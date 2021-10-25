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Рогозин рассказал, за что уважает Илона Маска
Рогозин рассказал, за что уважает Илона Маска - РИА Новости, 25.10.2021
Рогозин рассказал, за что уважает Илона Маска
Компания SpaceX Илона Маска достойна уважения за создание ракет с возвращаемой первой ступенью, заявил глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин, отвечая на вопросы на РИА Новости, 25.10.2021
2021-10-25T14:27
2021-10-25T14:27
сша
дмитрий рогозин
spacex
роскосмос
космос - риа наука
международная космическая станция (мкс)
илон маск
россия
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ДУБАЙ, 25 окт - РИА Новости. Компания SpaceX Илона Маска достойна уважения за создание ракет с возвращаемой первой ступенью, заявил глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин, отвечая на вопросы на пленарной сессии 72-го Международного астронавтического конгресса (IAC) в Дубае."Российские ракеты до сих пор являются самыми дешевыми в мире. Но то, что сделала компания SpaceX, достойно, безусловно, уважения, именно поэтому мы тоже собираемся экспериментировать и работать в этом направлении", - сказал Рогозин.Он сообщил, что в 2022 году Россия планирует приступить к испытаниям крылатого возвращаемого комплекса "Крыло-СВ", а также ведет разработку метановой ракеты с возвращаемой первой ступенью "Амур-СПГ".Ранее Рогозин неоднократно критиковал Маска, отмечая, что его заслуги преувеличены и он демпингует на рынке пусковых услуг, пользуясь поддержкой Пентагона. При этом он говорил, что с уважением относится к деятельности SpaceX, а Маска назвал космическим капиталистом.В 2020 году в Twitter произошла заочная дискуссия Рогозина и Маска. В апреле 2014 года Рогозин, занимавший тогда пост вице-премьера РФ, в ответ на американские санкции против российской ракетно-космической отрасли предложил США доставлять своих астронавтов на МКС с помощью батута. Позже Рогозин отмечал, что это его заявление было реальной угрозой, к которой прислушались в США, что спасло российскую отрасль от санкций.В мае 2020 года после запуска корабля Crew Dragon с экипажем на МКС Маск, вспомнив то высказывание Рогозина, пошутил, что "батут работает", вызвав смех других участников брифинга со стороны НАСА. Рогозин, передавая по-английски через главу НАСА Джима Брайденстайна поздравление Маску с успешной стыковкой Crew Dragon к МКС, сказал, что оценил шутку. Маск в ответ написал Рогозину по-русски "спасибо, сэр, ха-ха" и добавил, что рассчитывает на взаимовыгодное и процветающее долгосрочное сотрудничество.
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сша, дмитрий рогозин, spacex, роскосмос, космос - риа наука, международная космическая станция (мкс), илон маск, россия
14:27 25.10.2021
 
Рогозин рассказал, за что уважает Илона Маска

Рогозин: SpaceX достойна уважения за создание ракет с возвращаемой первой ступенью

© Фото : РоскосмосГенеральный директор госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин
Генеральный директор госкорпорации Роскосмос Дмитрий Рогозин - РИА Новости, 1920, 25.10.2021
© Фото : Роскосмос
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ДУБАЙ, 25 окт - РИА Новости. Компания SpaceX Илона Маска достойна уважения за создание ракет с возвращаемой первой ступенью, заявил глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин, отвечая на вопросы на пленарной сессии 72-го Международного астронавтического конгресса (IAC) в Дубае.
"Российские ракеты до сих пор являются самыми дешевыми в мире. Но то, что сделала компания SpaceX, достойно, безусловно, уважения, именно поэтому мы тоже собираемся экспериментировать и работать в этом направлении", - сказал Рогозин.
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Он сообщил, что в 2022 году Россия планирует приступить к испытаниям крылатого возвращаемого комплекса "Крыло-СВ", а также ведет разработку метановой ракеты с возвращаемой первой ступенью "Амур-СПГ".
Ранее Рогозин неоднократно критиковал Маска, отмечая, что его заслуги преувеличены и он демпингует на рынке пусковых услуг, пользуясь поддержкой Пентагона. При этом он говорил, что с уважением относится к деятельности SpaceX, а Маска назвал космическим капиталистом.
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Маск ответил на приглашение Рогозина в Россию
В 2020 году в Twitter произошла заочная дискуссия Рогозина и Маска. В апреле 2014 года Рогозин, занимавший тогда пост вице-премьера РФ, в ответ на американские санкции против российской ракетно-космической отрасли предложил США доставлять своих астронавтов на МКС с помощью батута. Позже Рогозин отмечал, что это его заявление было реальной угрозой, к которой прислушались в США, что спасло российскую отрасль от санкций.
В мае 2020 года после запуска корабля Crew Dragon с экипажем на МКС Маск, вспомнив то высказывание Рогозина, пошутил, что "батут работает", вызвав смех других участников брифинга со стороны НАСА. Рогозин, передавая по-английски через главу НАСА Джима Брайденстайна поздравление Маску с успешной стыковкой Crew Dragon к МКС, сказал, что оценил шутку. Маск в ответ написал Рогозину по-русски "спасибо, сэр, ха-ха" и добавил, что рассчитывает на взаимовыгодное и процветающее долгосрочное сотрудничество.
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СШАДмитрий РогозинSpaceXРоскосмосКосмос - РИА НаукаМеждународная космическая станция (МКС)Илон МаскРоссия
 
 
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