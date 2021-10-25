https://ria.ru/20211025/mintsifry-1756225422.html

Минцифры может расширить список получателей поддержки в сфере IT

Минцифры может расширить список получателей поддержки в сфере IT - РИА Новости, 25.10.2021

Минцифры может расширить список получателей поддержки в сфере IT

Минцифры России возможно расширит список получателей поддержки в IT-сфере, заявил в понедельник в ходе пресс-конференции в МИА "России сегодня" заместитель... РИА Новости, 25.10.2021

2021-10-25T23:45

2021-10-25T23:45

2021-10-25T23:45

экономика

технологии

максим паршин

россия

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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Минцифры России возможно расширит список получателей поддержки в IT-сфере, заявил в понедельник в ходе пресс-конференции в МИА "России сегодня" заместитель министра цифрового развития связи и массовых коммуникаций Максим Паршин."Об этом уже много было сказано… сейчас мы обсуждаем возможность расширения круга получателей поддержки тех, кто может претендовать на соответствующие налоговые льготы", - сказал Паршин.Он напомнил, что есть точечные меры поддержки. "Это и грантовая поддержка, поддержка малого и среднего предпринимательства - десятки тысяч компаний малого и среднего бизнеса смогут воспользоваться облачными сервисами в два раза дешевле, чем на рынке", - отметил он."Это ряд мероприятий, связанных с поддержкой экспорта… и, конечно, стимулирование интеграционных процессов в евразийском пространстве", - добавил замминистра.

https://ria.ru/20211015/it-kompanii-1754730200.html

россия

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2021

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экономика, технологии, максим паршин, россия