https://ria.ru/20211025/nato-1756194655.html
НАТО по-прежнему нацелена на сдерживание России, заявили в МИД
НАТО по-прежнему нацелена на сдерживание России, заявили в МИД - РИА Новости, 25.10.2021
НАТО по-прежнему нацелена на сдерживание России, заявили в МИД
Прошедшее заседание Североатлантического совета НАТО на уровне министров обороны подтвердило, что альянс по-прежнему нацелен исключительно на "сдерживание"... РИА Новости, 25.10.2021
2021-10-25T18:35
2021-10-25T18:35
2021-10-25T18:50
нато
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в мире
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Прошедшее заседание Североатлантического совета НАТО на уровне министров обороны подтвердило, что альянс по-прежнему нацелен исключительно на "сдерживание" России, заявили в МИД РФ.Заседание Североатлантического совета на уровне министров обороны прошло 21 и 22 октября в Брюсселе."Очередное заседание Совета НАТО на уровне министров обороны стран-членов НАТО 21-22 октября лишний раз подтвердило, что вся огромная натовская махина по-прежнему, спустя 70 лет, нацелена исключительно на "сдерживание" России. Провально завершив свою эпоху "больших операций", альянс снова, как и во времена холодной войны, затачивает свои потенциалы под противостояние "противнику на Востоке", - говорится в комментарии на сайте МИД РФ.В комментарии МИД РФ также отмечается, что на заседании Североатлантического совета были повторены обвинения в адрес России из-за якобы развала ДРСМД, в ответ на который альянс продолжит укреплять системы ПВО/ПРО и разворачивать истребители F-35."При этом натовцы уже не вспоминают, что ранее нас убеждали, будто система ПРО была предназначена исключительно для отражения угроз со стороны Ирана", - добавили в ведомстве.В МИД России подчеркнули, что в лексикон альянса прочно вошел термин "противники", что является еще одним свидетельством возвращения НАТО в лоно холодной войны.Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее объявил, что Москва с 1 ноября приостанавливает работу своего постоянного представительства при НАТО. Эти действия стали ответом на сокращение численности сотрудников постпредства РФ при блоке.
https://ria.ru/20211024/nato-1756014254.html
https://ria.ru/20211024/operatsiya-1756024828.html
https://ria.ru/20211023/nato-1755922129.html
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нато, россия, в мире, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
18:35 25.10.2021 (обновлено: 18:50 25.10.2021)
НАТО по-прежнему нацелена на сдерживание России, заявили в МИД
МИД: НАТО по-прежнему нацелена исключительно на сдерживание России