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Под Красноярском обнаружили схрон с заряженным РПГ-18
Под Красноярском обнаружили схрон с заряженным РПГ-18 - РИА Новости, 25.10.2021
Под Красноярском обнаружили схрон с заряженным РПГ-18
Схрон с заряженной гранатой РПГ-18 и тремя тротиловыми шашками обнаружен в лесу Козульского района Красноярского края, сообщил РИА Новости источник в экстренных РИА Новости, 25.10.2021
2021-10-25T09:00
2021-10-25T09:00
2021-10-25T09:00
происшествия
красноярск
козульский район
красноярский край
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КРАСНОЯРСК, 25 окт - РИА Новости. Схрон с заряженной гранатой РПГ-18 и тремя тротиловыми шашками обнаружен в лесу Козульского района Красноярского края, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах региона.В правоохранительных органах региона официально не комментируют ситуацию. В Telegram-канале "Борус" ранее сообщалось, что силовики нашли вблизи Красноярска гранатомет "Муха" и взрывчатку. Сообщается, что найденное оружие пролежало много лет в лесу.
https://ria.ru/20211023/oruzhie-1755965266.html
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происшествия, красноярск, козульский район, красноярский край
Под Красноярском обнаружили схрон с заряженным РПГ-18
Схрон с заряженным РПГ-18 и тремя тротиловыми шашками обнаружили под Красноярском