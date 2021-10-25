https://ria.ru/20211025/krym-1756078323.html

В Крыму заработали мобильные группы по проверке QR-кодов

В Крыму заработали мобильные группы по проверке QR-кодов - РИА Новости, 25.10.2021

В Крыму заработали мобильные группы по проверке QR-кодов

В Крыму заработали мобильные группы по контролю за соблюдением ограничительных мер по недопущению распространения коронавирусной инфекции, сообщил глава... РИА Новости, 25.10.2021

2021-10-25T10:08

2021-10-25T10:08

2021-10-25T10:28

общество

республика крым

юрий гоцанюк

коронавирус в россии

новости - туризм

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 окт – РИА Новости. В Крыму заработали мобильные группы по контролю за соблюдением ограничительных мер по недопущению распространения коронавирусной инфекции, сообщил глава правительства региона Юрий Гоцанюк.В республике с 25 октября вступили в силу дополнительные ограничительные меры. В их числе режим QR-кодов для посещения общественных мест и заселения в отели и гостиницы, а также самоизоляция по месту жительства граждан старше 65 лет. Кроме того, прекратили прием все офисы многофункционального центра предоставления госуслуг, а браки заключаются в присутствии не более 10 человек.По его словам, в состав мобильных групп вошли представители органов власти и правоохранительных органов.

https://ria.ru/20211024/vaktsinatsiya-1755858941.html

республика крым

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2021

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общество, республика крым, юрий гоцанюк, коронавирус в россии, новости - туризм