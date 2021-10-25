Онлайн-презентация исследования о трудоустройстве молодежи
26 октября в 13:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится презентация исследования на тему: "Платформенная занятость как инструмент трудовой социализации представителей поколения Z", которая пройдёт в онлайн-формате.
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Участники:
- заведующий кафедрой, профессор, декан факультета рекламы и связей с общественностью Российского государственного гуманитарного университета Алан АБАЕВ;
- генеральный директор компании "Клондайк Групп" Михаил БОЛДЫРЕВ;
- научный руководитель Института региональных проблем, член рабочей группы Центра стратегических разработок по регулированию платформенной занятости Дмитрий ЖУРАВЛЕВ;
- основатель и координатор исследовательского центра "RuGenerations — Теория поколений в России" Евгения ШАМИС;
- декан факультета рекламы, журналистики и дизайна МосГУ Александр БОРОДАЙ.
Центр проектной деятельности и коммуникационных технологий факультета рекламы и связей с общественностью Российского Государственного гуманитарного университета провел инициативное исследование о влиянии цифровизации на поведение молодежи на рынке труда и ее готовности работать в условиях самозанятости. Актуальность исследования связана с необходимостью мониторинга вузами трудоустройства выпускников, особенно в контексте возможной зависимости контрольных цифр приема по различным направлениям подготовки от количества трудоустроенных по специальности выпускников и уровня их доходов.
В ходе мероприятия участники обсудят выводы исследования, а также актуальные вопросы по влиянию платформенной занятости на поколение Z.
Трансляция будет доступна на сайте и на странице мероприятия на Facebook
Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
Участники:
- заведующий кафедрой, профессор, декан факультета рекламы и связей с общественностью Российского государственного гуманитарного университета Алан АБАЕВ;
- генеральный директор компании "Клондайк Групп" Михаил БОЛДЫРЕВ;
- научный руководитель Института региональных проблем, член рабочей группы Центра стратегических разработок по регулированию платформенной занятости Дмитрий ЖУРАВЛЕВ;
- основатель и координатор исследовательского центра "RuGenerations — Теория поколений в России" Евгения ШАМИС;
- декан факультета рекламы, журналистики и дизайна МосГУ Александр БОРОДАЙ.
Центр проектной деятельности и коммуникационных технологий факультета рекламы и связей с общественностью Российского Государственного гуманитарного университета провел инициативное исследование о влиянии цифровизации на поведение молодежи на рынке труда и ее готовности работать в условиях самозанятости. Актуальность исследования связана с необходимостью мониторинга вузами трудоустройства выпускников, особенно в контексте возможной зависимости контрольных цифр приема по различным направлениям подготовки от количества трудоустроенных по специальности выпускников и уровня их доходов.
В ходе мероприятия участники обсудят выводы исследования, а также актуальные вопросы по влиянию платформенной занятости на поколение Z.
Трансляция будет доступна на сайте и на странице мероприятия на Facebook
Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
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