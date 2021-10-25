https://ria.ru/20211025/kuban-1756165636.html

В Краснодарском крае нет ажиотажного спроса на отдых в нерабочие дни

В Краснодарском крае нет ажиотажного спроса на отдых в нерабочие дни - РИА Новости, 25.10.2021

В Краснодарском крае нет ажиотажного спроса на отдых в нерабочие дни

Ажиотажного спроса на отдых на Черноморском побережье Кубани в нерабочие дни не фиксируется, сообщили РИА Новости в министерстве курортов и туризма... РИА Новости, 25.10.2021

2021-10-25T18:04

2021-10-25T18:04

2021-10-25T18:04

туризм

отдых

краснодарский край

анапа

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геленджик

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черное море

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КРАСНОДАР, 25 окт – РИА Новости. Ажиотажного спроса на отдых на Черноморском побережье Кубани в нерабочие дни не фиксируется, сообщили РИА Новости в министерстве курортов и туризма Краснодарского края."По данным оперативного мониторинга, сейчас на период с 30 октября по 7 ноября доля бронирований на курортах Краснодарского края составляет 46 процентов. По основным территориям: Сочи – 75 процентов, Анапа – 65, Геленджик – 66. Ажиотажного спроса на этот период пока не зафиксировано", — рассказали агентству в министерстве.Там подчеркнули, что средства размещения Краснодарского края продолжат свою работу с соблюдением всех санитарных норм и требований, контроль за которыми будет усилен.В минкурортов также напомнили, что при заселении необходимо предъявить сертификат о вакцинации, справку о перенесенном заболевании в течение последних шести месяцев или медотвод. При отсутствии указанных документов нужно будет предоставить отрицательный результат ПЦР-теста и подписать добровольное согласие на вакцинацию, в противном случае отель обязан отказать туристу в размещении.

https://ria.ru/20211025/antalya-1756115414.html

краснодарский край

анапа

сочи

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

отдых, краснодарский край, анапа, сочи, геленджик, новости - туризм, черное море, туристы, праздники