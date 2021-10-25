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https://ria.ru/20211025/nato-1756098723.html
Турция хочет вступления России в НАТО
В Турции захотели вступления России в НАТО - РИА Новости, 25.10.2021
Турция хочет вступления России в НАТО
Новые мировые условия требуют обновления НАТО, для чего в организацию прежде всего должна вступить Россия, пишет журналист Мехмет Барлас с статье для турецкой... РИА Новости, 25.10.2021
2021-10-25T11:44
2021-10-25T11:44
в мире
вашингтон (город)
европа
турция
владимир путин
дмитрий песков
нато
россия
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МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Новые мировые условия требуют обновления НАТО, для чего в организацию прежде всего должна вступить Россия, пишет журналист Мехмет Барлас с статье для турецкой газеты Sabah."Все это может показаться утопией, но сегодня Европа, а именно натовская Европа, живет за счет российской энергии. В борьбе с терроризмом Россия активнее всех стран НАТО. Надеюсь, в конечном итоге мои пожелания сбудутся, и возникнет НАТО, в которую входит Россия", — написал он.По мнению журналиста, сегодня главной угрозой для НАТО являются внутренние распри, а не страны, не входящие в альянс. Он указал на конфликты между Турцией и Грецией и напряженность в отношениях Вашингтона и Анкары"Еще интереснее то, что Турция, член НАТО, находится в состоянии глубокого примирения и диалога с Россией, которую НАТО считает врагом", — отметил Барлас.Ранее пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков, заявил, что НАТО было создано не для мира, а конфронтации. По его словам российское руководство никогда не питало иллюзий по отношению к альянсу.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ&gt;&gt;
https://ria.ru/20211022/ukraina-1755889095.html
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вашингтон (город)
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в мире, вашингтон (город), европа, турция, владимир путин, дмитрий песков, нато, россия
11:44 25.10.2021
 
В Турции захотели вступления России в НАТО

Sabah: пришло время России вступить в НАТО

© REUTERS / Yves Herman/File PhotoБаннеры с логотипом НАТО у здания штаб-квартиры организации в Брюсселе
Баннеры с логотипом НАТО у здания штаб-квартиры организации в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 25.10.2021
© REUTERS / Yves Herman/File Photo
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Новые мировые условия требуют обновления НАТО, для чего в организацию прежде всего должна вступить Россия, пишет журналист Мехмет Барлас с статье для турецкой газеты Sabah.
"Все это может показаться утопией, но сегодня Европа, а именно натовская Европа, живет за счет российской энергии. В борьбе с терроризмом Россия активнее всех стран НАТО. Надеюсь, в конечном итоге мои пожелания сбудутся, и возникнет НАТО, в которую входит Россия", — написал он.
По мнению журналиста, сегодня главной угрозой для НАТО являются внутренние распри, а не страны, не входящие в альянс. Он указал на конфликты между Турцией и Грецией и напряженность в отношениях Вашингтона и Анкары
Военнослужащий на тактических учениях Три меча-2021 (Three swords-2021) с участием вооружённых сил Украины и стран НАТО на Яворовском полигоне во Львовской области - РИА Новости, 1920, 22.10.2021
22 октября, 22:09
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"Еще интереснее то, что Турция, член НАТО, находится в состоянии глубокого примирения и диалога с Россией, которую НАТО считает врагом", — отметил Барлас.
Ранее пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков, заявил, что НАТО было создано не для мира, а конфронтации. По его словам российское руководство никогда не питало иллюзий по отношению к альянсу.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ>>
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на саммите НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 21.06.2021
21 июня, 21:15
Эрдоган заявил, что НАТО без Турции грозит развал
 
В миреВашингтон (город)ЕвропаТурцияВладимир ПутинДмитрий ПесковНАТОРоссия
 
 
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