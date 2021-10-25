https://ria.ru/20211025/komi-1756107937.html

Задержали бывшего руководителя администрации главы Коми

Задержали бывшего руководителя администрации главы Коми - РИА Новости, 25.10.2021

Задержали бывшего руководителя администрации главы Коми

Задержан бывший руководитель администрации главы Коми Михаил Порядин, Сыктывкарский городской суд в понедельник изберет ему меру пресечения, сообщили РИА в... РИА Новости, 25.10.2021

2021-10-25T12:21

2021-10-25T12:21

2021-10-25T12:21

происшествия

сергей гапликов

республика коми

россия

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 окт - РИА Новости. Задержан бывший руководитель администрации главы Коми Михаил Порядин, Сыктывкарский городской суд в понедельник изберет ему меру пресечения, сообщили РИА в суде."Да, он в суде, сейчас идет заседание по избранию меры пресечения", - сказал помощник председателя Сыктывкарского городского суда Игорь Ноговицын, отвечая на вопрос, задержан ли Порядин и доставлен ли в суд. Собеседник агентства не уточнил, по каким статьям возбуждено дело и о какой мере пресечения просит следствие.Порядин был назначен на должность руководителя администрации главы Коми в 2016 году, когда республикой руководил Сергей Гапликов. Его полномочия были прекращены в апреле 2020 года - после отставки Гапликова.

https://ria.ru/20210325/penza-1602770510.html

республика коми

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, сергей гапликов, республика коми, россия