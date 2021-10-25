https://ria.ru/20211025/morgenshtern-1756223399.html

Адвокат опроверг информацию о предложении Моргенштерна отменить День Победы

Адвокат опроверг информацию о предложении Моргенштерна отменить День Победы - РИА Новости, 25.10.2021

Адвокат опроверг информацию о предложении Моргенштерна отменить День Победы

Адвокат Алишера Моргенштерна Сергей Жорин опроверг информацию о том, что певец в интервью Ксении Собчак высказал предложение об отмене празднования Дня Победы. РИА Новости, 25.10.2021

2021-10-25T23:08

2021-10-25T23:08

2021-10-25T23:08

общество

ксения собчак

моргенштерн (алишер моргенштерн)

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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Адвокат Алишера Моргенштерна Сергей Жорин опроверг информацию о том, что певец в интервью Ксении Собчак высказал предложение об отмене празднования Дня Победы."Надо понимать, что Моргенштерн - один из представителей молодых людей. Они не всегда понимают какие-то вещи, которые для более взрослого поколения являются понятными и очевидными. Как раз задача старшего поколения, в том числе меня, - объяснять молодежи, что праздник Победы - важное событие для нашей страны и мира. Молодых людей нужно не осуждать или наказывать, а объяснять, почему мы должны об этом помнить, чтобы не допустить повторения страшных событий", - заявил Жорин РИА Новости.В понедельник на YouTube-канале Собчак вышло интервью с Моргенштерном, где прозвучала фраза: "Я не понимаю праздник Победы, которая состоялась 76 лет назад".Адвокат уточнил, что Моргенштерн не призывал отменить празднование Дня Победы 9 мая, а лишь "высказал непонимание, почему отмечают именно этот день, а не победу, например, над французами или еще какие-то события, произошедшие в далеком прошлом".

https://ria.ru/20211022/morgenshtern-1755824295.html

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общество, ксения собчак, моргенштерн (алишер моргенштерн)