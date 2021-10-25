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Цена на нефть марки WTI побила рекорд, державшийся семь лет
Цена на нефть марки WTI побила рекорд, державшийся семь лет - РИА Новости, 25.10.2021
Цена на нефть марки WTI побила рекорд, державшийся семь лет
Мировые цены на нефть ускорили рост до 1,1-1,5 процента, свидетельствуют данные торгов. РИА Новости, 25.10.2021
2021-10-25T15:45
2021-10-25T18:40
экономика
brent
саудовская аравия
опек
wti (нефть)
цены на нефть
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МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Мировые цены на нефть ускорили рост до 1,1-1,5 процента, свидетельствуют данные торгов.При этом стоимость американской марки WTI поднялась выше 85 долларов за баррель впервые с октября 2014 года, декабрьские фьючерсы торгуются по 85,03 доллара.Цена январских фьючерсов на нефть марки Brent по состоянию на 15:24 росла на 1,11 процента, до 85,59 доллара за баррель.Некоторые члены сделки ОПЕК+ во главе с Саудовской Аравией ранее подчеркнули необходимость соблюдать осторожность в вопросе темпов наращивания добычи топлива. По мнению, экспертов, именно эти заявления стали причиной роста цен.Из-за падения спроса на нефть, вызванного пандемией коронавируса, ОПЕК+ с мая прошлого года сократила разработку на 9,7 миллиона баррелей в сутки. По мере стабилизации ситуации условия соглашения корректировались. А с августа 2021 года альянс увеличивает добычу на 400 тысяч баррелей в сутки ежемесячно, рассчитывая к концу сентября 2022 года постепенно выйти из своих обязательств.По данным Goldman Sachs, мировой спрос на этот вид топлива уже достиг 99 миллионов баррелей в сутки и скоро вернется к доковидному уровню в 100 миллионов, поскольку большая часть азиатских потребителей уже восстанавливается после штамма "дельта".
https://ria.ru/20211022/opek-1755719753.html
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экономика, brent, саудовская аравия, опек, wti (нефть), цены на нефть
15:45 25.10.2021 (обновлено: 18:40 25.10.2021)
 
Цена на нефть марки WTI побила рекорд, державшийся семь лет

Цена на нефть марки WTI побила рекорд, державшийся с октября 2014 года

© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкДобыча нефти
Добыча нефти - РИА Новости, 1920, 25.10.2021
© РИА Новости / Максим Богодвид
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МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Мировые цены на нефть ускорили рост до 1,1-1,5 процента, свидетельствуют данные торгов.
При этом стоимость американской марки WTI поднялась выше 85 долларов за баррель впервые с октября 2014 года, декабрьские фьючерсы торгуются по 85,03 доллара.
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Цена январских фьючерсов на нефть марки Brent по состоянию на 15:24 росла на 1,11 процента, до 85,59 доллара за баррель.
Некоторые члены сделки ОПЕК+ во главе с Саудовской Аравией ранее подчеркнули необходимость соблюдать осторожность в вопросе темпов наращивания добычи топлива. По мнению, экспертов, именно эти заявления стали причиной роста цен.
Из-за падения спроса на нефть, вызванного пандемией коронавируса, ОПЕК+ с мая прошлого года сократила разработку на 9,7 миллиона баррелей в сутки. По мере стабилизации ситуации условия соглашения корректировались. А с августа 2021 года альянс увеличивает добычу на 400 тысяч баррелей в сутки ежемесячно, рассчитывая к концу сентября 2022 года постепенно выйти из своих обязательств.
По данным Goldman Sachs, мировой спрос на этот вид топлива уже достиг 99 миллионов баррелей в сутки и скоро вернется к доковидному уровню в 100 миллионов, поскольку большая часть азиатских потребителей уже восстанавливается после штамма "дельта".
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ЭкономикаBrentСаудовская АравияОПЕКWTI (нефть)Цены на нефть
 
 
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