https://ria.ru/20211025/koreya-1756110140.html
В Южной Корее стартовали ежегодные военные учения
В Южной Корее стартовали ежегодные военные учения - РИА Новости, 25.10.2021
В Южной Корее стартовали ежегодные военные учения
Военные учения "Хогук" ("Защита отечества") начались в понедельник в Южной Корее с участием трех родов войск для отработки их стратегического взаимодействия,... РИА Новости, 25.10.2021
2021-10-25T12:29
2021-10-25T12:29
2021-10-25T12:37
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кндр (северная корея)
южная корея
корейский полуостров
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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Военные учения "Хогук" ("Защита отечества") начались в понедельник в Южной Корее с участием трех родов войск для отработки их стратегического взаимодействия, сообщило информационное агентство Рёнхап со ссылкой на объединенный комитет начальников штабов (ОКНШ) вооруженных сил страны.Нынешние ежегодные учения продлятся до 5 ноября."Ожидается, что эти учения будут проведены в условиях профилактических мер против коронавируса и африканской чумы свиней", - приводит агентство заявление представителя ОКНШ.Учения "Хогук" проводятся в Южной Корее ежегодно с 1996 года. Сведения о масштабах маневров в 2021 году не публикуются. Сообщается только, что нынешние учения будут отрабатывать взаимодействие на случай предполагаемых провокаций и атак противника.Вместе с тем, как передало из Пхеньяна Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК), на этих учениях предполагается отработка операций по нанесению удара по территории КНДР."Военные фанатики Южной Кореи продолжают игры в разжигание войны, разрушающие мир и безопасность на Корейском полуострове, и доводят ситуацию до крайности", - утверждает северокорейское агентство.
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в мире, безопасность, армия, кндр (северная корея), южная корея, корейский полуостров
12:29 25.10.2021 (обновлено: 12:37 25.10.2021)
В Южной Корее стартовали ежегодные военные учения
В Южной Корее стартовали военные учения с участием трех родов войск