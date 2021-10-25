https://ria.ru/20211025/khramy-1756175989.html

Власти Москвы оценили антиковидные меры в храмах

Власти Москвы оценили антиковидные меры в храмах - РИА Новости, 25.10.2021

Власти Москвы оценили антиковидные меры в храмах

Меры по защите от коронавируса строго соблюдаются на религиозных объектах в Москве, усиление мер не планируется, сообщил РИА Новости руководитель департамента... РИА Новости, 25.10.2021

2021-10-25T17:21

2021-10-25T17:21

2021-10-25T17:21

религия

москва

сергей собянин

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

русская православная церковь

коронавирус в россии

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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Меры по защите от коронавируса строго соблюдаются на религиозных объектах в Москве, усиление мер не планируется, сообщил РИА Новости руководитель департамента национальной политики и межрегиональных связей Виталий Сучков."Все меры Роспотребнадзора, которые и были, продолжают действовать, и изданы соответствующие распоряжения у Русской православной церкви и у других религий. Все требования остаются в силе, послаблений никаких нет, все и так очень жестко. Особых распоряжений (по усилению мер) власти не давали, а в храмах и так очень серьезно подходят к этому вопросу", - сказал Сучков, отвечая на вопрос, планируется ли усиление ограничительных мер по коронавирусу в церквях в связи с ухудшением эпидситуации.Он уточнил, что к мерам на религиозных объектах относятся масочный режим, усиленная дезинфекция утвари и помещений и соблюдение социальной дистанции.Ранее мэр Москвы Сергей Собянин объявил об ухудшении эпидситуации по коронавирусу в столице. С 25 октября до 25 февраля пожилые москвичи и люди с хронические заболеваниями должны соблюдать домашний режим, а работодатели обязаны перевести 30% сотрудников на удаленный режим. С 28 октября по 7 ноября в Москве объявлены нерабочие дни, в этот период закроются практически все организации и предприятия города, кроме тех, которые обеспечивают его функционирование, будут работать магазины продуктов и товаров первой необходимости, аптеки, рестораны смогут обслуживать только навынос или по доставке.

https://ria.ru/20211021/khramy-1755698642.html

https://ria.ru/20211022/mecheti-1755897191.html

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

москва, сергей собянин, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), русская православная церковь, коронавирус в россии