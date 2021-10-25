https://ria.ru/20211025/kurs-1756203357.html

Курс евро упал ниже 81 рубля

Курс евро упал ниже 81 рубля - РИА Новости, 25.10.2021

Курс евро упал ниже 81 рубля

Курс евро впервые с середины июля 2020 года опустился ниже 81 рубля, свидетельствуют данные Московской биржи. РИА Новости, 25.10.2021

2021-10-25T19:21

2021-10-25T19:21

2021-10-25T19:21

ситуация с курсами валют и ценами на нефть

экономика

brent

московская биржа

центральный банк рф (цб рф)

динамика курсов валют

россия

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МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Курс евро впервые с середины июля 2020 года опустился ниже 81 рубля, свидетельствуют данные Московской биржи.Доллара расчетами "завтра" на 19:09 мск падал на 57 копеек — до 69,77 рубля, евро — на 88 копеек, до 80,99 рубля.Положительное влияние на курс российской валюты оказывает дорогая нефть и повышение ключевой ставки Банка России. Так, ЦБ повысил этот показатель сразу на 0,75 процентного пункта — до 7,5 годовых. При этом аналитики ожидали менее решительного шага — в 0,5 процентного пункта.Кроме того, усилили рост мировые цены на нефть. Стоимость американской марки WTI поднялась выше 85 долларов за баррель впервые с октября 2014 года, декабрьские фьючерсы торгуются по 85,03 доллара. Цена январских контрактов на Brent по состоянию на 15:24 росла на 1,11 процента, до 85,59 доллара за баррель.

https://ria.ru/20211025/tsena-1755649512.html

россия

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

экономика, brent, московская биржа, центральный банк рф (цб рф), динамика курсов валют, россия