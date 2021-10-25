https://ria.ru/20211025/maski-1756076921.html
В Финляндии отменили масочный режим на транспорте
В Финляндии отменили масочный режим на транспорте - РИА Новости, 25.10.2021
В Финляндии отменили масочный режим на транспорте
Требование об использовании масок отменяется с текущего понедельника в железнодорожном транспорте Финляндии и общественном транспорте столицы, сообщает... РИА Новости, 25.10.2021
2021-10-25T09:55
2021-10-25T09:55
2021-10-25T10:29
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ХЕЛЬСИНКИ, 25 окт - РИА Новости. Требование об использовании масок отменяется с текущего понедельника в железнодорожном транспорте Финляндии и общественном транспорте столицы, сообщает железнодорожный оператор VR и компания HSL, управляющая общественным транспортом столицы.Требование об использовании масок действовало с марта этого года."С открытием общества и снятием ограничений VR решил перейти от требования к рекомендации по маскам на всех поездах дальнего и пригородного сообщения с 25 октября", - говорится в сообщении VR.Аналогичное сообщение распространено и HSL.Отныне пассажиры смогут сами решать, надевать ли маску при поездке. Изменилось и мнение клиентов, информируют компании. Согласно опросу клиентов, проведенному в сентябре, только 43% пассажиров хотели использовать маску для лица по сравнению с 58% в августе, уточняется в сообщении.
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РИА Новости
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РИА Новости
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в мире, финляндия, коронавирус covid-19, медицинские маски, новости - туризм
09:55 25.10.2021 (обновлено: 10:29 25.10.2021)
В Финляндии отменили масочный режим на транспорте
Масочный режим отменили на железных дорогах Финляндии и на транспорте в Хельсинки
ХЕЛЬСИНКИ, 25 окт - РИА Новости.
Требование об использовании масок отменяется с текущего понедельника в железнодорожном транспорте Финляндии
и общественном транспорте столицы, сообщает железнодорожный оператор VR и компания HSL, управляющая общественным транспортом столицы.
Требование об использовании масок действовало с марта этого года.
"С открытием общества и снятием ограничений VR решил перейти от требования к рекомендации по маскам на всех поездах дальнего и пригородного сообщения с 25 октября", - говорится в сообщении VR.
Аналогичное сообщение распространено и HSL.
Отныне пассажиры смогут сами решать, надевать ли маску при поездке. Изменилось и мнение клиентов, информируют компании. Согласно опросу клиентов, проведенному в сентябре, только 43% пассажиров хотели использовать маску для лица по сравнению с 58% в августе, уточняется в сообщении.