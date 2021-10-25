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Кинологи обследовали место взрыва газа в Набережных Челнах
Кинологи обследовали место взрыва газа в Набережных Челнах - РИА Новости, 25.10.2021
Кинологи обследовали место взрыва газа в Набережных Челнах
Кинологи обыскали место взрыва газа в жилом доме в Набережных Челнах, больше пострадавших не обнаружено, сообщает МЧС России. РИА Новости, 25.10.2021
2021-10-25T21:29
2021-10-25T21:29
происшествия
набережные челны
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
взрыв в доме в набережных челнах
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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Кинологи обыскали место взрыва газа в жилом доме в Набережных Челнах, больше пострадавших не обнаружено, сообщает МЧС России.По данным МЧС, в понедельник вечером поступило сообщение о взрыве газовоздушной смеси в квартире на четвертом этаже пятиэтажного жилого дома на улице Татарстан, 25/117 в Набережных Челнах. Были повреждены перекрытия между четвертым и пятым этажами. Разрушено шесть квартир. Пострадали братья 2004 и 2010 годов рождения, мужчина 1951 года рождения, девушка 1999 года рождения. Они госпитализированы. Возбуждено уголовное дело по статье "выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей"."Кинологические расчеты Набережночелнинского филиала ПРПСО МЧС России завершили обследование зоны ЧС, никого не обнаружено", - говорится в сообщении.Отмечается, что к ликвидации последствий ЧС привлечены 249 человек и 76 единиц техники. Добавляется, что к работе по разбору завалов готовы приступить семь единиц тяжелой инженерной техники, в том числе экскаватор, подъемный кран, фронтальные погрузчики и самосвалы.
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происшествия, набережные челны, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), взрыв в доме в набережных челнах
21:29 25.10.2021
 
Кинологи обследовали место взрыва газа в Набережных Челнах

Кинологи обследовали место взрыва газа в Набережных Челнах и не нашли еще пострадавших

© РИА Новости / Пресс-служба МЧС РФ / Перейти в фотобанкСотрудники МЧС работают на месте взрыва в жилом доме в Набережных Челнах
Сотрудники МЧС работают на месте взрыва в жилом доме в Набережных Челнах - РИА Новости, 1920, 25.10.2021
© РИА Новости / Пресс-служба МЧС РФ
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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Кинологи обыскали место взрыва газа в жилом доме в Набережных Челнах, больше пострадавших не обнаружено, сообщает МЧС России.
По данным МЧС, в понедельник вечером поступило сообщение о взрыве газовоздушной смеси в квартире на четвертом этаже пятиэтажного жилого дома на улице Татарстан, 25/117 в Набережных Челнах. Были повреждены перекрытия между четвертым и пятым этажами. Разрушено шесть квартир. Пострадали братья 2004 и 2010 годов рождения, мужчина 1951 года рождения, девушка 1999 года рождения. Они госпитализированы. Возбуждено уголовное дело по статье "выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей".
"Кинологические расчеты Набережночелнинского филиала ПРПСО МЧС России завершили обследование зоны ЧС, никого не обнаружено", - говорится в сообщении.
Отмечается, что к ликвидации последствий ЧС привлечены 249 человек и 76 единиц техники. Добавляется, что к работе по разбору завалов готовы приступить семь единиц тяжелой инженерной техники, в том числе экскаватор, подъемный кран, фронтальные погрузчики и самосвалы.
Последствия взрыва в доме в Набережных Челнах
Вчера, 17:57
Появились первые кадры с места взрыва в доме в Набережных Челнах
 
ПроисшествияНабережные ЧелныМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Взрыв в доме в Набережных Челнах
 
 
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