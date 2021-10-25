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Строители укрыли пострадавшие от ветра зубцы Кремлевской стены
Строители укрыли пострадавшие от ветра зубцы Кремлевской стены - РИА Новости, 25.10.2021
Строители укрыли пострадавшие от ветра зубцы Кремлевской стены
Часть зубцов на стене Кремля в Москве, пострадавших от сильного ветра в пятницу, занавесили, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 25.10.2021
2021-10-25T16:14
2021-10-25T16:14
2021-10-25T17:07
москва
московский кремль
россия
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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Часть зубцов на стене Кремля в Москве, пострадавших от сильного ветра в пятницу, занавесили, передает корреспондент РИА Новости.Темное полотно, закрывающее мерлоны (зубцы), установлено на стене в пяти местах. Также на наружной части отсутствуют строительные леса, которые ранее использовались для реконструкции объекта. Признаков других ремонтных работ на Кремлевской стене пока нет.В пятницу, 22 октября, сильный ветер снес с Кремлевской стены установленные для реставрации строительные леса и сорвал один из зубцов крепости. В Федеральной службе охраны сообщали, что при происшествии никто не пострадал.
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москва, московский кремль, россия
16:14 25.10.2021 (обновлено: 17:07 25.10.2021)
Строители укрыли пострадавшие от ветра зубцы Кремлевской стены
Пострадавшие от ветра зубцы Кремлевской стены занавесили темным полотном