https://ria.ru/20211025/krasnoyarsk-1756069437.html

Под Красноярском обнаружили схрон с заряженным РПГ-18

Под Красноярском обнаружили схрон с заряженным РПГ-18 - РИА Новости, 25.10.2021

Под Красноярском обнаружили схрон с заряженным РПГ-18

Схрон с заряженной гранатой РПГ-18 и тремя тротиловыми шашками обнаружен в лесу Козульского района Красноярского края, сообщил РИА Новости источник в экстренных РИА Новости, 25.10.2021

2021-10-25T09:00

2021-10-25T09:00

2021-10-25T09:00

происшествия

красноярск

козульский район

красноярский край

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КРАСНОЯРСК, 25 окт - РИА Новости. Схрон с заряженной гранатой РПГ-18 и тремя тротиловыми шашками обнаружен в лесу Козульского района Красноярского края, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах региона.В правоохранительных органах региона официально не комментируют ситуацию. В Telegram-канале "Борус" ранее сообщалось, что силовики нашли вблизи Красноярска гранатомет "Муха" и взрывчатку. Сообщается, что найденное оружие пролежало много лет в лесу.

https://ria.ru/20211023/oruzhie-1755965266.html

красноярск

козульский район

красноярский край

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, красноярск, козульский район, красноярский край