https://ria.ru/20211025/moskva-1756138674.html

В Москве объявили конкурс на замещение вакантных должностей судей

В Москве объявили конкурс на замещение вакантных должностей судей - РИА Новости, 25.10.2021

В Москве объявили конкурс на замещение вакантных должностей судей

Квалификационная коллегия судей Москвы объявила конкурс на должности 12 новых судей Мосгорсуда, сообщается на сайте коллегии. РИА Новости, 25.10.2021

2021-10-25T14:51

2021-10-25T14:51

2021-10-25T14:51

москва

московский городской суд

ольга егорова

михаил птицын (мосгорсуд)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/0f/1750138064_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_671ad4cdc2f9497bb631df758b349ec0.jpg

МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Квалификационная коллегия судей Москвы объявила конкурс на должности 12 новых судей Мосгорсуда, сообщается на сайте коллегии.Помимо этого, там ищут кандидатов на должность председателя Таганского суда Москвы, а также новых судей в Басманный, Дорогомиловский, Кунцевский и другие районные суды и несколько мировых судей."Квалификационная коллегия объявила конкурс на замещение вакантных должностей судей Московского городского суда, судей районных судов и мировых судей города Москвы", - сказано в сообщении коллегии.Кандидаты могут подать документы до 9 ноября.Год назад бывший председатель Южного окружного военного суда Михаил Птицын сменил на посту главы Мосгорсуда Ольгу Егорову, которая возглавляла его 20 лет.

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

москва, московский городской суд, ольга егорова, михаил птицын (мосгорсуд)