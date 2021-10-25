Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211025/moldaviya-1756102379.html
В Кремле прокомментировали ситуацию с поставками газа в Молдавию
В Кремле прокомментировали ситуацию с поставками газа в Молдавию - РИА Новости, 25.10.2021
В Кремле прокомментировали ситуацию с поставками газа в Молдавию
Президент России Владимир Путин пока не планирует контактов с руководством Молдавии по газовому вопросу, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий... РИА Новости, 25.10.2021
2021-10-25T12:04
2021-10-25T12:21
экономика
молдавия
дмитрий песков
газпром
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/17/1755959737_0:335:2887:1959_1920x0_80_0_0_f60714714783d3f81cf51d258d6c7fe5.jpg
МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин пока не планирует контактов с руководством Молдавии по газовому вопросу, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.Ранее источник, близкий к переговорам Москвы и Кишинева по новому газовому соглашению, заявил журналистам, что РФ предложила Молдавии справедливую рыночную цену газа с дополнительной скидкой в 25% в обмен за накопленный долг в объеме около 700 миллионов долларов, но Кишинев настаивал на снижении цены в 2 раза ниже рыночной.Сложная ситуация с поставками газа в Молдову сложилась по вине властей республики, долг за поставленный газ составляет 433 миллиона долларов, сообщил позже официальный представитель "Газпрома" Сергей Куприянов."Нет, у президента пока нет в планах, но с другой стороны как-то продолжать диалог надо. Все позиции хорошо понятны: позиция российской стороны, "Газпрома" предельно понятна, предельно проста, коммерческая позиция, которая включает в себя известные скидки, поэтому, конечно, надеемся, что разговор так или иначе будет продолжаться",- сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, не планируется ли у Путина контактов с руководством Молдавии по газовому вопросу.Компания "Газпром" 1 октября продлила контракт с Молдавией на поставку газа на месяц. Компания "Молдовагаз" 6 октября сообщила, что потребление газа в Молдавии временно превышает поставки топлива из России, это также может привести к проблемам с поставкой электроэнергии. В стране 13 октября был введен "режим тревоги" из-за ситуации в газовом секторе, который можно считать подготовительным шагом к объявлению чрезвычайного положения. Правительство в пятницу обратилось к парламенту с просьбой ввести режим ЧП, чтобы можно было в ускоренном режиме выделить средства из бюджета для закупки дополнительных объемов газа, чтобы поддерживать давление в газопроводе.
https://ria.ru/20211025/moldaviya-1756094816.html
https://ria.ru/20211024/gaz-1755987238.html
молдавия
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/17/1755959737_0:247:2401:2048_1920x0_80_0_0_b824d63f9081ee9440ab3c38809b7559.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
экономика, молдавия, дмитрий песков, газпром, россия
12:04 25.10.2021 (обновлено: 12:21 25.10.2021)
 
