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В Москве умер художник, оформивший станцию метро "Пушкинская"
В Москве умер художник, оформивший станцию метро "Пушкинская" - РИА Новости, 25.10.2021
В Москве умер художник, оформивший станцию метро "Пушкинская"
Художник Василий Бубнов умер в Москве на 79-м году жизни, сообщил председатель столичного парламента Алексей Шапошников. РИА Новости, 25.10.2021
2021-10-25T18:08
2021-10-25T18:08
2021-10-25T19:02
москва
московский музей современного искусства
московская городская дума
российская академия художеств
алексей шапошников
культура
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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Художник Василий Бубнов умер в Москве на 79-м году жизни, сообщил председатель столичного парламента Алексей Шапошников."Не стало талантливого художника Василия Бубнова... Знал Василия Александровича, он был членом комиссии по монументальному искусству прошлого состава при Мосгордуме. А в свое время оформил несколько станций столичного метро, среди которых, например, "Пушкинская". Светлая память",- написал Шапошников на своей странице в Twitter.Бубнов - советский и российский художник-монументалист, академик Российской академии художеств. Принимал участие в оформлении станций метро "Пушкинская" и "Печатники" в Москве, станции метро "Московская" в Праге. Произведения Бубнова находятся в собраниях Московского музея современного искусства, Музея народов Востока, музея "Новый Иерусалим" и других.
москва
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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москва, московский музей современного искусства, московская городская дума, российская академия художеств, алексей шапошников
18:08 25.10.2021 (обновлено: 19:02 25.10.2021)
В Москве умер художник, оформивший станцию метро "Пушкинская"
В Москве на 79-ом году жизни умер художник Бубнов, оформивший станцию метро "Пушкинская"