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Япония и США обсудили совместный проход кораблей России и Китая
Япония и США обсудили совместный проход кораблей России и Китая - РИА Новости, 25.10.2021
Япония и США обсудили совместный проход кораблей России и Китая
Министр обороны Японии Нобуо Киси провел встречу с главой министерства военно-морских сил США Карлосом дель Торо, в ходе которой стороны обсудили пути... РИА Новости, 25.10.2021
2021-10-25T09:31
2021-10-25T09:31
в мире
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ТОКИО, 25 окт – РИА Новости. Министр обороны Японии Нобуо Киси провел встречу с главой министерства военно-морских сил США Карлосом дель Торо, в ходе которой стороны обсудили пути укрепления взаимодействия двух стран, а также недавний совместный проход российских и китайских военных судов через проливы Цугару и Осуми.По данным агентства Киодо, дель Торо "отметил важность военно-морских сил двух стран" и выразил намерение "продолжать усилия по укреплению сотрудничества". Кроме того, как отмечается, в ходе встречи была затронута тема недавних ракетных пусков КНДР.В минувшую субботу японское министерство обороны сообщило, что 10 военных кораблей России и Китая прошли через пролив Осуми, а "в 10.00 (04.00 мск) в 130 километрах к югу от островов Дандзё префектуры Нагасаки были зафиксированы взлет и посадка вертолета с палубы китайского эсминца". В связи со взлетом и посадкой палубного вертолета были подняты истребители воздушных сил самообороны страны.Ранее сообщалось, что российские и китайские корабли прошли по проливу Цугару, а пять китайских и пять российских кораблей спустились к восточной стороне острова Хонсю. В четверг, 21 октября в районе архипелага Идзу с одного из китайских кораблей и с российского корабля также поднялись по одному вертолету. В ответ на это военно-воздушные силы самообороны Японии подняли по тревоге истребители.До этого, 18 октября, 10 китайских и российских кораблей прошли через пролив Цугару, отделяющий основной остров Хонсю и самый северный остров Хоккайдо. Пролив является международным, поэтому проход по нему иностранных судов, в том числе и военных, разрешен международным правом. Однако в Японии обратили внимание на то, что это первый совместный проход российских и китайских военных кораблей. Затем корабли обогнули остров Хонсю. Во время взлетов вертолетов воздушное пространство Японии нарушено не было. Также военные корабли России и Китая не нарушали морское пространство Японии.
https://ria.ru/20211024/evropa-1756003855.html
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в мире, сша, япония, россия
09:31 25.10.2021
 
Япония и США обсудили совместный проход кораблей России и Китая

Глава МО Японии обсудил с министром ВМС США совместный проход кораблей России и Китая

© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкБольшой противолодочный корабль "Адмирал Пантелеев" ВМФ РФ во время маневрирования на учениях "Морское взаимодействие-2021"
Большой противолодочный корабль Адмирал Пантелеев ВМФ РФ во время маневрирования на учениях Морское взаимодействие-2021 - РИА Новости, 1920, 25.10.2021
© РИА Новости / Виталий Аньков
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ТОКИО, 25 окт – РИА Новости. Министр обороны Японии Нобуо Киси провел встречу с главой министерства военно-морских сил США Карлосом дель Торо, в ходе которой стороны обсудили пути укрепления взаимодействия двух стран, а также недавний совместный проход российских и китайских военных судов через проливы Цугару и Осуми.
По данным агентства Киодо, дель Торо "отметил важность военно-морских сил двух стран" и выразил намерение "продолжать усилия по укреплению сотрудничества". Кроме того, как отмечается, в ходе встречи была затронута тема недавних ракетных пусков КНДР.
В минувшую субботу японское министерство обороны сообщило, что 10 военных кораблей России и Китая прошли через пролив Осуми, а "в 10.00 (04.00 мск) в 130 километрах к югу от островов Дандзё префектуры Нагасаки были зафиксированы взлет и посадка вертолета с палубы китайского эсминца". В связи со взлетом и посадкой палубного вертолета были подняты истребители воздушных сил самообороны страны.
Ранее сообщалось, что российские и китайские корабли прошли по проливу Цугару, а пять китайских и пять российских кораблей спустились к восточной стороне острова Хонсю. В четверг, 21 октября в районе архипелага Идзу с одного из китайских кораблей и с российского корабля также поднялись по одному вертолету. В ответ на это военно-воздушные силы самообороны Японии подняли по тревоге истребители.
До этого, 18 октября, 10 китайских и российских кораблей прошли через пролив Цугару, отделяющий основной остров Хонсю и самый северный остров Хоккайдо. Пролив является международным, поэтому проход по нему иностранных судов, в том числе и военных, разрешен международным правом. Однако в Японии обратили внимание на то, что это первый совместный проход российских и китайских военных кораблей. Затем корабли обогнули остров Хонсю. Во время взлетов вертолетов воздушное пространство Японии нарушено не было. Также военные корабли России и Китая не нарушали морское пространство Японии.
Российские военные - РИА Новости, 1920, 24.10.2021
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