https://ria.ru/20211025/neft-1756152033.html
Цена на нефть марки WTI побила рекорд, державшийся семь лет
Цена на нефть марки WTI побила рекорд, державшийся семь лет - РИА Новости, 25.10.2021
Цена на нефть марки WTI побила рекорд, державшийся семь лет
Мировые цены на нефть ускорили рост до 1,1-1,5 процента, свидетельствуют данные торгов. РИА Новости, 25.10.2021
2021-10-25T15:45
2021-10-25T15:45
2021-10-25T18:40
экономика
brent
саудовская аравия
опек
wti (нефть)
цены на нефть
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/06/1753289065_0:78:3134:1840_1920x0_80_0_0_4c1cf2c2187e7a30d31fea5b55285db4.jpg
МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Мировые цены на нефть ускорили рост до 1,1-1,5 процента, свидетельствуют данные торгов.При этом стоимость американской марки WTI поднялась выше 85 долларов за баррель впервые с октября 2014 года, декабрьские фьючерсы торгуются по 85,03 доллара.Цена январских фьючерсов на нефть марки Brent по состоянию на 15:24 росла на 1,11 процента, до 85,59 доллара за баррель.Некоторые члены сделки ОПЕК+ во главе с Саудовской Аравией ранее подчеркнули необходимость соблюдать осторожность в вопросе темпов наращивания добычи топлива. По мнению, экспертов, именно эти заявления стали причиной роста цен.Из-за падения спроса на нефть, вызванного пандемией коронавируса, ОПЕК+ с мая прошлого года сократила разработку на 9,7 миллиона баррелей в сутки. По мере стабилизации ситуации условия соглашения корректировались. А с августа 2021 года альянс увеличивает добычу на 400 тысяч баррелей в сутки ежемесячно, рассчитывая к концу сентября 2022 года постепенно выйти из своих обязательств.По данным Goldman Sachs, мировой спрос на этот вид топлива уже достиг 99 миллионов баррелей в сутки и скоро вернется к доковидному уровню в 100 миллионов, поскольку большая часть азиатских потребителей уже восстанавливается после штамма "дельта".
https://ria.ru/20211022/opek-1755719753.html
https://ria.ru/20211025/tyumgu-1755554103.html
саудовская аравия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/06/1753289065_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_b273a47b169cb65eaea42faf8b23d053.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, brent, саудовская аравия, опек, wti (нефть), цены на нефть
15:45 25.10.2021 (обновлено: 18:40 25.10.2021)
Цена на нефть марки WTI побила рекорд, державшийся семь лет
Цена на нефть марки WTI побила рекорд, державшийся с октября 2014 года
МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Мировые цены на нефть ускорили рост до 1,1-1,5 процента, свидетельствуют данные торгов.
При этом стоимость американской марки WTI поднялась выше 85 долларов за баррель впервые с октября 2014 года, декабрьские фьючерсы торгуются по 85,03 доллара.
Цена январских фьючерсов на нефть марки Brent
по состоянию на 15:24 росла на 1,11 процента, до 85,59 доллара за баррель.
Некоторые члены сделки ОПЕК+
во главе с Саудовской Аравией
ранее подчеркнули необходимость соблюдать осторожность в вопросе темпов наращивания добычи топлива. По мнению, экспертов, именно эти заявления стали причиной роста цен.
Из-за падения спроса на нефть, вызванного пандемией коронавируса, ОПЕК+ с мая прошлого года сократила разработку на 9,7 миллиона баррелей в сутки. По мере стабилизации ситуации условия соглашения корректировались. А с августа 2021 года альянс увеличивает добычу на 400 тысяч баррелей в сутки ежемесячно, рассчитывая к концу сентября 2022 года постепенно выйти из своих обязательств.
По данным Goldman Sachs, мировой спрос на этот вид топлива уже достиг 99 миллионов баррелей в сутки и скоро вернется к доковидному уровню в 100 миллионов, поскольку большая часть азиатских потребителей уже восстанавливается после штамма "дельта".