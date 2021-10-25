https://ria.ru/20211025/luk-1756063586.html

Любите лук? Многим россиянам он оказался категорически противопоказан

Врач рассказал, кому нельзя есть лук - РИА Новости, 25.10.2021

Любите лук? Многим россиянам он оказался категорически противопоказан

Врач-диетолог Александр Андреев в беседе с порталом "Доктор Питер" предупредил о негативных последствиях неумеренного приема в пищу лука. РИА Новости, 25.10.2021

2021-10-25T07:12

2021-10-25T07:12

2021-10-25T07:12

общество

еда

здоровье

россия

александр андреев

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МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Врач-диетолог Александр Андреев в беседе с порталом "Доктор Питер" предупредил о негативных последствиях неумеренного приема в пищу лука.Он отметил, что этот продукт в большом количестве может вызвать проблемы с желудком, но также с луком нужно быть осторожнее людям, страдающим гипертонией.Кроме того, медик добавил, что людям с язвенной болезнью, панкреатитом и колитом лучше минимизировать количество этого продукта в рационе.

https://ria.ru/20211025/moloko-1756060408.html

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2021

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общество, еда, здоровье, россия, александр андреев