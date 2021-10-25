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Лашет ушел с поста премьера Северного Рейна-Вестфалии
Лашет ушел с поста премьера Северного Рейна-Вестфалии - РИА Новости, 25.10.2021
Лашет ушел с поста премьера Северного Рейна-Вестфалии
Лидер немецких консерваторов Армин Лашет сложил с себя полномочия премьер-министра Северного Рейна-Вестфалии, сообщил в понедельник телеканал N24 со ссылкой на... РИА Новости, 25.10.2021
2021-10-25T10:17
2021-10-25T10:17
в мире
парламентские выборы в германии
германия
христианско-демократический союз германии
хдс/хсс
армин лашет
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БЕРЛИН, 25 окт – РИА Новости. Лидер немецких консерваторов Армин Лашет сложил с себя полномочия премьер-министра Северного Рейна-Вестфалии, сообщил в понедельник телеканал N24 со ссылкой на источник в земельном ландтаге (парламенте).Ранее Лашет заявил, что намерен покинуть свой пост главы крупнейшей наряду с Баварией федеральной земли Германии – Северного Рейна-Вестфалии, он также уже представил своего преемника в регионе, им стал глава минтранса в правительстве Лашета Хендрик Вюст.На выборах в бундестаг ФРГ 26 сентября консервативный блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) уступил лидерство Социал-демократической партии Германии и ушел в оппозицию. Лашет, который выступил на выборах в качестве кандидата в канцлера ФРГ от ХДС/ХСС, заявил, что намерен войти во фракцию своего блока в бундестаге. Также он намерен сложить полномочия председателя партии ХДС.
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в мире, парламентские выборы в германии, германия, христианско-демократический союз германии, хдс/хсс, армин лашет
10:17 25.10.2021
 
Лашет ушел с поста премьера Северного Рейна-Вестфалии

Лидер ХДС Армин Лашет ушел с поста премьер-министра земли Северный Рейн-Вестфалия

© AP Photo / Markus SchreiberПредседатель партии Христианско-демократический союза Армин Лашет
Председатель партии Христианско-демократический союза Армин Лашет - РИА Новости, 1920, 25.10.2021
© AP Photo / Markus Schreiber
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БЕРЛИН, 25 окт – РИА Новости. Лидер немецких консерваторов Армин Лашет сложил с себя полномочия премьер-министра Северного Рейна-Вестфалии, сообщил в понедельник телеканал N24 со ссылкой на источник в земельном ландтаге (парламенте).
Ранее Лашет заявил, что намерен покинуть свой пост главы крупнейшей наряду с Баварией федеральной земли Германии – Северного Рейна-Вестфалии, он также уже представил своего преемника в регионе, им стал глава минтранса в правительстве Лашета Хендрик Вюст.
На выборах в бундестаг ФРГ 26 сентября консервативный блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) уступил лидерство Социал-демократической партии Германии и ушел в оппозицию. Лашет, который выступил на выборах в качестве кандидата в канцлера ФРГ от ХДС/ХСС, заявил, что намерен войти во фракцию своего блока в бундестаге. Также он намерен сложить полномочия председателя партии ХДС.
Лидер ХСС Маркус Зедер - РИА Новости, 1920, 06.10.2021
6 октября, 14:05
Лидер ХСС заявил об отказе либералов и "зеленых" от коалиции
 
В миреПарламентские выборы в ГерманииГерманияХристианско-демократический союз ГерманииХДС/ХССАрмин Лашет
 
 
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