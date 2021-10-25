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Задержали бывшего руководителя администрации главы Коми
Задержали бывшего руководителя администрации главы Коми - РИА Новости, 25.10.2021
Задержали бывшего руководителя администрации главы Коми
Задержан бывший руководитель администрации главы Коми Михаил Порядин, Сыктывкарский городской суд в понедельник изберет ему меру пресечения, сообщили РИА в... РИА Новости, 25.10.2021
2021-10-25T12:21
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происшествия
сергей гапликов
республика коми
россия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 окт - РИА Новости. Задержан бывший руководитель администрации главы Коми Михаил Порядин, Сыктывкарский городской суд в понедельник изберет ему меру пресечения, сообщили РИА в суде."Да, он в суде, сейчас идет заседание по избранию меры пресечения", - сказал помощник председателя Сыктывкарского городского суда Игорь Ноговицын, отвечая на вопрос, задержан ли Порядин и доставлен ли в суд. Собеседник агентства не уточнил, по каким статьям возбуждено дело и о какой мере пресечения просит следствие.Порядин был назначен на должность руководителя администрации главы Коми в 2016 году, когда республикой руководил Сергей Гапликов. Его полномочия были прекращены в апреле 2020 года - после отставки Гапликова.
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происшествия, сергей гапликов, республика коми, россия
12:21 25.10.2021
 
Задержали бывшего руководителя администрации главы Коми

Задержали бывшего руководителя администрации главы Коми Гапликова Михаила Порядина

© Sputnik / Табылды КадырбековРуки в наручниках
Руки в наручниках - РИА Новости, 1920, 25.10.2021
© Sputnik / Табылды Кадырбеков
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 окт - РИА Новости. Задержан бывший руководитель администрации главы Коми Михаил Порядин, Сыктывкарский городской суд в понедельник изберет ему меру пресечения, сообщили РИА в суде.
"Да, он в суде, сейчас идет заседание по избранию меры пресечения", - сказал помощник председателя Сыктывкарского городского суда Игорь Ноговицын, отвечая на вопрос, задержан ли Порядин и доставлен ли в суд. Собеседник агентства не уточнил, по каким статьям возбуждено дело и о какой мере пресечения просит следствие.
Порядин был назначен на должность руководителя администрации главы Коми в 2016 году, когда республикой руководил Сергей Гапликов. Его полномочия были прекращены в апреле 2020 года - после отставки Гапликова.
Задержание главы администрации Пензенского района за получение взятки. Кадры СК
25 марта, 11:22
Источник: в Пензенской области задержали главу администрации района
 
ПроисшествияСергей ГапликовРеспублика КомиРоссия
 
 
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