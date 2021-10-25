В Молдавии не рассматривают выход из СНГ
Премьер: Молдавия не рассматривает возможность выхода из СНГ
© Sputnik / Мирослав РотарьЗдание парламента Молдавии
© Sputnik / Мирослав Ротарь
КИШИНЕВ, 25 окт - РИА Новости. Молдавия не рассматривает возможность выхода из Содружества независимых государств, стране выгодно сотрудничество в рамках этой организации, заявила премьер республики Наталья Гаврилица.
"Мы не рассматриваем возможность выхода из СНГ, у нас есть выгодные области для сотрудничества в рамках Содружества. Кроме того, это возможность экономического сотрудничества со странами, входящими в СНГ", - сказала Гаврилица в эфире телеканала Pro TV.
Она пояснила, что взаимодействие с другими странами в рамках СНГ выгодно для молдавских экономических агентов, а также для трудовых мигрантов, работающих в этих государствах.
За активное развитие отношений Молдавии с РФ и СНГ выступал прежний президент страны Игорь Додон и поддерживающее его правительство. Его преемница Санду, как и победившая на выборах парламента партия "Действие и солидарность", продвигают политику сближения с Западом. При этом новая власть в Молдавии заявила о готовности продвигать взвешенную внешнюю политику, в том числе путем поддержания отношений с СНГ.
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