https://ria.ru/20211025/moshennik-1755903296.html

Эксперт предупредил о новых телефонных мошенничествах

Эксперт предупредил о новых телефонных мошенничествах - РИА Новости, 25.10.2021

Эксперт предупредил о новых телефонных мошенничествах

Профессионализм мошенников растет — они научились использовать для обмана практически любой номер телефона. Причем, даже официальные номера телефонов банков уже РИА Новости, 25.10.2021

2021-10-25T03:15

2021-10-25T03:15

2021-10-25T03:15

общество

рэу имени г. в. плеханова

мошенничество

россия

александр тимофеев

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МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Профессионализм мошенников растет — они научились использовать для обмана практически любой номер телефона. Причем, даже официальные номера телефонов банков уже не совсем безопасны, рассказал агентству "Прайм" доцент кафедры информатики РЭУ им. Г.В. Плеханова Александр Тимофеев.Мошенники стали использовать целевые атаки с подменой контактов близких людей и даже организаций, предупредил эксперт.Так что, если вам внезапно звонят или пишут с телефона близкого человека с необычными просьбами о переводе денег — стоит задуматься, напомнил он.“Порой мошенникам вовсе необязательно знать номер вашей карты, проверочный код и паспортные данные. Многие персональные данные, к сожалению, уже есть в интернете и, как правило, во многом виноваты мы сами, оставляя свой цифровой след", — заключил Тимофеев.

https://ria.ru/20211015/moshennichestvo-1754661060.html

россия

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2021

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общество, рэу имени г. в. плеханова, мошенничество, россия, александр тимофеев