https://ria.ru/20211025/kredit-1756128197.html

В ОНФ назвали самые закредитованные регионы

В ОНФ назвали самые закредитованные регионы - РИА Новости, 25.10.2021

В ОНФ назвали самые закредитованные регионы

Наиболее закредитованными регионами в РФ на сегодня являются Тува, Калмыкия и Ленинградская область, сообщила руководитель проекта Общероссийского народного... РИА Новости, 25.10.2021

2021-10-25T14:01

2021-10-25T14:01

2021-10-25T14:01

республика тыва

ленинградская область

россия

евгения лазарева

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МОСКВА, 25 окт – РИА Новости. Наиболее закредитованными регионами в РФ на сегодня являются Тува, Калмыкия и Ленинградская область, сообщила руководитель проекта Общероссийского народного фронта "За права заемщиков" Евгения Лазарева."Если мы говорим о закредитованности в целом, какие регионы, то у нас это Республика Тыва, Калмыкия, Ленинградская область", - сказала Лазарева на круглом столе.Она добавила, что слабые показатели закредитованности отмечаются в Чечне, Дагестане и Ингушетии."Но несмотря на слабый уровень закредитованности, там у нас наиболее высокий уровень просроченных задолженностей", - подчеркнула она.В целом россияне выплачивают кредиты более ответственно, и число просрочек сокращается, отметила Лазарева.

https://ria.ru/20211024/avtomobil-1755995799.html

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республика тыва

ленинградская область

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

республика тыва, ленинградская область, россия, евгения лазарева