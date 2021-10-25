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В Финляндии отменили масочный режим на транспорте

В Финляндии отменили масочный режим на транспорте - РИА Новости, 25.10.2021

В Финляндии отменили масочный режим на транспорте

Требование об использовании масок отменяется с текущего понедельника в железнодорожном транспорте Финляндии и общественном транспорте столицы, сообщает... РИА Новости, 25.10.2021

2021-10-25T09:55

2021-10-25T09:55

2021-10-25T10:29

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ХЕЛЬСИНКИ, 25 окт - РИА Новости. Требование об использовании масок отменяется с текущего понедельника в железнодорожном транспорте Финляндии и общественном транспорте столицы, сообщает железнодорожный оператор VR и компания HSL, управляющая общественным транспортом столицы.Требование об использовании масок действовало с марта этого года."С открытием общества и снятием ограничений VR решил перейти от требования к рекомендации по маскам на всех поездах дальнего и пригородного сообщения с 25 октября", - говорится в сообщении VR.Аналогичное сообщение распространено и HSL.Отныне пассажиры смогут сами решать, надевать ли маску при поездке. Изменилось и мнение клиентов, информируют компании. Согласно опросу клиентов, проведенному в сентябре, только 43% пассажиров хотели использовать маску для лица по сравнению с 58% в августе, уточняется в сообщении.

финляндия

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, финляндия, коронавирус covid-19, медицинские маски, новости - туризм