10:08 25.10.2021 (обновлено: 10:28 25.10.2021)
В Крыму заработали мобильные группы по проверке QR-кодов
Мобильные группы по контролю за соблюдением ограничительных мер заработали в Крыму
© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкСертификат о вакцинации против коронавирусной инфекции (COVID-19)
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 окт – РИА Новости. В Крыму заработали мобильные группы по контролю за соблюдением ограничительных мер по недопущению распространения коронавирусной инфекции, сообщил глава правительства региона Юрий Гоцанюк.
В республике с 25 октября вступили в силу дополнительные ограничительные меры. В их числе режим QR-кодов для посещения общественных мест и заселения в отели и гостиницы, а также самоизоляция по месту жительства граждан старше 65 лет. Кроме того, прекратили прием все офисы многофункционального центра предоставления госуслуг, а браки заключаются в присутствии не более 10 человек.
"Начали работу мобильные группы по контролю за соблюдением ограничительных мер. Речь идет о соблюдении безопасной социальной дистанции, масочного режима, наличии сертификата о вакцинации или QR-кода у персонала и посетителей объектов общественного питания, культуры, спорта и досуга", - сказал журналистам Гоцанюк.
По его словам, в состав мобильных групп вошли представители органов власти и правоохранительных органов.