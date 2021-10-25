https://ria.ru/20211025/kinologi-1756215760.html

Кинологи обследовали место взрыва газа в Набережных Челнах

Кинологи обследовали место взрыва газа в Набережных Челнах - РИА Новости, 25.10.2021

Кинологи обследовали место взрыва газа в Набережных Челнах

Кинологи обыскали место взрыва газа в жилом доме в Набережных Челнах, больше пострадавших не обнаружено, сообщает МЧС России. РИА Новости, 25.10.2021

2021-10-25T21:29

2021-10-25T21:29

2021-10-25T21:29

происшествия

набережные челны

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

взрыв в доме в набережных челнах

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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Кинологи обыскали место взрыва газа в жилом доме в Набережных Челнах, больше пострадавших не обнаружено, сообщает МЧС России.По данным МЧС, в понедельник вечером поступило сообщение о взрыве газовоздушной смеси в квартире на четвертом этаже пятиэтажного жилого дома на улице Татарстан, 25/117 в Набережных Челнах. Были повреждены перекрытия между четвертым и пятым этажами. Разрушено шесть квартир. Пострадали братья 2004 и 2010 годов рождения, мужчина 1951 года рождения, девушка 1999 года рождения. Они госпитализированы. Возбуждено уголовное дело по статье "выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей"."Кинологические расчеты Набережночелнинского филиала ПРПСО МЧС России завершили обследование зоны ЧС, никого не обнаружено", - говорится в сообщении.Отмечается, что к ликвидации последствий ЧС привлечены 249 человек и 76 единиц техники. Добавляется, что к работе по разбору завалов готовы приступить семь единиц тяжелой инженерной техники, в том числе экскаватор, подъемный кран, фронтальные погрузчики и самосвалы.

https://ria.ru/20211025/vzryv-1756185290.html

набережные челны

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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