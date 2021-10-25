https://ria.ru/20211025/moskva-1756187913.html

В Москве умер художник, оформивший станцию метро "Пушкинская"

В Москве умер художник, оформивший станцию метро "Пушкинская" - РИА Новости, 25.10.2021

В Москве умер художник, оформивший станцию метро "Пушкинская"

Художник Василий Бубнов умер в Москве на 79-м году жизни, сообщил председатель столичного парламента Алексей Шапошников. РИА Новости, 25.10.2021

2021-10-25T18:08

2021-10-25T18:08

2021-10-25T19:02

москва

московский музей современного искусства

московская городская дума

российская академия художеств

алексей шапошников

культура

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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Художник Василий Бубнов умер в Москве на 79-м году жизни, сообщил председатель столичного парламента Алексей Шапошников."Не стало талантливого художника Василия Бубнова... Знал Василия Александровича, он был членом комиссии по монументальному искусству прошлого состава при Мосгордуме. А в свое время оформил несколько станций столичного метро, среди которых, например, "Пушкинская". Светлая память",- написал Шапошников на своей странице в Twitter.Бубнов - советский и российский художник-монументалист, академик Российской академии художеств. Принимал участие в оформлении станций метро "Пушкинская" и "Печатники" в Москве, станции метро "Московская" в Праге. Произведения Бубнова находятся в собраниях Московского музея современного искусства, Музея народов Востока, музея "Новый Иерусалим" и других.

москва

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

москва, московский музей современного искусства, московская городская дума, российская академия художеств, алексей шапошников