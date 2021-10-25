Япония и США обсудили совместный проход кораблей России и Китая
Глава МО Японии обсудил с министром ВМС США совместный проход кораблей России и Китая
© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкБольшой противолодочный корабль "Адмирал Пантелеев" ВМФ РФ во время маневрирования на учениях "Морское взаимодействие-2021"
ТОКИО, 25 окт – РИА Новости. Министр обороны Японии Нобуо Киси провел встречу с главой министерства военно-морских сил США Карлосом дель Торо, в ходе которой стороны обсудили пути укрепления взаимодействия двух стран, а также недавний совместный проход российских и китайских военных судов через проливы Цугару и Осуми.
В минувшую субботу японское министерство обороны сообщило, что 10 военных кораблей России и Китая прошли через пролив Осуми, а "в 10.00 (04.00 мск) в 130 километрах к югу от островов Дандзё префектуры Нагасаки были зафиксированы взлет и посадка вертолета с палубы китайского эсминца". В связи со взлетом и посадкой палубного вертолета были подняты истребители воздушных сил самообороны страны.
Ранее сообщалось, что российские и китайские корабли прошли по проливу Цугару, а пять китайских и пять российских кораблей спустились к восточной стороне острова Хонсю. В четверг, 21 октября в районе архипелага Идзу с одного из китайских кораблей и с российского корабля также поднялись по одному вертолету. В ответ на это военно-воздушные силы самообороны Японии подняли по тревоге истребители.
До этого, 18 октября, 10 китайских и российских кораблей прошли через пролив Цугару, отделяющий основной остров Хонсю и самый северный остров Хоккайдо. Пролив является международным, поэтому проход по нему иностранных судов, в том числе и военных, разрешен международным правом. Однако в Японии обратили внимание на то, что это первый совместный проход российских и китайских военных кораблей. Затем корабли обогнули остров Хонсю. Во время взлетов вертолетов воздушное пространство Японии нарушено не было. Также военные корабли России и Китая не нарушали морское пространство Японии.