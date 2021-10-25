https://ria.ru/20211025/moskva-1756133399.html

Власти Москвы отметили наплыв покупателей в торговых центрах в выходные

Власти Москвы отметили наплыв покупателей в торговых центрах в выходные - РИА Новости, 25.10.2021

Власти Москвы отметили наплыв покупателей в торговых центрах в выходные

В московских магазинах и торговых центрах в последние выходные перед нерабочими днями отмечался наплыв покупателей, сообщил РИА Новости руководитель столичного... РИА Новости, 25.10.2021

2021-10-25T14:21

2021-10-25T14:21

2021-10-25T14:21

общество

сергей собянин

торговые центры

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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. В московских магазинах и торговых центрах в последние выходные перед нерабочими днями отмечался наплыв покупателей, сообщил РИА Новости руководитель столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил о введении режима нерабочих дней с 28 октября до 7 ноября, в этот период будут закрыты торговые центры и большинство организаций, за исключением магазинов с товарами первой необходимости, продуктовых и аптек."В выходные мы наблюдали увеличение числа покупателей в торговых центрах и в продуктовых магазинах", - сообщил Немерюк.Ранее он сообщил агентству, что, при этом, дефицита товаров не предвидится.

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, сергей собянин, торговые центры