https://ria.ru/20211025/mintsifry-1756225422.html
Минцифры может расширить список получателей поддержки в сфере IT
Минцифры может расширить список получателей поддержки в сфере IT - РИА Новости, 25.10.2021
Минцифры может расширить список получателей поддержки в сфере IT
Минцифры России возможно расширит список получателей поддержки в IT-сфере, заявил в понедельник в ходе пресс-конференции в МИА "России сегодня" заместитель... РИА Новости, 25.10.2021
2021-10-25T23:45
2021-10-25T23:45
2021-10-25T23:45
экономика
технологии
максим паршин
россия
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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Минцифры России возможно расширит список получателей поддержки в IT-сфере, заявил в понедельник в ходе пресс-конференции в МИА "России сегодня" заместитель министра цифрового развития связи и массовых коммуникаций Максим Паршин."Об этом уже много было сказано… сейчас мы обсуждаем возможность расширения круга получателей поддержки тех, кто может претендовать на соответствующие налоговые льготы", - сказал Паршин.Он напомнил, что есть точечные меры поддержки. "Это и грантовая поддержка, поддержка малого и среднего предпринимательства - десятки тысяч компаний малого и среднего бизнеса смогут воспользоваться облачными сервисами в два раза дешевле, чем на рынке", - отметил он."Это ряд мероприятий, связанных с поддержкой экспорта… и, конечно, стимулирование интеграционных процессов в евразийском пространстве", - добавил замминистра.
https://ria.ru/20211015/it-kompanii-1754730200.html
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РИА Новости
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РИА Новости
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экономика, технологии, максим паршин, россия
Минцифры может расширить список получателей поддержки в сфере IT
Минцифры может расширить список получателей поддержки в сфере IT
МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Минцифры России возможно расширит список получателей поддержки в IT-сфере, заявил в понедельник в ходе пресс-конференции в МИА "России сегодня" заместитель министра цифрового развития связи и массовых коммуникаций Максим Паршин.
"Об этом уже много было сказано… сейчас мы обсуждаем возможность расширения круга получателей поддержки тех, кто может претендовать на соответствующие налоговые льготы", - сказал Паршин.
Он напомнил, что есть точечные меры поддержки. "Это и грантовая поддержка, поддержка малого и среднего предпринимательства - десятки тысяч компаний малого и среднего бизнеса смогут воспользоваться облачными сервисами в два раза дешевле, чем на рынке", - отметил он.
"Это ряд мероприятий, связанных с поддержкой экспорта… и, конечно, стимулирование интеграционных процессов в евразийском пространстве", - добавил замминистра.