https://ria.ru/20211025/miroporyadok-1756175644.html

Пушков поставил на место украинского политика

Пушков жестко ответил на слова экс-главы МИД Украины о России - РИА Новости, 25.10.2021

Пушков поставил на место украинского политика

Сенатор Алексей Пушков резко раскритиковал высказывание экс-главы МИД Украины Владимира Огрызко, заявившего о разработке Западом нового миропорядка, в котором... РИА Новости, 25.10.2021

2021-10-25T17:20

2021-10-25T17:20

2021-10-25T17:24

в мире

сша

европа

джо байден

владимир огрызко

алексей пушков

совет безопасности оон

мид украины

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МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Сенатор Алексей Пушков резко раскритиковал высказывание экс-главы МИД Украины Владимира Огрызко, заявившего о разработке Западом нового миропорядка, в котором Россия останется "на обочине мировой политики"."На обочине мировой политики есть все шансы остаться у Украины, а не у России. Экс-глава МИД Украины плохо понимает, о чем говорит, и плохо следит за ходом событий, например, за тем же газовым кризисом в Европе и его последствиями", — написал парламентарий в своем Telegram-канале.По словам Пушкова, Россия входит в "большую тройку" ведущих держав мира, является постоянным членом СБ ООН и имеет самые крупные в мире запасы нефти и газа."Кто и куда ее вытолкнет? Огрызко, что ли?", — добавил политик.Ранее экс-глава МИД Украины Владимир Огрызко заявил, что президент США Джо Байден сейчас работает над планом нового мироустройства, при котором Россию якобы "вытолкнут на обочину мировой политики".Дипломат предположил, что скоро мир якобы разделится на два лагеря: "демократический, который объединит мощные цивилизованные страны", и автократический из десяти-пятнадцати стран.

https://ria.ru/20211024/arestovich-1756049973.html

https://ria.ru/20211025/strategiya-1756083098.html

сша

европа

россия

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в мире, сша, европа, джо байден, владимир огрызко, алексей пушков, совет безопасности оон, мид украины, россия