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Москва ожидает от талибов большего либерализма, заявили в МИД
Москва ожидает от талибов большего либерализма, заявили в МИД - РИА Новости, 25.10.2021
Москва ожидает от талибов большего либерализма, заявили в МИД
Москва ожидает от талибов (движение "Талибан" признано террористическим и запрещено в РФ) проявления большего либерализма по отношению к населению, заявил... РИА Новости, 25.10.2021
2021-10-25T11:26
2021-10-25T11:26
2021-10-25T11:26
захват власти в афганистане талибами
в мире
талибан
афганистан
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
замир кабулов
россия
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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Москва ожидает от талибов (движение "Талибан" признано террористическим и запрещено в РФ) проявления большего либерализма по отношению к населению, заявил спецпредставитель президента России по Афганистану, директор Второго департамента Азии МИД Замир Кабулов."...Мы ожидаем от новых властей проявления большего либерализма, да, опираясь на свои культурно-религиозные традиции, но больше либерализма", - сказал он на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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в мире, талибан, афганистан, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), замир кабулов, россия
Москва ожидает от талибов большего либерализма, заявили в МИД
Кабулов: МИД ожидает от талибов проявления большего либерализма по отношению к населению