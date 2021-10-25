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Онлайн-презентация исследования о трудоустройстве молодежи
Онлайн-презентация исследования о трудоустройстве молодежи - РИА Новости, 25.10.2021
Онлайн-презентация исследования о трудоустройстве молодежи
26 октября в 13:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится презентация исследования на тему: "Платформенная занятость как инструмент трудовой социализации представителей поколения Z", которая пройдёт в онлайн-формате.
2021-10-25T18:11
2021-10-25T18:11
анонсы - религия и мировоззрение
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https://cdnn21.img.ria.ru/images/sharing/article/1756189148.jpg?1635174701
Задать вопросУчастники:- заведующий кафедрой, профессор, декан факультета рекламы и связей с общественностью Российского государственного гуманитарного университета Алан АБАЕВ;- генеральный директор компании "Клондайк Групп" Михаил БОЛДЫРЕВ;- научный руководитель Института региональных проблем, член рабочей группы Центра стратегических разработок по регулированию платформенной занятости Дмитрий ЖУРАВЛЕВ;- основатель и координатор исследовательского центра "RuGenerations — Теория поколений в России" Евгения ШАМИС;- декан факультета рекламы, журналистики и дизайна МосГУ Александр БОРОДАЙ. Центр проектной деятельности и коммуникационных технологий факультета рекламы и связей с общественностью Российского Государственного гуманитарного университета провел инициативное исследование о влиянии цифровизации на поведение молодежи на рынке труда и ее готовности работать в условиях самозанятости. Актуальность исследования связана с необходимостью мониторинга вузами трудоустройства выпускников, особенно в контексте возможной зависимости контрольных цифр приема по различным направлениям подготовки от количества трудоустроенных по специальности выпускников и уровня их доходов.В ходе мероприятия участники обсудят выводы исследования, а также актуальные вопросы по влиянию платформенной занятости на поколение Z.Трансляция будет доступна на сайте и на странице мероприятия на FacebookОбращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru
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РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
анонсы - религия и мировоззрение
18:11 25.10.2021
 

Онлайн-презентация исследования о трудоустройстве молодежи

Читать ria.ru в
26 октября в 13:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится презентация исследования на тему: "Платформенная занятость как инструмент трудовой социализации представителей поколения Z", которая пройдёт в онлайн-формате.
Задать вопрос

Участники:
- заведующий кафедрой, профессор, декан факультета рекламы и связей с общественностью Российского государственного гуманитарного университета Алан АБАЕВ;
- генеральный директор компании "Клондайк Групп" Михаил БОЛДЫРЕВ;
- научный руководитель Института региональных проблем, член рабочей группы Центра стратегических разработок по регулированию платформенной занятости Дмитрий ЖУРАВЛЕВ;
- основатель и координатор исследовательского центра "RuGenerations — Теория поколений в России" Евгения ШАМИС;
- декан факультета рекламы, журналистики и дизайна МосГУ Александр БОРОДАЙ.

Центр проектной деятельности и коммуникационных технологий факультета рекламы и связей с общественностью Российского Государственного гуманитарного университета провел инициативное исследование о влиянии цифровизации на поведение молодежи на рынке труда и ее готовности работать в условиях самозанятости. Актуальность исследования связана с необходимостью мониторинга вузами трудоустройства выпускников, особенно в контексте возможной зависимости контрольных цифр приема по различным направлениям подготовки от количества трудоустроенных по специальности выпускников и уровня их доходов.

В ходе мероприятия участники обсудят выводы исследования, а также актуальные вопросы по влиянию платформенной занятости на поколение Z.

Трансляция будет доступна на сайте и на странице мероприятия на Facebook

Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru
 
Анонсы - Религия и мировоззрение
 
 
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