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Лашет ушел с поста премьера Северного Рейна-Вестфалии
Лашет ушел с поста премьера Северного Рейна-Вестфалии - РИА Новости, 25.10.2021
Лашет ушел с поста премьера Северного Рейна-Вестфалии
Лидер немецких консерваторов Армин Лашет сложил с себя полномочия премьер-министра Северного Рейна-Вестфалии, сообщил в понедельник телеканал N24 со ссылкой на... РИА Новости, 25.10.2021
2021-10-25T10:17
2021-10-25T10:17
2021-10-25T10:17
в мире
парламентские выборы в германии
германия
христианско-демократический союз германии
хдс/хсс
армин лашет
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БЕРЛИН, 25 окт – РИА Новости. Лидер немецких консерваторов Армин Лашет сложил с себя полномочия премьер-министра Северного Рейна-Вестфалии, сообщил в понедельник телеканал N24 со ссылкой на источник в земельном ландтаге (парламенте).Ранее Лашет заявил, что намерен покинуть свой пост главы крупнейшей наряду с Баварией федеральной земли Германии – Северного Рейна-Вестфалии, он также уже представил своего преемника в регионе, им стал глава минтранса в правительстве Лашета Хендрик Вюст.На выборах в бундестаг ФРГ 26 сентября консервативный блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) уступил лидерство Социал-демократической партии Германии и ушел в оппозицию. Лашет, который выступил на выборах в качестве кандидата в канцлера ФРГ от ХДС/ХСС, заявил, что намерен войти во фракцию своего блока в бундестаге. Также он намерен сложить полномочия председателя партии ХДС.
https://ria.ru/20211006/koalitsiya-1753327483.html
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в мире, парламентские выборы в германии, германия, христианско-демократический союз германии, хдс/хсс, армин лашет
Лашет ушел с поста премьера Северного Рейна-Вестфалии
Лидер ХДС Армин Лашет ушел с поста премьер-министра земли Северный Рейн-Вестфалия