https://ria.ru/20211025/lekarstva-1756087231.html

Путин поручил обеспечить ежесуточный мониторинг доступности лекарств

Путин поручил обеспечить ежесуточный мониторинг доступности лекарств - РИА Новости, 25.10.2021

Путин поручил обеспечить ежесуточный мониторинг доступности лекарств

Президент России Владимир Путин поручил правительству закупить и доставить в регионы дорогостоящие лекарственные препараты, необходимые для стационарного... РИА Новости, 25.10.2021

2021-10-25T10:55

2021-10-25T10:55

2021-10-25T11:07

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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил правительству закупить и доставить в регионы дорогостоящие лекарственные препараты, необходимые для стационарного лечения больных COVID-19, соответствующие поручения опубликованы на сайте Кремля."С учетом ранее данных поручений обеспечить... проведение за счет средств федерального бюджета централизованной закупки и доставки в субъекты Российской Федерации отдельных дорогостоящих лекарственных препаратов, необходимых для стационарного лечения больных коронавирусной инфекцией (COVID-19)", - говорится в сообщении.Кроме того, президент поручил обеспечить ежесуточный мониторинг доступности лекарств, включая медицинский кислород, для оказания медицинской помощи больным COVID.

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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