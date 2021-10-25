https://ria.ru/20211025/lekarstva-1756087231.html
Путин поручил обеспечить ежесуточный мониторинг доступности лекарств
Путин поручил обеспечить ежесуточный мониторинг доступности лекарств - РИА Новости, 25.10.2021
Путин поручил обеспечить ежесуточный мониторинг доступности лекарств
Президент России Владимир Путин поручил правительству закупить и доставить в регионы дорогостоящие лекарственные препараты, необходимые для стационарного... РИА Новости, 25.10.2021
2021-10-25T10:55
2021-10-25T10:55
2021-10-25T11:07
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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил правительству закупить и доставить в регионы дорогостоящие лекарственные препараты, необходимые для стационарного лечения больных COVID-19, соответствующие поручения опубликованы на сайте Кремля."С учетом ранее данных поручений обеспечить... проведение за счет средств федерального бюджета централизованной закупки и доставки в субъекты Российской Федерации отдельных дорогостоящих лекарственных препаратов, необходимых для стационарного лечения больных коронавирусной инфекцией (COVID-19)", - говорится в сообщении.Кроме того, президент поручил обеспечить ежесуточный мониторинг доступности лекарств, включая медицинский кислород, для оказания медицинской помощи больным COVID.
РИА Новости
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РИА Новости
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общество, владимир путин, здоровье - общество, коронавирусы, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
10:55 25.10.2021 (обновлено: 11:07 25.10.2021)
Путин поручил обеспечить ежесуточный мониторинг доступности лекарств
Путин поручил обеспечить ежесуточный мониторинг доступности лекарств, включая медкислород