https://ria.ru/20211025/kritika-1756089020.html

Католическая архиепархия в Москве ответила на критику со стороны священника

Католическая архиепархия в Москве ответила на критику со стороны священника - РИА Новости, 25.10.2021

Католическая архиепархия в Москве ответила на критику со стороны священника

Римско-католическая Архиепархия Божией Матери в Москве не подвергнет каноническому наказанию священника, раскритиковавшего ее позицию в отношении возвращения... РИА Новости, 25.10.2021

2021-10-25T11:02

2021-10-25T11:02

2021-10-25T11:02

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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Римско-католическая Архиепархия Божией Матери в Москве не подвергнет каноническому наказанию священника, раскритиковавшего ее позицию в отношении возвращения верующим комплекса зданий храма святых апостолов Петра и Павла в Милютинском переулке Москвы, сообщил РИА Новости генеральный викарий архиепархии священник Кирилл Горбунов.В 2016 году архиепархия подала в столичный арбитражный суд иск к департаменту городского имущества по поводу возвращения храма Петра и Павла в Милютинском переулке и прилегающих строений. Священник Игорь Ковалевский, 1 июля оставивший пост канцлера курии архиепархии Божией Матери, опубликовал 21 октября в Facebook сообщение с критикой поведения архиепархии после того, как процесс был выигран в 2021 году."О канонической ответственности за публикацию отца Игоря никакой речи не идет. Он высказал свое мнение так, как его видит, и само по себе это никак не может считаться какого-то рода преступлением", - сказал Горбунов.Он подчеркнул огромную благодарность архиепархии к Ковалевскому и всем участникам возвращения зданий католикам."Речь, подчеркну, идет о четырех зданиях ансамбля церкви Петра и Павла в Милютинском переулке, не о самом здании храма. Здание в частной собственности уже много лет, и его невозможно вернуть, его можно только купить, о чем упоминает отец Игорь. И действительно, благодарность к отцу Игорю огромная, и никаких обвинений в адрес отца Игоря по этому поводу со стороны архиепархии по этому вопросу нет. Если же речь идет о каких-то слухах, о которых он говорит, то комментировать слухи, конечно, невозможно, потому что даже непонятно, с чьей стороны идут слухи", - добавил Горбунов.Сейчас здания находятся в собственности архиепархии, одно из них открыто для прихожан. "Мы надеемся, что это здание так и останется в собственности епархии. Именно поэтому мы и приняли решение допустить туда верующих", - сказал Горбунов.Версия КовалевскогоКовалевский, в частности, написал, что в споре с юридической фирмой, представлявшей архиепархию в суде, из него "сделали козла отпущения", ведь, по его словам, именно он представлял в судах интересы архиепархии вместе с этой фирмой.По версии Ковалевского, он вместе с руководителем фирмы занимался всеми судебными делами, а договор предполагал гонорар фирме за успех в случае выигрыша в судах. Архиепархия, по его словам, рассматривала различные варианты судьбы зданий в случае выигрыша: "оставить одно, остальные продать, выкупить храм и расплатиться с фирмой … , продать все здания без выкупа храма и расплатиться с фирмой"."В апреле этого года, после передачи последнего здания, архиепископ Паоло Пецци принял решение зданий не продавать, храм не выкупать, а привлечь итальянских инвесторов, чтобы они расплатились с фирмой по заключенному архиепархией в 2016 году договору, а в обмен взяли часть зданий в долгосрочную аренду. Одновременно архиепископ уклонился от личного участия во встрече и переговорах по юридическому урегулированию своего решения, в июле отозвал все доверенности и договоры с фирмой по зданиям, а сейчас пытается оспорить заключенный в 2016 году договор", написал Ковалевский.По его словам, "для этого архиепархия привлекла других лиц, чтобы попытаться оспорить договор и не расплачиваться с теми, кто в течение многих лет работал согласно этому договору и в результате огромных трудов выиграл все тяжбы во всех судебных процессах"."Храм Петра и Павла церкви оказался не нужен, церковь все эти годы ожидала итогов судебных разбирательств по зданиям, не неся при этом никаких материальных затрат, а после получения зданий пришла к выводу, что оплата по договору слишком высокая, и поэтому лучше договор опротестовать", - заключил он.Ответ архиепархииКак рассказал РИА Новости Горбунов, с самого начала четыре здания ансамбля храма Петра и Павла возвращались для использования в религиозных целях, а не для продажи. О выкупе здания храма Петра и Павла речь поначалу не шла: "он попросту не продавался"."Уже потом, в процессе возвращения этих четырех зданий ансамбля храма, владелец на тот момент здания бывшего храма предложил церкви выкупить этот храм", - добавил Горбунов.Этот вариант, рассказал он, рассматривался, но был отвергнут."Решение было принято как раз по настоянию отца Игоря. Отец Игорь на тот момент был настоятелем прихода Петра и Павла, и он заявил о том, что приход не может принять этот храм по трем причинам: во-первых, потому что, по его информации, восстановить этот храм в историческом виде невозможно по причине того, что именно в таком состоянии он зафиксирован как памятник архитектуры, во-вторых - из-за отсутствия у прихода ресурсов для содержания этого храма, и в третьих - ввиду нецелесообразности нахождения двух храмов на одной улице, потому что в сотне метров находится храм святого Людовика Французского. Поэтому решение отказаться от этого варианта выкупа храма было принято по инициативе отца Игоря", - подчеркнул он.Конфликт же с организацией, которая вела процесс возвращения зданий в собственность Римско-католической церкви, возник, по словам Горбунова, из-за разного понимания условий сделки."Мы считаем, что эти требования чрезмерны и что цена оказанных услуг должна все-таки определяться, исходя из рыночной стоимости такого рода услуг", - заключил он.Храмовый комплексХрам святых апостолов Петра и Павла был построен в 1839-45 годах по проекту знаменитого архитектора Алессандро Жилярди на пожертвования московских католиков и благотворительных организаций. Прихожанами храма были врач Фридрих Гааз, которого при жизни называли "святым доктором", архитектор Михаил Быковский, генерал Альфонс Шанявский, поэт Юргис Балтрушайтис.Во второй половине XIX века около храма были возведены богадельня для престарелых, здание благотворительного общества, корпус женского училища, дом причта и церковно-приходской школы. Здания сохранились, и католики также намерены их вернуть.В 1937 году последний настоятель прихода священник Михаил Цакуль был арестован и вскоре расстрелян, а храм — закрыт. Перед войной здание оборудовали под кинотеатр, а с послевоенных времен в храме размещается НИИ "Гипроуглемаш". Сейчас приходом святых апостолов Петра и Павла, который священник Игорь Ковалевский возглавлял до 20 июня 2021 года, руководит священник Фернандо Вера, написано на приходском сайте.

https://ria.ru/20211014/komissiya-1754514271.html

https://ria.ru/20211001/sobor-1752707157.html

https://ria.ru/20210923/vizit-1751449387.html

https://ria.ru/20210909/svyaschenniki-1749349206.html

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москва, римско-католическая церковь, facebook, игорь ковалевский