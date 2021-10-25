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Наука
https://ria.ru/20211025/mozg-1755867889.html
Как извлечь максимум из своего мозга и стать счастливым
Как извлечь максимум из своего мозга и стать счастливым - РИА Новости, 25.10.2021
Как извлечь максимум из своего мозга и стать счастливым
Глубокое погружение в работу, в результате которой рождаются шедевры, — состояние, знакомое творческим людям. В такие моменты человек абсолютно счастлив... РИА Новости, 25.10.2021
2021-10-25T08:00
2021-10-25T08:15
наука
здоровье
психология
биология
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МОСКВА, 25 окт — РИА Новости, Татьяна Пичугина. Глубокое погружение в работу, в результате которой рождаются шедевры, — состояние, знакомое творческим людям. В такие моменты человек абсолютно счастлив. Специалисты называют это вхождением в "поток" или "зону", однако полностью объяснить данное явление пока не удалось. Не в деньгах счастьеКонцепцию потока предложил в 1975 году американский исследователь из Чикагского университета Михай Чиксентмихайи. Вместе с коллегами он изучал счастье и пытался понять, когда оно приходит к человеку. Его беспокоил парадокс: несмотря на то, что жизнь стала лучше, люди испытывают скуку и неудовлетворенность собой. Значит, счастье не в материальном достатке, а в чем-то другом, заключил ученый.Вначале исследователи проводили интервью и опросы, затем просили испытуемых носить пейджеры и по несколько раз в день посылали им сигналы. Это означало, что надо описать свои ощущения в данный момент. Многие, занимаясь любимым делом, испытывали особый подъем, радость. Они, независимо от национальности, профессии, уровня жизни и возраста, описывали это одинаково.Из свидетельств, полученных в разных частях света, Чиксентмихайи вывел формулу оптимальной радости, или вхождения в "поток", "зону". Есть дело, в котором человек может максимально проявить себя, и есть соответствующий навык. Есть четкая цель и мгновенная обратная связь. Все это позволяет полностью сосредоточится на конкретной задаче, забыть обо всем, кроме нее. В такие моменты теряется ощущение времени и внутреннего "я".Чиксентмихайи основал новую дисциплину — позитивную психологию, написал несколько бестселлеров. Самое популярное его произведение так и называется — "Поток". Однако ученый всегда подчеркивал, что это не его открытие: он лишь ввел в научный оборот то, что было известно древним философам, индийским йогам, даосским монахам, христианским мистикам и многим поколениям творческих людей.На позитивеНесмотря на десятки лет исследований, состояние потока остается загадкой. Даже при соблюдении всех условий, оно возникает спонтанно и далеко не у всех; его невозможно достичь "по инструкции", натренировать. Стоит отвлечься, например, на конечный результат — и человек возвращается в обычное состояние. Хорошее настроение и постоянная обратная связь, преимущественно позитивная, удерживают в "зоне".Известно, что одни переживают поток сильнее — например, внимательные люди. В одной из последних работ Чиксентмихайи решил проверить это наблюдение на игроках в бильярд.Ученые попросили участников исследования заполнить анкеты по окончании турниров. Выяснилось, что те, кто позитивно реагировал на ход игры — неважно, профессионалы или любители, — чувствовали себя непринужденно и уверенно, лучше контролировали удары и в целом были довольны собой. Те же, кто зацикливался на ошибках и испытывал негативные эмоции, чаще отвлекались и, соответственно, хуже играли.Исследователи пришли к выводу, что ключевой фактор для выхода из "потока" — рассеивание внимания. Но даже при соблюдении всех условий некоторые участники эксперимента не попали в "зону", хотя в турнирах побеждали. Объяснить это авторы работы затруднились.Еще более интересное явление — групповое вхождение в поток. Оно хорошо известно, например, спортсменам и музыкантам, играющим вместе. Однако исследовать его объективно, полагаясь не только на анкетирование, очень сложно. Первыми это сделали ученые из Австралии, Японии и США. Пригласили волонтеров, разбили их на пары и попросили использовать компьютерный симулятор игры на музыкальном инструменте. Участники нажимали на клавиши, стараясь держать нужный ритм.Каждому сделали МРТ и в процессе снимали электроэнцефалограмму мозга. Измерения проводили как в парной игре, так и в одиночной. Иногда намеренно сбивали музыкальный ритм, чтобы вывести людей из "потока", но не из командной деятельности.Проанализировав результаты, ученые обнаружили уникальную метку группового потока: повышенные бета- и гамма-ритмы мозга в средней височной доле, где обрабатывается информация. Самое интересное, что у членов команды синхронизировалась активность мозга. Такое явление и раньше отмечали, например, у школьников, но теперь известен механизм возникновения этого необычного состояния.
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здоровье, психология, биология
08:00 25.10.2021 (обновлено: 08:15 25.10.2021)
 

Как извлечь максимум из своего мозга и стать счастливым

© Иллюстрация РИА Новости . Depositphotos/rolffimages/pixologicМозг в потоке
Мозг в потоке - РИА Новости, 1920, 25.10.2021
© Иллюстрация РИА Новости . Depositphotos/rolffimages/pixologic
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МОСКВА, 25 окт — РИА Новости, Татьяна Пичугина. Глубокое погружение в работу, в результате которой рождаются шедевры, — состояние, знакомое творческим людям. В такие моменты человек абсолютно счастлив. Специалисты называют это вхождением в "поток" или "зону", однако полностью объяснить данное явление пока не удалось.

