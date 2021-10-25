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В Москве объявили конкурс на замещение вакантных должностей судей
В Москве объявили конкурс на замещение вакантных должностей судей - РИА Новости, 25.10.2021
В Москве объявили конкурс на замещение вакантных должностей судей
Квалификационная коллегия судей Москвы объявила конкурс на должности 12 новых судей Мосгорсуда, сообщается на сайте коллегии. РИА Новости, 25.10.2021
2021-10-25T14:51
2021-10-25T14:51
2021-10-25T14:51
москва
московский городской суд
ольга егорова
михаил птицын (мосгорсуд)
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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Квалификационная коллегия судей Москвы объявила конкурс на должности 12 новых судей Мосгорсуда, сообщается на сайте коллегии.Помимо этого, там ищут кандидатов на должность председателя Таганского суда Москвы, а также новых судей в Басманный, Дорогомиловский, Кунцевский и другие районные суды и несколько мировых судей."Квалификационная коллегия объявила конкурс на замещение вакантных должностей судей Московского городского суда, судей районных судов и мировых судей города Москвы", - сказано в сообщении коллегии.Кандидаты могут подать документы до 9 ноября.Год назад бывший председатель Южного окружного военного суда Михаил Птицын сменил на посту главы Мосгорсуда Ольгу Егорову, которая возглавляла его 20 лет.
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РИА Новости
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, московский городской суд, ольга егорова, михаил птицын (мосгорсуд)
В Москве объявили конкурс на замещение вакантных должностей судей
Квалификационная коллегия объявила конкурс на должности судей Мосгорсуда и районных судов