Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211025/morgenshtern-1756223399.html
Адвокат опроверг информацию о предложении Моргенштерна отменить День Победы
Адвокат опроверг информацию о предложении Моргенштерна отменить День Победы - РИА Новости, 25.10.2021
Адвокат опроверг информацию о предложении Моргенштерна отменить День Победы
Адвокат Алишера Моргенштерна Сергей Жорин опроверг информацию о том, что певец в интервью Ксении Собчак высказал предложение об отмене празднования Дня Победы. РИА Новости, 25.10.2021
2021-10-25T23:08
2021-10-25T23:08
общество
ксения собчак
моргенштерн (алишер моргенштерн)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/1b/1743148683_0:149:1080:757_1920x0_80_0_0_f4ee9bd1abb056439c2a1732c7dfe79e.jpg
МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Адвокат Алишера Моргенштерна Сергей Жорин опроверг информацию о том, что певец в интервью Ксении Собчак высказал предложение об отмене празднования Дня Победы."Надо понимать, что Моргенштерн - один из представителей молодых людей. Они не всегда понимают какие-то вещи, которые для более взрослого поколения являются понятными и очевидными. Как раз задача старшего поколения, в том числе меня, - объяснять молодежи, что праздник Победы - важное событие для нашей страны и мира. Молодых людей нужно не осуждать или наказывать, а объяснять, почему мы должны об этом помнить, чтобы не допустить повторения страшных событий", - заявил Жорин РИА Новости.В понедельник на YouTube-канале Собчак вышло интервью с Моргенштерном, где прозвучала фраза: "Я не понимаю праздник Победы, которая состоялась 76 лет назад".Адвокат уточнил, что Моргенштерн не призывал отменить празднование Дня Победы 9 мая, а лишь "высказал непонимание, почему отмечают именно этот день, а не победу, например, над французами или еще какие-то события, произошедшие в далеком прошлом".
https://ria.ru/20211022/morgenshtern-1755824295.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/1b/1743148683_0:126:1080:936_1920x0_80_0_0_47d5ef45ee502ab1b80e69f8e4d2d27c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
общество, ксения собчак, моргенштерн (алишер моргенштерн)
23:08 25.10.2021
 
Адвокат опроверг информацию о предложении Моргенштерна отменить День Победы

Адвокат опроверг информацию о предложении Моргенштерна отменить празднование Дня Победы

© Фото : Instagram.com/morgen_shternМоргенштерн
Моргенштерн - РИА Новости, 1920, 25.10.2021
© Фото : Instagram.com/morgen_shtern
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Адвокат Алишера Моргенштерна Сергей Жорин опроверг информацию о том, что певец в интервью Ксении Собчак высказал предложение об отмене празднования Дня Победы.
"Надо понимать, что Моргенштерн - один из представителей молодых людей. Они не всегда понимают какие-то вещи, которые для более взрослого поколения являются понятными и очевидными. Как раз задача старшего поколения, в том числе меня, - объяснять молодежи, что праздник Победы - важное событие для нашей страны и мира. Молодых людей нужно не осуждать или наказывать, а объяснять, почему мы должны об этом помнить, чтобы не допустить повторения страшных событий", - заявил Жорин РИА Новости.
В понедельник на YouTube-канале Собчак вышло интервью с Моргенштерном, где прозвучала фраза: "Я не понимаю праздник Победы, которая состоялась 76 лет назад".
Адвокат уточнил, что Моргенштерн не призывал отменить празднование Дня Победы 9 мая, а лишь "высказал непонимание, почему отмечают именно этот день, а не победу, например, над французами или еще какие-то события, произошедшие в далеком прошлом".
Рэп-исполнитель Моргенштерн (Алишер Валеев) - РИА Новости, 1920, 22.10.2021
22 октября, 17:24Шоубиз
Мать Моргенштерна показала его видео с кудрявой шевелюрой
 
ОбществоКсения СобчакМоргенштерн (Алишер Моргенштерн)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:19В Раде пословицей описали, как втереться в доверие к России
04:15Мошенники могут позвонить со знакомого номера. Что делать?
04:14Британская полиция сообщила об убийстве россиянина в пригороде Оксфорда
04:08Эксперт объяснила, почему в России нет коллективного иммунитета к COVID-19
03:46Эксперт рассказала, кому не стоит вакцинироваться
03:31У северных Курил произошло землетрясение
03:26Биолог объяснила, почему массовое ПЦР-тестирование детей не принесет пользы
03:16Эксперт Роспотребнадзора оценил возможность тестов выявлять вариант AY.4.2
03:15Автоэксперт назвал лучшее время для покупки и продажи автомобиля
03:07"Редкий случай": постпред России в Вене оценил сотрудничество с Британией
03:00Ученые предложили новый способ обеспечения безопасности пешеходов
03:00Юрист рассказала, почему можно попасть в тюрьму за борьбу с тараканами
02:38Bloomberg назвал "истинную" цель "Северного потока — 2"
02:16В Приморье уволен главврач больницы из-за подделки прививочных сертификатов
02:15Специалист объяснил, когда должна снижаться плата за услуги ЖКХ
02:15Иммунолог рассказал, сколько надо вдохнуть COVID-19, чтобы заболеть
01:54При стрельбе в Айдахо погибли два человека
01:46Международная "тройка" по Судану объявила ультиматум военным
01:36Возле обрушившегося дома в Набережных Челнах продолжаются работы
01:36В Раде призвали украинцев готовиться к голоду и смерти
Лента новостейМолния
В Раде пословицей описали, как втереться в доверие к РоссииМошенники могут позвонить со знакомого номера. Что делать?Британская полиция сообщила об убийстве россиянина в пригороде ОксфордаЭксперт объяснила, почему в России нет коллективного иммунитета к COVID-19Эксперт рассказала, кому не стоит вакцинироватьсяУ северных Курил произошло землетрясениеБиолог объяснила, почему массовое ПЦР-тестирование детей не принесет пользыЭксперт Роспотребнадзора оценил возможность тестов выявлять вариант AY.4.2Автоэксперт назвал лучшее время для покупки и продажи автомобиля"Редкий случай": постпред России в Вене оценил сотрудничество с БританиейУченые предложили новый способ обеспечения безопасности пешеходовЮрист рассказала, почему можно попасть в тюрьму за борьбу с тараканамиBloomberg назвал "истинную" цель "Северного потока — 2"В Приморье уволен главврач больницы из-за подделки прививочных сертификатовСпециалист объяснил, когда должна снижаться плата за услуги ЖКХИммунолог рассказал, сколько надо вдохнуть COVID-19, чтобы заболетьПри стрельбе в Айдахо погибли два человекаМеждународная "тройка" по Судану объявила ультиматум военнымВозле обрушившегося дома в Набережных Челнах продолжаются работыВ Раде призвали украинцев готовиться к голоду и смерти