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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20211025/kinofestival-1756140755.html
Кинофестиваль "Послание к человеку" пройдет в гибридном формате
Кинофестиваль "Послание к человеку" пройдет в гибридном формате - РИА Новости, 25.10.2021
Кинофестиваль "Послание к человеку" пройдет в гибридном формате
Тридцать первый международный кинофестиваль "Послание к человеку" пройдет в Санкт-Петербурге в гибридном формате из-за ограничений по коронавирусу, сообщают... РИА Новости, 25.10.2021
2021-10-25T17:29
2021-10-25T17:29
культура
кинофестиваль
санкт-петербург
дом кино
ленфильм
франсуа озон
новости культуры
кино и сериалы
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 окт – РИА Новости. Тридцать первый международный кинофестиваль "Послание к человеку" пройдет в Санкт-Петербурге в гибридном формате из-за ограничений по коронавирусу, сообщают организаторы."Организаторы XXXI МКФ "Послание к человеку" осведомлены о новых ограничениях по коронавирусу в Петербурге, которые вступают в силу с 30 октября. В связи с этим наш кинофестиваль меняет свой формат на гибридный", — говорится в сообщении на официальной странице фестиваля в соцсети "ВКонтакте".Фестиваль начнется 29 октября. В этот день в очном формате состоится церемония открытия, а также показ основных специальных программ. С 30 октября часть программы можно будет посмотреть в онлайн-формате. XXXI международный кинофестиваль "Послание к человеку" продлится до 4 ноября.В конкурсную программу вошли 76 фильмов, в том числе 24 российских и 13 мировых кинопремьер. Откроет смотр лента Франсуа Озона "Все прошло хорошо".Ранее предполагалось, что кинопоказы фестиваля "Послание к человеку" пройдут в кинотеатрах "Аврора" и "Родина", в Доме кино и на киностудии "Ленфильм".Как сообщалось, в Санкт-Петербурге в период нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября приостанавливается проведение культурных и зрелищных, конгрессно-выставочных и досуговых мероприятий. Музеи и театры смогут работать в этот период при условии допуска зрителей с QR-кодами или справкой о медотводе от вакцинации.
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кинофестиваль, санкт-петербург, дом кино, ленфильм, франсуа озон, новости культуры, кино и сериалы
17:29 25.10.2021
 
Кинофестиваль "Послание к человеку" пройдет в гибридном формате

Кинофестиваль "Послание к человеку" пройдет в Санкт-Петербурге в гибридном формате

© Фото : пресс-служба кинофестиваляАфиша международного кинофестиваля "Послание к человеку"
Афиша международного кинофестиваля Послание к человеку - РИА Новости, 1920, 25.10.2021
© Фото : пресс-служба кинофестиваля
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 окт – РИА Новости. Тридцать первый международный кинофестиваль "Послание к человеку" пройдет в Санкт-Петербурге в гибридном формате из-за ограничений по коронавирусу, сообщают организаторы.
"Организаторы XXXI МКФ "Послание к человеку" осведомлены о новых ограничениях по коронавирусу в Петербурге, которые вступают в силу с 30 октября. В связи с этим наш кинофестиваль меняет свой формат на гибридный", — говорится в сообщении на официальной странице фестиваля в соцсети "ВКонтакте".
Фестиваль начнется 29 октября. В этот день в очном формате состоится церемония открытия, а также показ основных специальных программ. С 30 октября часть программы можно будет посмотреть в онлайн-формате.
XXXI международный кинофестиваль "Послание к человеку" продлится до 4 ноября.
В конкурсную программу вошли 76 фильмов, в том числе 24 российских и 13 мировых кинопремьер. Откроет смотр лента Франсуа Озона "Все прошло хорошо".
Ранее предполагалось, что кинопоказы фестиваля "Послание к человеку" пройдут в кинотеатрах "Аврора" и "Родина", в Доме кино и на киностудии "Ленфильм".
Как сообщалось, в Санкт-Петербурге в период нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября приостанавливается проведение культурных и зрелищных, конгрессно-выставочных и досуговых мероприятий. Музеи и театры смогут работать в этот период при условии допуска зрителей с QR-кодами или справкой о медотводе от вакцинации.
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