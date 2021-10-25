https://ria.ru/20211025/liberalizm-1756094052.html

Москва ожидает от талибов большего либерализма, заявили в МИД

Москва ожидает от талибов большего либерализма, заявили в МИД - РИА Новости, 25.10.2021

Москва ожидает от талибов большего либерализма, заявили в МИД

Москва ожидает от талибов (движение "Талибан" признано террористическим и запрещено в РФ) проявления большего либерализма по отношению к населению, заявил... РИА Новости, 25.10.2021

2021-10-25T11:26

2021-10-25T11:26

2021-10-25T11:26

захват власти в афганистане талибами

в мире

талибан

афганистан

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

замир кабулов

россия

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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Москва ожидает от талибов (движение "Талибан" признано террористическим и запрещено в РФ) проявления большего либерализма по отношению к населению, заявил спецпредставитель президента России по Афганистану, директор Второго департамента Азии МИД Замир Кабулов."...Мы ожидаем от новых властей проявления большего либерализма, да, опираясь на свои культурно-религиозные традиции, но больше либерализма", - сказал он на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".

https://ria.ru/20211025/afganistan-1756090978.html

афганистан

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, талибан, афганистан, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), замир кабулов, россия