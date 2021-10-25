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Лавров возложил цветы к памятнику советским воинам в норвежском Тромсе

Лавров возложил цветы к памятнику советским воинам в норвежском Тромсе - РИА Новости, 25.10.2021

Лавров возложил цветы к памятнику советским воинам в норвежском Тромсе

Глава МИД РФ Сергей Лавров совместно с министром иностранных дел Норвегии Анникен Хюитфельд принял участие в церемонии возложения цветов к памятнику советским... РИА Новости, 25.10.2021

2021-10-25T20:00

2021-10-25T20:00

2021-10-25T20:00

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ТРОМСЁ (Норвегия), 25 окт – РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров совместно с министром иностранных дел Норвегии Анникен Хюитфельд принял участие в церемонии возложения цветов к памятнику советским воинам на кладбище города Тромсе.Министры двух стран возложили венки в память о советских солдатах, погибших в Норвегии в годы Второй мировой войны.Как отметила позднее Хюитфельд, открывая двусторонние переговоры с Лавровым, многие норвежцы хранят память о Второй мировой войне."В том числе мой родной дед со стороны отца, он сидел в концлагере вместе со многими советскими солдатами, и до конца жизни хранил об этом память", - сказала глава МИД Норвегии.Она также продемонстрировала семейную реликвию - шкатулку, хранившуюся у ее деда с тех времен."До конца своей жизни он мог цитировать русские стихи", - сказала Хюитфельд.В свою очередь, Лавров поблагодарил министра за то, "как бережно норвежский народ, норвежское правительство хранит память о том подвиге, когда Красная армия освободила северную Норвегию".

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в мире, тромсе, норвегия, мид норвегии, сергей лавров, россия