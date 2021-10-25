13:10 25.10.2021 (обновлено: 13:30 25.10.2021)
Вице-премьер Молдавии анонсировал переговоры с главой "Газпрома"
Вице-премьер Молдавии Спыну анонсировал встречу с главой "Газпрома" Миллером в Петербурге
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкПрохожие у здания Правительства Молдавии в Кишиневе
КИШИНЕВ, 25 окт - РИА Новости. Вице-премьер, министр инфраструктуры Молдавии Андрей Спыну заявил на брифинге в понедельник, что 27 октября встретится в Санкт-Петербурге с главой "Газпрома" Алексеем Миллером, чтобы обсудить поставки газа в страну.
"В среду у меня состоится встреча с главой "Газпрома" Алексеем Миллером в Санкт-Петербурге, чтобы продолжить переговоры. Переговоры проходят сложно, но мы хотим подписать долгосрочный контракт", - заявил Спыну.
Вчера, 11:53Молдавия придумала, как не платить России за газ
Он выразил надежду, что после визита в Санкт-Петербург сможет предоставить больше деталей о том, как проходят переговоры. Вице-премьер заявил, что Молдавия хочет получить "корректную" цену на газ, на тех же условиях, что получили другие страны при подписании долгосрочных контрактов с "Газпромом".
"Мы предложили несколько вариантов, цена может быть привязана к стоимости газа на бирже, может быть использована смешанная формула, которая будет учитывать, как цены на бирже, так нефтяные котировки", - добавил Спыну.
Компания "Газпром" 1 октября продлила контракт с Молдавией на поставку газа на месяц. Компания "Молдовагаз" 6 октября сообщила, что потребление газа в Молдавии временно превышает поставки топлива из РФ, это также может привести к проблемам с поставкой электроэнергии. В стране 13 октября был введен "режим тревоги" из-за ситуации в газовом секторе, который можно считать подготовительным шагом к объявлению чрезвычайного положения. Правительство в пятницу обратилось к парламенту с просьбой ввести режим ЧП, чтобы можно было в ускоренном режиме выделить средства из бюджета для закупки дополнительных объемов газа, чтобы поддерживать давление в газопроводе.
22 октября, 23:50Премьер Молдавии прокомментировала переговоры по газу с Россией