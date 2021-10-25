https://ria.ru/20211025/konduktor-1756206270.html
СК проверит кондуктора, высадившую ребенка-инвалида из трамвая в Волгограде
СК проверит кондуктора, высадившую ребенка-инвалида из трамвая в Волгограде - РИА Новости, 25.10.2021
СК проверит кондуктора, высадившую ребенка-инвалида из трамвая в Волгограде
Следственное управление СК РФ по Волгоградской области организовало проверку информации о том, что кондуктор высадила девочку-инвалида из троллейбуса в... РИА Новости, 25.10.2021
2021-10-25T19:45
2021-10-25T19:45
2021-10-25T19:45
происшествия
волгоградская область
волгоград
следственный комитет россии (ск рф)
транспорт
россия
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ВОЛГОГРАД, 25 окт - РИА Новости. Следственное управление СК РФ по Волгоградской области организовало проверку информации о том, что кондуктор высадила девочку-инвалида из троллейбуса в Волгограде, сообщили журналистам в пресс-службе ведомства.Ранее местные СМИ писали, что кондуктор трамвая в Волгограде высадила девочку-инвалида, у которой не сработала транспортная карта при оплате. Ребенку пришлось пешком пройти несколько остановок в вечернее время.Как сообщили РИА Новости в мэрии города, МУП "Метроэлектротранс" также проводит служебную проверку.
https://ria.ru/20210916/dzerzhinsk-1750354068.html
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происшествия, волгоградская область, волгоград, следственный комитет россии (ск рф), транспорт, россия
СК проверит кондуктора, высадившую ребенка-инвалида из трамвая в Волгограде
СК проверяет информацию о кондукторе, высадившей ребенка-инвалида из трамвая в Волгограде