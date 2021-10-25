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В Крыму заработали мобильные группы по проверке QR-кодов
В Крыму заработали мобильные группы по проверке QR-кодов - РИА Новости, 25.10.2021
В Крыму заработали мобильные группы по проверке QR-кодов
В Крыму заработали мобильные группы по контролю за соблюдением ограничительных мер по недопущению распространения коронавирусной инфекции, сообщил глава... РИА Новости, 25.10.2021
2021-10-25T10:08
2021-10-25T10:28
общество
республика крым
юрий гоцанюк
коронавирус в россии
новости - туризм
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 окт – РИА Новости. В Крыму заработали мобильные группы по контролю за соблюдением ограничительных мер по недопущению распространения коронавирусной инфекции, сообщил глава правительства региона Юрий Гоцанюк.В республике с 25 октября вступили в силу дополнительные ограничительные меры. В их числе режим QR-кодов для посещения общественных мест и заселения в отели и гостиницы, а также самоизоляция по месту жительства граждан старше 65 лет. Кроме того, прекратили прием все офисы многофункционального центра предоставления госуслуг, а браки заключаются в присутствии не более 10 человек.По его словам, в состав мобильных групп вошли представители органов власти и правоохранительных органов.
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общество, республика крым, юрий гоцанюк, коронавирус в россии, новости - туризм
10:08 25.10.2021 (обновлено: 10:28 25.10.2021)
 
В Крыму заработали мобильные группы по проверке QR-кодов

Мобильные группы по контролю за соблюдением ограничительных мер заработали в Крыму

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкСертификат о вакцинации против коронавирусной инфекции (COVID-19)
Сертификат о вакцинации против коронавирусной инфекции (COVID-19) - РИА Новости, 1920, 25.10.2021
© РИА Новости / Павел Бедняков
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 окт – РИА Новости. В Крыму заработали мобильные группы по контролю за соблюдением ограничительных мер по недопущению распространения коронавирусной инфекции, сообщил глава правительства региона Юрий Гоцанюк.
В республике с 25 октября вступили в силу дополнительные ограничительные меры. В их числе режим QR-кодов для посещения общественных мест и заселения в отели и гостиницы, а также самоизоляция по месту жительства граждан старше 65 лет. Кроме того, прекратили прием все офисы многофункционального центра предоставления госуслуг, а браки заключаются в присутствии не более 10 человек.
"Начали работу мобильные группы по контролю за соблюдением ограничительных мер. Речь идет о соблюдении безопасной социальной дистанции, масочного режима, наличии сертификата о вакцинации или QR-кода у персонала и посетителей объектов общественного питания, культуры, спорта и досуга", - сказал журналистам Гоцанюк.
По его словам, в состав мобильных групп вошли представители органов власти и правоохранительных органов.
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