В Кремле прокомментировали ситуацию с поставками газа в Молдавию

В Кремле надеются на продолжение диалога по поставкам газа Молдавии

© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкКомплекс подготовки и транспортировки экспортного газа КС "Краснодарская"
Комплекс подготовки и транспортировки экспортного газа КС Краснодарская - РИА Новости, 1920, 25.10.2021
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин пока не планирует контактов с руководством Молдавии по газовому вопросу, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Ранее источник, близкий к переговорам Москвы и Кишинева по новому газовому соглашению, заявил журналистам, что РФ предложила Молдавии справедливую рыночную цену газа с дополнительной скидкой в 25% в обмен за накопленный долг в объеме около 700 миллионов долларов, но Кишинев настаивал на снижении цены в 2 раза ниже рыночной.
Комплекс транспортировки экспортного газа КС Краснодарская. - РИА Новости, 1920, 25.10.2021
11:53
Молдавия придумала, как не платить России за газ
Сложная ситуация с поставками газа в Молдову сложилась по вине властей республики, долг за поставленный газ составляет 433 миллиона долларов, сообщил позже официальный представитель "Газпрома" Сергей Куприянов.
"Нет, у президента пока нет в планах, но с другой стороны как-то продолжать диалог надо. Все позиции хорошо понятны: позиция российской стороны, "Газпрома" предельно понятна, предельно проста, коммерческая позиция, которая включает в себя известные скидки, поэтому, конечно, надеемся, что разговор так или иначе будет продолжаться",- сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, не планируется ли у Путина контактов с руководством Молдавии по газовому вопросу.
Компания "Газпром" 1 октября продлила контракт с Молдавией на поставку газа на месяц. Компания "Молдовагаз" 6 октября сообщила, что потребление газа в Молдавии временно превышает поставки топлива из России, это также может привести к проблемам с поставкой электроэнергии. В стране 13 октября был введен "режим тревоги" из-за ситуации в газовом секторе, который можно считать подготовительным шагом к объявлению чрезвычайного положения. Правительство в пятницу обратилось к парламенту с просьбой ввести режим ЧП, чтобы можно было в ускоренном режиме выделить средства из бюджета для закупки дополнительных объемов газа, чтобы поддерживать давление в газопроводе.
Газодобывающее предприятие на Украине - РИА Новости, 1920, 24.10.2021
Вчера, 02:02
"Отчаявшиеся люди": Пушков дал совет Молдавии, устроившей газовый кризис
 
ЭкономикаМолдавияДмитрий ПесковГазпромРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
12:37В "Руспродсоюзе" объяснили причины подорожания гречки
12:35Правительство подготовило проект постановления о выплатах малому бизнесу
12:32Сын Светличной Алексей не обращался в полицию из-за "пропажи" матери
12:30В Москве за три дня до локдауна выстроились очереди в пункты вакцинации
12:29В Новороссийске осудили тюремщика, купившего арестанту гашиш
12:29В Южной Корее стартовали ежегодные военные учения
12:27Не менее 12 человек пострадали из-за стрельбы по демонстрантам в Судане
12:27В Румынии предложили обеспечить газом Молдавию без учета Приднестровья
12:22Власти Петербурга не планируют продлевать локдаун после 7 ноября
12:21В Коми задержали бывшего руководителя администрации главы республики
12:19"Русские предупреждают один раз". Британцы призвали не лезть к России
12:18Верховный суд разъяснил правила вынесения приговоров в особом порядке
12:17Правительство утвердило стратегию борьбы с контрафактом в промышленности
12:16В Индии сообщили о резком росте случаев лихорадки денге
12:14В Нижнем Новгороде воспитателя заподозрили в растлении детей
12:11В Кремле ответили на вопрос о кураторстве вице-премьеров
12:10В Судане врачи, пилоты и банкиры бастуют против действий военных 1:00
12:10Власти мониторят цены на продовольствие, заявил Песков
12:08В Кремле рассказали, когда премьер Израиля снова встретится с Путиным
12:07Путин встретится с главой Федеральной таможенной службы
Лента новостейМолния
В "Руспродсоюзе" объяснили причины подорожания гречкиПравительство подготовило проект постановления о выплатах малому бизнесуСын Светличной Алексей не обращался в полицию из-за "пропажи" материВ Москве за три дня до локдауна выстроились очереди в пункты вакцинацииВ Новороссийске осудили тюремщика, купившего арестанту гашишВ Южной Корее стартовали ежегодные военные ученияНе менее 12 человек пострадали из-за стрельбы по демонстрантам в СуданеВ Румынии предложили обеспечить газом Молдавию без учета ПриднестровьяВласти Петербурга не планируют продлевать локдаун после 7 ноябряВ Коми задержали бывшего руководителя администрации главы республики"Русские предупреждают один раз". Британцы призвали не лезть к РоссииВерховный суд разъяснил правила вынесения приговоров в особом порядке Правительство утвердило стратегию борьбы с контрафактом в промышленности В Индии сообщили о резком росте случаев лихорадки денгеВ Нижнем Новгороде воспитателя заподозрили в растлении детейВ Кремле ответили на вопрос о кураторстве вице-премьеровВ Судане врачи, пилоты и банкиры бастуют против действий военныхВласти мониторят цены на продовольствие, заявил ПесковВ Кремле рассказали, когда премьер Израиля снова встретится с ПутинымПутин встретится с главой Федеральной таможенной службы