https://ria.ru/20211025/koreya-1756110140.html

В Южной Корее стартовали ежегодные военные учения

В Южной Корее стартовали ежегодные военные учения - РИА Новости, 25.10.2021

В Южной Корее стартовали ежегодные военные учения

Военные учения "Хогук" ("Защита отечества") начались в понедельник в Южной Корее с участием трех родов войск для отработки их стратегического взаимодействия,... РИА Новости, 25.10.2021

2021-10-25T12:29

2021-10-25T12:29

2021-10-25T12:37

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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Военные учения "Хогук" ("Защита отечества") начались в понедельник в Южной Корее с участием трех родов войск для отработки их стратегического взаимодействия, сообщило информационное агентство Рёнхап со ссылкой на объединенный комитет начальников штабов (ОКНШ) вооруженных сил страны.Нынешние ежегодные учения продлятся до 5 ноября."Ожидается, что эти учения будут проведены в условиях профилактических мер против коронавируса и африканской чумы свиней", - приводит агентство заявление представителя ОКНШ.Учения "Хогук" проводятся в Южной Корее ежегодно с 1996 года. Сведения о масштабах маневров в 2021 году не публикуются. Сообщается только, что нынешние учения будут отрабатывать взаимодействие на случай предполагаемых провокаций и атак противника.Вместе с тем, как передало из Пхеньяна Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК), на этих учениях предполагается отработка операций по нанесению удара по территории КНДР."Военные фанатики Южной Кореи продолжают игры в разжигание войны, разрушающие мир и безопасность на Корейском полуострове, и доводят ситуацию до крайности", - утверждает северокорейское агентство.

https://ria.ru/20211014/dialog-1754479405.html

кндр (северная корея)

южная корея

корейский полуостров

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в мире, безопасность, армия, кндр (северная корея), южная корея, корейский полуостров