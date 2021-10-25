https://ria.ru/20211025/moldaviya-1756223530.html

В Молдавии не рассматривают выход из СНГ

В Молдавии не рассматривают выход из СНГ - РИА Новости, 25.10.2021

В Молдавии не рассматривают выход из СНГ

Молдавия не рассматривает возможность выхода из Содружества независимых государств, стране выгодно сотрудничество в рамках этой организации, заявила премьер... РИА Новости, 25.10.2021

2021-10-25T23:09

2021-10-25T23:09

2021-10-25T23:09

молдавия

снг

игорь додон

россия

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КИШИНЕВ, 25 окт - РИА Новости. Молдавия не рассматривает возможность выхода из Содружества независимых государств, стране выгодно сотрудничество в рамках этой организации, заявила премьер республики Наталья Гаврилица.Она пояснила, что взаимодействие с другими странами в рамках СНГ выгодно для молдавских экономических агентов, а также для трудовых мигрантов, работающих в этих государствах.За активное развитие отношений Молдавии с РФ и СНГ выступал прежний президент страны Игорь Додон и поддерживающее его правительство. Его преемница Санду, как и победившая на выборах парламента партия "Действие и солидарность", продвигают политику сближения с Западом. При этом новая власть в Молдавии заявила о готовности продвигать взвешенную внешнюю политику, в том числе путем поддержания отношений с СНГ.

https://ria.ru/20211021/sng-1755626766.html

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молдавия, снг, игорь додон, россия