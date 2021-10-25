https://ria.ru/20211025/lashet-1756079911.html

Лашет ушел с поста премьера Северного Рейна-Вестфалии

Лашет ушел с поста премьера Северного Рейна-Вестфалии - РИА Новости, 25.10.2021

Лашет ушел с поста премьера Северного Рейна-Вестфалии

Лидер немецких консерваторов Армин Лашет сложил с себя полномочия премьер-министра Северного Рейна-Вестфалии, сообщил в понедельник телеканал N24 со ссылкой на... РИА Новости, 25.10.2021

2021-10-25T10:17

2021-10-25T10:17

2021-10-25T10:17

в мире

парламентские выборы в германии

германия

христианско-демократический союз германии

хдс/хсс

армин лашет

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БЕРЛИН, 25 окт – РИА Новости. Лидер немецких консерваторов Армин Лашет сложил с себя полномочия премьер-министра Северного Рейна-Вестфалии, сообщил в понедельник телеканал N24 со ссылкой на источник в земельном ландтаге (парламенте).Ранее Лашет заявил, что намерен покинуть свой пост главы крупнейшей наряду с Баварией федеральной земли Германии – Северного Рейна-Вестфалии, он также уже представил своего преемника в регионе, им стал глава минтранса в правительстве Лашета Хендрик Вюст.На выборах в бундестаг ФРГ 26 сентября консервативный блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) уступил лидерство Социал-демократической партии Германии и ушел в оппозицию. Лашет, который выступил на выборах в качестве кандидата в канцлера ФРГ от ХДС/ХСС, заявил, что намерен войти во фракцию своего блока в бундестаге. Также он намерен сложить полномочия председателя партии ХДС.

https://ria.ru/20211006/koalitsiya-1753327483.html

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в мире, парламентские выборы в германии, германия, христианско-демократический союз германии, хдс/хсс, армин лашет