Не в деньгах счастье

Концепцию потока предложил в 1975 году американский исследователь из Чикагского университета Михай Чиксентмихайи. Вместе с коллегами он изучал счастье и пытался понять, когда оно приходит к человеку. Его беспокоил парадокс: несмотря на то, что жизнь стала лучше, люди испытывают скуку и неудовлетворенность собой. Значит, счастье не в материальном достатке, а в чем-то другом, заключил ученый.
Вначале исследователи проводили интервью и опросы, затем просили испытуемых носить пейджеры и по несколько раз в день посылали им сигналы. Это означало, что надо описать свои ощущения в данный момент. Многие, занимаясь любимым делом, испытывали особый подъем, радость. Они, независимо от национальности, профессии, уровня жизни и возраста, описывали это одинаково.
Из свидетельств, полученных в разных частях света, Чиксентмихайи вывел формулу оптимальной радости, или вхождения в "поток", "зону". Есть дело, в котором человек может максимально проявить себя, и есть соответствующий навык. Есть четкая цель и мгновенная обратная связь. Все это позволяет полностью сосредоточится на конкретной задаче, забыть обо всем, кроме нее. В такие моменты теряется ощущение времени и внутреннего "я".
Чиксентмихайи основал новую дисциплину — позитивную психологию, написал несколько бестселлеров. Самое популярное его произведение так и называется — "Поток". Однако ученый всегда подчеркивал, что это не его открытие: он лишь ввел в научный оборот то, что было известно древним философам, индийским йогам, даосским монахам, христианским мистикам и многим поколениям творческих людей.
© Иллюстрация РИА Новости . М. Чиксентмихайи (1997)Модель состояния потока
Модель потока сознания - РИА Новости, 1920, 22.10.2021
© Иллюстрация РИА Новости . М. Чиксентмихайи (1997)
Модель состояния потока

На позитиве

Несмотря на десятки лет исследований, состояние потока остается загадкой. Даже при соблюдении всех условий, оно возникает спонтанно и далеко не у всех; его невозможно достичь "по инструкции", натренировать. Стоит отвлечься, например, на конечный результат — и человек возвращается в обычное состояние. Хорошее настроение и постоянная обратная связь, преимущественно позитивная, удерживают в "зоне".
Известно, что одни переживают поток сильнее — например, внимательные люди. В одной из последних работ Чиксентмихайи решил проверить это наблюдение на игроках в бильярд.
Ученые попросили участников исследования заполнить анкеты по окончании турниров. Выяснилось, что те, кто позитивно реагировал на ход игры — неважно, профессионалы или любители, — чувствовали себя непринужденно и уверенно, лучше контролировали удары и в целом были довольны собой. Те же, кто зацикливался на ошибках и испытывал негативные эмоции, чаще отвлекались и, соответственно, хуже играли.
Исследователи пришли к выводу, что ключевой фактор для выхода из "потока" — рассеивание внимания. Но даже при соблюдении всех условий некоторые участники эксперимента не попали в "зону", хотя в турнирах побеждали. Объяснить это авторы работы затруднились.
CC BY 4.0 / Shehata M. et al / eNeuro, 2021 / Схематичное изображение синхронизации активности мозга в состоянии командного потока. Ученые обнаружили повышенные бета- и гамма-ритмы в средней височной доле — там, где обрабатывается информация. Они считают, что это ключевой отдел, где образуется это состояние
Синхронизация мозга двух людей - РИА Новости, 1920, 22.10.2021
CC BY 4.0 / Shehata M. et al / eNeuro, 2021 /
Схематичное изображение синхронизации активности мозга в состоянии командного потока. Ученые обнаружили повышенные бета- и гамма-ритмы в средней височной доле — там, где обрабатывается информация. Они считают, что это ключевой отдел, где образуется это состояние
Еще более интересное явление — групповое вхождение в поток. Оно хорошо известно, например, спортсменам и музыкантам, играющим вместе. Однако исследовать его объективно, полагаясь не только на анкетирование, очень сложно. Первыми это сделали ученые из Австралии, Японии и США. Пригласили волонтеров, разбили их на пары и попросили использовать компьютерный симулятор игры на музыкальном инструменте. Участники нажимали на клавиши, стараясь держать нужный ритм.
Каждому сделали МРТ и в процессе снимали электроэнцефалограмму мозга. Измерения проводили как в парной игре, так и в одиночной. Иногда намеренно сбивали музыкальный ритм, чтобы вывести людей из "потока", но не из командной деятельности.
Проанализировав результаты, ученые обнаружили уникальную метку группового потока: повышенные бета- и гамма-ритмы мозга в средней височной доле, где обрабатывается информация. Самое интересное, что у членов команды синхронизировалась активность мозга. Такое явление и раньше отмечали, например, у школьников, но теперь известен механизм возникновения этого необычного состояния.
В Нескучном саду - РИА Новости, 1920, 20.03.2013
20 марта 2013, 15:15
Психологи рассказали, у кого больше шансов стать счастливымиЛюди, которые ведут размеренную жизнь и успевают радоваться окружающему миру, имеют больше шансов чувствовать себя счастливыми, чем постоянно стремящиеся к достижению новых высот жители больших городов, считают опрошенные РИА Новости психологи.
 
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