https://ria.ru/20211025/nato-1756098723.html

Турция хочет вступления России в НАТО

В Турции захотели вступления России в НАТО - РИА Новости, 25.10.2021

Турция хочет вступления России в НАТО

Новые мировые условия требуют обновления НАТО, для чего в организацию прежде всего должна вступить Россия, пишет журналист Мехмет Барлас с статье для турецкой... РИА Новости, 25.10.2021

2021-10-25T11:44

2021-10-25T11:44

2021-10-25T11:44

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нато

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МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Новые мировые условия требуют обновления НАТО, для чего в организацию прежде всего должна вступить Россия, пишет журналист Мехмет Барлас с статье для турецкой газеты Sabah."Все это может показаться утопией, но сегодня Европа, а именно натовская Европа, живет за счет российской энергии. В борьбе с терроризмом Россия активнее всех стран НАТО. Надеюсь, в конечном итоге мои пожелания сбудутся, и возникнет НАТО, в которую входит Россия", — написал он.По мнению журналиста, сегодня главной угрозой для НАТО являются внутренние распри, а не страны, не входящие в альянс. Он указал на конфликты между Турцией и Грецией и напряженность в отношениях Вашингтона и Анкары"Еще интереснее то, что Турция, член НАТО, находится в состоянии глубокого примирения и диалога с Россией, которую НАТО считает врагом", — отметил Барлас.Ранее пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков, заявил, что НАТО было создано не для мира, а конфронтации. По его словам российское руководство никогда не питало иллюзий по отношению к альянсу.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ>>

https://ria.ru/20211022/ukraina-1755889095.html

https://ria.ru/20210621/nato-1737977641.html

вашингтон (город)

европа

турция

россия

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в мире, вашингтон (город), европа, турция, владимир путин, дмитрий песков, нато, россия