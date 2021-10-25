https://ria.ru/20211025/neft-1756152033.html

Цена на нефть марки WTI побила рекорд, державшийся семь лет

Цена на нефть марки WTI побила рекорд, державшийся семь лет - РИА Новости, 25.10.2021

Цена на нефть марки WTI побила рекорд, державшийся семь лет

Мировые цены на нефть ускорили рост до 1,1-1,5 процента, свидетельствуют данные торгов. РИА Новости, 25.10.2021

2021-10-25T15:45

2021-10-25T15:45

2021-10-25T18:40

экономика

brent

саудовская аравия

опек

wti (нефть)

цены на нефть

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МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Мировые цены на нефть ускорили рост до 1,1-1,5 процента, свидетельствуют данные торгов.При этом стоимость американской марки WTI поднялась выше 85 долларов за баррель впервые с октября 2014 года, декабрьские фьючерсы торгуются по 85,03 доллара.Цена январских фьючерсов на нефть марки Brent по состоянию на 15:24 росла на 1,11 процента, до 85,59 доллара за баррель.Некоторые члены сделки ОПЕК+ во главе с Саудовской Аравией ранее подчеркнули необходимость соблюдать осторожность в вопросе темпов наращивания добычи топлива. По мнению, экспертов, именно эти заявления стали причиной роста цен.Из-за падения спроса на нефть, вызванного пандемией коронавируса, ОПЕК+ с мая прошлого года сократила разработку на 9,7 миллиона баррелей в сутки. По мере стабилизации ситуации условия соглашения корректировались. А с августа 2021 года альянс увеличивает добычу на 400 тысяч баррелей в сутки ежемесячно, рассчитывая к концу сентября 2022 года постепенно выйти из своих обязательств.По данным Goldman Sachs, мировой спрос на этот вид топлива уже достиг 99 миллионов баррелей в сутки и скоро вернется к доковидному уровню в 100 миллионов, поскольку большая часть азиатских потребителей уже восстанавливается после штамма "дельта".

https://ria.ru/20211022/opek-1755719753.html

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экономика, brent, саудовская аравия, опек, wti (нефть), цены на нефть