https://ria.ru/20211025/moldaviya-1756118169.html

Вице-премьер Молдавии анонсировал переговоры с главой "Газпрома"

Вице-премьер Молдавии анонсировал переговоры с главой "Газпрома" - РИА Новости, 25.10.2021

Вице-премьер Молдавии анонсировал переговоры с главой "Газпрома"

Вице-премьер, министр инфраструктуры Молдавии Андрей Спыну заявил на брифинге в понедельник, что 27 октября встретится в Санкт-Петербурге с главой "Газпрома"... РИА Новости, 25.10.2021

2021-10-25T13:10

2021-10-25T13:10

2021-10-25T13:30

экономика

природный газ

санкт-петербург

молдавия

газпром

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КИШИНЕВ, 25 окт - РИА Новости. Вице-премьер, министр инфраструктуры Молдавии Андрей Спыну заявил на брифинге в понедельник, что 27 октября встретится в Санкт-Петербурге с главой "Газпрома" Алексеем Миллером, чтобы обсудить поставки газа в страну."В среду у меня состоится встреча с главой "Газпрома" Алексеем Миллером в Санкт-Петербурге, чтобы продолжить переговоры. Переговоры проходят сложно, но мы хотим подписать долгосрочный контракт", - заявил Спыну.Он выразил надежду, что после визита в Санкт-Петербург сможет предоставить больше деталей о том, как проходят переговоры. Вице-премьер заявил, что Молдавия хочет получить "корректную" цену на газ, на тех же условиях, что получили другие страны при подписании долгосрочных контрактов с "Газпромом"."Мы предложили несколько вариантов, цена может быть привязана к стоимости газа на бирже, может быть использована смешанная формула, которая будет учитывать, как цены на бирже, так нефтяные котировки", - добавил Спыну.Компания "Газпром" 1 октября продлила контракт с Молдавией на поставку газа на месяц. Компания "Молдовагаз" 6 октября сообщила, что потребление газа в Молдавии временно превышает поставки топлива из РФ, это также может привести к проблемам с поставкой электроэнергии. В стране 13 октября был введен "режим тревоги" из-за ситуации в газовом секторе, который можно считать подготовительным шагом к объявлению чрезвычайного положения. Правительство в пятницу обратилось к парламенту с просьбой ввести режим ЧП, чтобы можно было в ускоренном режиме выделить средства из бюджета для закупки дополнительных объемов газа, чтобы поддерживать давление в газопроводе.

https://ria.ru/20211025/moldaviya-1756094816.html

https://ria.ru/20211022/gaz-1755897513.html

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экономика, природный газ, санкт-петербург, молдавия, газпром, россия