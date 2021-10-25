https://ria.ru/20211025/korabli-1756073294.html

Япония и США обсудили совместный проход кораблей России и Китая

Япония и США обсудили совместный проход кораблей России и Китая - РИА Новости, 25.10.2021

Япония и США обсудили совместный проход кораблей России и Китая

Министр обороны Японии Нобуо Киси провел встречу с главой министерства военно-морских сил США Карлосом дель Торо, в ходе которой стороны обсудили пути... РИА Новости, 25.10.2021

2021-10-25T09:31

2021-10-25T09:31

2021-10-25T09:31

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ТОКИО, 25 окт – РИА Новости. Министр обороны Японии Нобуо Киси провел встречу с главой министерства военно-морских сил США Карлосом дель Торо, в ходе которой стороны обсудили пути укрепления взаимодействия двух стран, а также недавний совместный проход российских и китайских военных судов через проливы Цугару и Осуми.По данным агентства Киодо, дель Торо "отметил важность военно-морских сил двух стран" и выразил намерение "продолжать усилия по укреплению сотрудничества". Кроме того, как отмечается, в ходе встречи была затронута тема недавних ракетных пусков КНДР.В минувшую субботу японское министерство обороны сообщило, что 10 военных кораблей России и Китая прошли через пролив Осуми, а "в 10.00 (04.00 мск) в 130 километрах к югу от островов Дандзё префектуры Нагасаки были зафиксированы взлет и посадка вертолета с палубы китайского эсминца". В связи со взлетом и посадкой палубного вертолета были подняты истребители воздушных сил самообороны страны.Ранее сообщалось, что российские и китайские корабли прошли по проливу Цугару, а пять китайских и пять российских кораблей спустились к восточной стороне острова Хонсю. В четверг, 21 октября в районе архипелага Идзу с одного из китайских кораблей и с российского корабля также поднялись по одному вертолету. В ответ на это военно-воздушные силы самообороны Японии подняли по тревоге истребители.До этого, 18 октября, 10 китайских и российских кораблей прошли через пролив Цугару, отделяющий основной остров Хонсю и самый северный остров Хоккайдо. Пролив является международным, поэтому проход по нему иностранных судов, в том числе и военных, разрешен международным правом. Однако в Японии обратили внимание на то, что это первый совместный проход российских и китайских военных кораблей. Затем корабли обогнули остров Хонсю. Во время взлетов вертолетов воздушное пространство Японии нарушено не было. Также военные корабли России и Китая не нарушали морское пространство Японии.

https://ria.ru/20211024/evropa-1756003855.html

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