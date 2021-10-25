https://ria.ru/20211025/moldaviya-1756102379.html

В Кремле прокомментировали ситуацию с поставками газа в Молдавию

В Кремле прокомментировали ситуацию с поставками газа в Молдавию - РИА Новости, 25.10.2021

В Кремле прокомментировали ситуацию с поставками газа в Молдавию

Президент России Владимир Путин пока не планирует контактов с руководством Молдавии по газовому вопросу, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий... РИА Новости, 25.10.2021

2021-10-25T12:04

2021-10-25T12:04

2021-10-25T12:21

экономика

молдавия

дмитрий песков

газпром

россия

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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин пока не планирует контактов с руководством Молдавии по газовому вопросу, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.Ранее источник, близкий к переговорам Москвы и Кишинева по новому газовому соглашению, заявил журналистам, что РФ предложила Молдавии справедливую рыночную цену газа с дополнительной скидкой в 25% в обмен за накопленный долг в объеме около 700 миллионов долларов, но Кишинев настаивал на снижении цены в 2 раза ниже рыночной.Сложная ситуация с поставками газа в Молдову сложилась по вине властей республики, долг за поставленный газ составляет 433 миллиона долларов, сообщил позже официальный представитель "Газпрома" Сергей Куприянов."Нет, у президента пока нет в планах, но с другой стороны как-то продолжать диалог надо. Все позиции хорошо понятны: позиция российской стороны, "Газпрома" предельно понятна, предельно проста, коммерческая позиция, которая включает в себя известные скидки, поэтому, конечно, надеемся, что разговор так или иначе будет продолжаться",- сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, не планируется ли у Путина контактов с руководством Молдавии по газовому вопросу.Компания "Газпром" 1 октября продлила контракт с Молдавией на поставку газа на месяц. Компания "Молдовагаз" 6 октября сообщила, что потребление газа в Молдавии временно превышает поставки топлива из России, это также может привести к проблемам с поставкой электроэнергии. В стране 13 октября был введен "режим тревоги" из-за ситуации в газовом секторе, который можно считать подготовительным шагом к объявлению чрезвычайного положения. Правительство в пятницу обратилось к парламенту с просьбой ввести режим ЧП, чтобы можно было в ускоренном режиме выделить средства из бюджета для закупки дополнительных объемов газа, чтобы поддерживать давление в газопроводе.

https://ria.ru/20211025/moldaviya-1756094816.html

https://ria.ru/20211024/gaz-1755987238.html

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экономика, молдавия, дмитрий песков, газпром, россия