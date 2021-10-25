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Туризм
https://ria.ru/20211025/kuban-1756165636.html
В Краснодарском крае нет ажиотажного спроса на отдых в нерабочие дни
В Краснодарском крае нет ажиотажного спроса на отдых в нерабочие дни - РИА Новости, 25.10.2021
В Краснодарском крае нет ажиотажного спроса на отдых в нерабочие дни
Ажиотажного спроса на отдых на Черноморском побережье Кубани в нерабочие дни не фиксируется, сообщили РИА Новости в министерстве курортов и туризма... РИА Новости, 25.10.2021
2021-10-25T18:04
2021-10-25T18:04
туризм
отдых
краснодарский край
анапа
сочи
геленджик
новости - туризм
черное море
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КРАСНОДАР, 25 окт – РИА Новости. Ажиотажного спроса на отдых на Черноморском побережье Кубани в нерабочие дни не фиксируется, сообщили РИА Новости в министерстве курортов и туризма Краснодарского края."По данным оперативного мониторинга, сейчас на период с 30 октября по 7 ноября доля бронирований на курортах Краснодарского края составляет 46 процентов. По основным территориям: Сочи – 75 процентов, Анапа – 65, Геленджик – 66. Ажиотажного спроса на этот период пока не зафиксировано", — рассказали агентству в министерстве.Там подчеркнули, что средства размещения Краснодарского края продолжат свою работу с соблюдением всех санитарных норм и требований, контроль за которыми будет усилен.В минкурортов также напомнили, что при заселении необходимо предъявить сертификат о вакцинации, справку о перенесенном заболевании в течение последних шести месяцев или медотвод. При отсутствии указанных документов нужно будет предоставить отрицательный результат ПЦР-теста и подписать добровольное согласие на вакцинацию, в противном случае отель обязан отказать туристу в размещении.
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анапа
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отдых, краснодарский край, анапа, сочи, геленджик, новости - туризм, черное море, туристы, праздники
18:04 25.10.2021
 
В Краснодарском крае нет ажиотажного спроса на отдых в нерабочие дни

С 30 октября по 7 ноября отели на черноморских курортах забронированы на 46 процентов

© РИА Новости / Артур Лебедев / Перейти в фотобанкОтдыхающие на пляже в Хостинском районе города Сочи
Отдыхающие на пляже в Хостинском районе города Сочи - РИА Новости, 1920, 25.10.2021
© РИА Новости / Артур Лебедев
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КРАСНОДАР, 25 окт – РИА Новости. Ажиотажного спроса на отдых на Черноморском побережье Кубани в нерабочие дни не фиксируется, сообщили РИА Новости в министерстве курортов и туризма Краснодарского края.
"По данным оперативного мониторинга, сейчас на период с 30 октября по 7 ноября доля бронирований на курортах Краснодарского края составляет 46 процентов. По основным территориям: Сочи – 75 процентов, Анапа – 65, Геленджик – 66. Ажиотажного спроса на этот период пока не зафиксировано", — рассказали агентству в министерстве.
Там подчеркнули, что средства размещения Краснодарского края продолжат свою работу с соблюдением всех санитарных норм и требований, контроль за которыми будет усилен.
В минкурортов также напомнили, что при заселении необходимо предъявить сертификат о вакцинации, справку о перенесенном заболевании в течение последних шести месяцев или медотвод. При отсутствии указанных документов нужно будет предоставить отрицательный результат ПЦР-теста и подписать добровольное согласие на вакцинацию, в противном случае отель обязан отказать туристу в размещении.
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ТуризмОтдыхКраснодарский крайАнапаСочиГеленджикНовости - ТуризмЧерное моретуристыпраздники
 
 
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