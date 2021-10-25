https://ria.ru/20211025/molodezh-1756189148.html

Онлайн-презентация исследования о трудоустройстве молодежи

Онлайн-презентация исследования о трудоустройстве молодежи - РИА Новости, 25.10.2021

Онлайн-презентация исследования о трудоустройстве молодежи

26 октября в 13:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится презентация исследования на тему: "Платформенная занятость как инструмент трудовой социализации представителей поколения Z", которая пройдёт в онлайн-формате.

2021-10-25T18:11

2021-10-25T18:11

2021-10-25T18:11

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Задать вопросУчастники:- заведующий кафедрой, профессор, декан факультета рекламы и связей с общественностью Российского государственного гуманитарного университета Алан АБАЕВ;- генеральный директор компании "Клондайк Групп" Михаил БОЛДЫРЕВ;- научный руководитель Института региональных проблем, член рабочей группы Центра стратегических разработок по регулированию платформенной занятости Дмитрий ЖУРАВЛЕВ;- основатель и координатор исследовательского центра "RuGenerations — Теория поколений в России" Евгения ШАМИС;- декан факультета рекламы, журналистики и дизайна МосГУ Александр БОРОДАЙ. Центр проектной деятельности и коммуникационных технологий факультета рекламы и связей с общественностью Российского Государственного гуманитарного университета провел инициативное исследование о влиянии цифровизации на поведение молодежи на рынке труда и ее готовности работать в условиях самозанятости. Актуальность исследования связана с необходимостью мониторинга вузами трудоустройства выпускников, особенно в контексте возможной зависимости контрольных цифр приема по различным направлениям подготовки от количества трудоустроенных по специальности выпускников и уровня их доходов.В ходе мероприятия участники обсудят выводы исследования, а также актуальные вопросы по влиянию платформенной занятости на поколение Z.Трансляция будет доступна на сайте и на странице мероприятия на FacebookОбращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

анонсы - религия и мировоззрение