом они могут продолжать оказывать услуги в формате "торговля на вынос" и "доставка", - говорится в сообщении.
Также с 28 октября по 7 ноября приостанавливается работа торговых центров и магазинов непродовольственных товаров любой площади. "Это ограничение не касается магазинов, торгующих продуктами питания, детскими товарами, лекарственными средствами и медизделиями, а также зоомагазинов", - отмечают региональные власти.
В Калининградской области для неработающих граждан старше 65 лет ранее был введен режим самоизоляции. Запрещено нахождение граждан без масок в торговых организациях, на рынках, в общественном транспорте, такси, на парковках, в лифтах, вокзалах, МФЦ, почтовых отделениях, отделениях банков и медицинских организациях.