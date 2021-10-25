https://ria.ru/20211025/kredit-1756128197.html
В ОНФ назвали самые закредитованные регионы
В ОНФ назвали самые закредитованные регионы - РИА Новости, 25.10.2021
В ОНФ назвали самые закредитованные регионы
Наиболее закредитованными регионами в РФ на сегодня являются Тува, Калмыкия и Ленинградская область, сообщила руководитель проекта Общероссийского народного... РИА Новости, 25.10.2021
2021-10-25T14:01
2021-10-25T14:01
2021-10-25T14:01
республика тыва
ленинградская область
россия
евгения лазарева
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МОСКВА, 25 окт – РИА Новости. Наиболее закредитованными регионами в РФ на сегодня являются Тува, Калмыкия и Ленинградская область, сообщила руководитель проекта Общероссийского народного фронта "За права заемщиков" Евгения Лазарева."Если мы говорим о закредитованности в целом, какие регионы, то у нас это Республика Тыва, Калмыкия, Ленинградская область", - сказала Лазарева на круглом столе.Она добавила, что слабые показатели закредитованности отмечаются в Чечне, Дагестане и Ингушетии."Но несмотря на слабый уровень закредитованности, там у нас наиболее высокий уровень просроченных задолженностей", - подчеркнула она.В целом россияне выплачивают кредиты более ответственно, и число просрочек сокращается, отметила Лазарева.
https://ria.ru/20211024/avtomobil-1755995799.html
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республика тыва, ленинградская область, россия, евгения лазарева
В ОНФ назвали самые закредитованные регионы
Тува, Калмыкия и Ленинградская область — самые закредитованные регионы в России