https://ria.ru/20211025/konduktor-1756206270.html

СК проверит кондуктора, высадившую ребенка-инвалида из трамвая в Волгограде

СК проверит кондуктора, высадившую ребенка-инвалида из трамвая в Волгограде - РИА Новости, 25.10.2021

СК проверит кондуктора, высадившую ребенка-инвалида из трамвая в Волгограде

Следственное управление СК РФ по Волгоградской области организовало проверку информации о том, что кондуктор высадила девочку-инвалида из троллейбуса в... РИА Новости, 25.10.2021

2021-10-25T19:45

2021-10-25T19:45

2021-10-25T19:45

происшествия

волгоградская область

волгоград

следственный комитет россии (ск рф)

транспорт

россия

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ВОЛГОГРАД, 25 окт - РИА Новости. Следственное управление СК РФ по Волгоградской области организовало проверку информации о том, что кондуктор высадила девочку-инвалида из троллейбуса в Волгограде, сообщили журналистам в пресс-службе ведомства.Ранее местные СМИ писали, что кондуктор трамвая в Волгограде высадила девочку-инвалида, у которой не сработала транспортная карта при оплате. Ребенку пришлось пешком пройти несколько остановок в вечернее время.Как сообщили РИА Новости в мэрии города, МУП "Метроэлектротранс" также проводит служебную проверку.

https://ria.ru/20210916/dzerzhinsk-1750354068.html

волгоградская область

волгоград

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, волгоградская область, волгоград, следственный комитет россии (ск рф), транспорт, россия