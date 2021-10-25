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https://ria.ru/20211025/miroporyadok-1756175644.html
Пушков поставил на место украинского политика
Пушков жестко ответил на слова экс-главы МИД Украины о России - РИА Новости, 25.10.2021
Пушков поставил на место украинского политика
Сенатор Алексей Пушков резко раскритиковал высказывание экс-главы МИД Украины Владимира Огрызко, заявившего о разработке Западом нового миропорядка, в котором... РИА Новости, 25.10.2021
2021-10-25T17:20
2021-10-25T17:24
в мире
сша
европа
джо байден
владимир огрызко
алексей пушков
совет безопасности оон
мид украины
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МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Сенатор Алексей Пушков резко раскритиковал высказывание экс-главы МИД Украины Владимира Огрызко, заявившего о разработке Западом нового миропорядка, в котором Россия останется "на обочине мировой политики"."На обочине мировой политики есть все шансы остаться у Украины, а не у России. Экс-глава МИД Украины плохо понимает, о чем говорит, и плохо следит за ходом событий, например, за тем же газовым кризисом в Европе и его последствиями", — написал парламентарий в своем Telegram-канале.По словам Пушкова, Россия входит в "большую тройку" ведущих держав мира, является постоянным членом СБ ООН и имеет самые крупные в мире запасы нефти и газа."Кто и куда ее вытолкнет? Огрызко, что ли?", — добавил политик.Ранее экс-глава МИД Украины Владимир Огрызко заявил, что президент США Джо Байден сейчас работает над планом нового мироустройства, при котором Россию якобы "вытолкнут на обочину мировой политики".Дипломат предположил, что скоро мир якобы разделится на два лагеря: "демократический, который объединит мощные цивилизованные страны", и автократический из десяти-пятнадцати стран.
https://ria.ru/20211024/arestovich-1756049973.html
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в мире, сша, европа, джо байден, владимир огрызко, алексей пушков, совет безопасности оон, мид украины, россия
17:20 25.10.2021 (обновлено: 17:24 25.10.2021)
 
Пушков жестко ответил на слова экс-главы МИД Украины о России

Пушков: экс-глава МИД Украины Огрызко не понимает ход событий, говоря о новом миропорядке

© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкCенатор Российской Федерации, председатель Комиссии по информационной политике и взаимодействию со средствами массовой информации Совета Федерации Алексей Пушков
Cенатор Российской Федерации, председатель Комиссии по информационной политике и взаимодействию со средствами массовой информации Совета Федерации Алексей Пушков - РИА Новости, 1920, 25.10.2021
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Сенатор Алексей Пушков резко раскритиковал высказывание экс-главы МИД Украины Владимира Огрызко, заявившего о разработке Западом нового миропорядка, в котором Россия останется "на обочине мировой политики".
"На обочине мировой политики есть все шансы остаться у Украины, а не у России. Экс-глава МИД Украины плохо понимает, о чем говорит, и плохо следит за ходом событий, например, за тем же газовым кризисом в Европе и его последствиями", — написал парламентарий в своем Telegram-канале.
По словам Пушкова, Россия входит в "большую тройку" ведущих держав мира, является постоянным членом СБ ООН и имеет самые крупные в мире запасы нефти и газа.
"Кто и куда ее вытолкнет? Огрызко, что ли?", — добавил политик.
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Ранее экс-глава МИД Украины Владимир Огрызко заявил, что президент США Джо Байден сейчас работает над планом нового мироустройства, при котором Россию якобы "вытолкнут на обочину мировой политики".
Дипломат предположил, что скоро мир якобы разделится на два лагеря: "демократический, который объединит мощные цивилизованные страны", и автократический из десяти-пятнадцати стран.
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В миреСШАЕвропаДжо БайденВладимир ОгрызкоАлексей ПушковСовет Безопасности ООНМИД УкраиныРоссия
 
 
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