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Молдавия подписала контракт на поставку газа с Польшей
Молдавия подписала контракт на поставку газа с Польшей - РИА Новости, 25.10.2021
Молдавия подписала контракт на поставку газа с Польшей
Молдавия заключила контракт о пробной закупке миллиона кубометров газа у польской компании PGNiG, сообщила пресс-служба правительства страны. РИА Новости, 25.10.2021
2021-10-25T20:05
2021-10-25T21:56
молдавия
польша
экономика
природный газ
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КИШИНЕВ, 25 окт — РИА Новости. Молдавия заключила контракт о пробной закупке миллиона кубометров газа у польской компании PGNiG, сообщила пресс-служба правительства страны.Там отметили, что Молдавия впервые закупила топливо у альтернативного источника. Такое решение приняли, чтобы оценить возможность импорта от других поставщиков, а также для уравновешивания низкого давления в системе подачи природного газа. Как заявили в правительстве, это никак не отразится на тарифе для потребителей.Ранее СМИ сообщали о сделке Energocom с "Нафтогазом" на поставку до 700 миллионов кубометров газа.На прошлой неделе парламент Молдавии ввел в стране чрезвычайное положение из-за ситуации в энергетике. Еще в начале октября "Молдовагаз" сообщил, что потребление в республике превышает поставки из России, и призвал экономить топливо.Ситуация осложняется тем, что страна пока не заключила с "Газпромом" долгосрочный контракт. Первого октября российский концерн продлил на месяц договор, подписанный еще в 2008 году. По нему стоимость формируется в зависимости от мировых цен на нефть, то есть для Молдавии они выросли до 790 долларов за тысячу кубометров.На этой неделе состоялся очередной раунд переговоров. По словам источника РИА Новости, "Газпром" предложил справедливую цену с дополнительной скидкой в 25 процентов в обмен за долг в объеме порядка 700 миллионов долларов. Однако молдавская делегация не согласилась на эти условия и настаивала на снижении цены в два раза ниже рыночной, ссылаясь на отсутствие необходимых средств. Кроме того, Кишинев не признает исторический долг перед Россией, так как считает, что не должен платить за поставки газа жителям неподконтрольного ему Приднестровья.Официальный представитель "Газпрома" Сергей Куприянов отмечал, что сложная ситуация с поставками газа в Молдавию сложилась по вине властей республики, долг составляет 433 миллиона долларов. Он также добавил, что предлагаемые компанией цены полностью соответствуют рыночным условиям, и она готова продлить контракт, если Кишинев погасит задолженность.
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молдавия, польша, экономика, природный газ, pgnig, газпром, молдовагаз, россия
20:05 25.10.2021 (обновлено: 21:56 25.10.2021)
 
Молдавия подписала контракт на поставку газа с Польшей

Молдавия заключила с польской PGNiG контракт на пробную закупку 1 млн кубометров газа

© Depositphotos / Leonid AndronovТриумфальная арка в Кишиневе
Триумфальная арка в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 25.10.2021
© Depositphotos / Leonid Andronov
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КИШИНЕВ, 25 окт — РИА Новости. Молдавия заключила контракт о пробной закупке миллиона кубометров газа у польской компании PGNiG, сообщила пресс-служба правительства страны.

"Сегодня, 25 октября 2021 года, был подписан контракт на пробную закупку одного миллиона кубометров природного газа между государственной компанией Energocom и польской компанией PGNiG", — говорится на сайте кабмина.

Там отметили, что Молдавия впервые закупила топливо у альтернативного источника. Такое решение приняли, чтобы оценить возможность импорта от других поставщиков, а также для уравновешивания низкого давления в системе подачи природного газа. Как заявили в правительстве, это никак не отразится на тарифе для потребителей.
Ранее СМИ сообщали о сделке Energocom с "Нафтогазом" на поставку до 700 миллионов кубометров газа.
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На прошлой неделе парламент Молдавии ввел в стране чрезвычайное положение из-за ситуации в энергетике. Еще в начале октября "Молдовагаз" сообщил, что потребление в республике превышает поставки из России, и призвал экономить топливо.
Ситуация осложняется тем, что страна пока не заключила с "Газпромом" долгосрочный контракт. Первого октября российский концерн продлил на месяц договор, подписанный еще в 2008 году. По нему стоимость формируется в зависимости от мировых цен на нефть, то есть для Молдавии они выросли до 790 долларов за тысячу кубометров.
На этой неделе состоялся очередной раунд переговоров. По словам источника РИА Новости, "Газпром" предложил справедливую цену с дополнительной скидкой в 25 процентов в обмен за долг в объеме порядка 700 миллионов долларов. Однако молдавская делегация не согласилась на эти условия и настаивала на снижении цены в два раза ниже рыночной, ссылаясь на отсутствие необходимых средств. Кроме того, Кишинев не признает исторический долг перед Россией, так как считает, что не должен платить за поставки газа жителям неподконтрольного ему Приднестровья.
Официальный представитель "Газпрома" Сергей Куприянов отмечал, что сложная ситуация с поставками газа в Молдавию сложилась по вине властей республики, долг составляет 433 миллиона долларов. Он также добавил, что предлагаемые компанией цены полностью соответствуют рыночным условиям, и она готова продлить контракт, если Кишинев погасит задолженность.
Рабочий на газовом хранилище в Редене, Германия - РИА Новости, 1920, 25.10.2021
Вчера, 18:18
Эксперт рассказала, почему украинский газ не поможет Молдавии
 
МолдавияПольшаЭкономикаПриродный газPGNiGГазпромМолдовагазРоссия
 
 
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