Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате со смотровой площадки у памятника бродяге по трассе Иркутск - МРС (Маломорская рыбная станция) - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Религия
https://ria.ru/20211025/khramy-1756175989.html
Власти Москвы оценили антиковидные меры в храмах
Власти Москвы оценили антиковидные меры в храмах - РИА Новости, 25.10.2021
Власти Москвы оценили антиковидные меры в храмах
Меры по защите от коронавируса строго соблюдаются на религиозных объектах в Москве, усиление мер не планируется, сообщил РИА Новости руководитель департамента... РИА Новости, 25.10.2021
2021-10-25T17:21
2021-10-25T17:21
религия
москва
сергей собянин
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
русская православная церковь
коронавирус в россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/06/02/1572334369_0:193:2953:1854_1920x0_80_0_0_4a2fae615d2464ce8ffc7af753682c83.jpg
МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Меры по защите от коронавируса строго соблюдаются на религиозных объектах в Москве, усиление мер не планируется, сообщил РИА Новости руководитель департамента национальной политики и межрегиональных связей Виталий Сучков."Все меры Роспотребнадзора, которые и были, продолжают действовать, и изданы соответствующие распоряжения у Русской православной церкви и у других религий. Все требования остаются в силе, послаблений никаких нет, все и так очень жестко. Особых распоряжений (по усилению мер) власти не давали, а в храмах и так очень серьезно подходят к этому вопросу", - сказал Сучков, отвечая на вопрос, планируется ли усиление ограничительных мер по коронавирусу в церквях в связи с ухудшением эпидситуации.Он уточнил, что к мерам на религиозных объектах относятся масочный режим, усиленная дезинфекция утвари и помещений и соблюдение социальной дистанции.Ранее мэр Москвы Сергей Собянин объявил об ухудшении эпидситуации по коронавирусу в столице. С 25 октября до 25 февраля пожилые москвичи и люди с хронические заболеваниями должны соблюдать домашний режим, а работодатели обязаны перевести 30% сотрудников на удаленный режим. С 28 октября по 7 ноября в Москве объявлены нерабочие дни, в этот период закроются практически все организации и предприятия города, кроме тех, которые обеспечивают его функционирование, будут работать магазины продуктов и товаров первой необходимости, аптеки, рестораны смогут обслуживать только навынос или по доставке.
https://ria.ru/20211021/khramy-1755698642.html
https://ria.ru/20211022/mecheti-1755897191.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/06/02/1572334369_112:0:2841:2047_1920x0_80_0_0_92639d3b212083692fd7a6f63b239fe7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
москва, сергей собянин, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), русская православная церковь, коронавирус в россии
17:21 25.10.2021
 

Власти Москвы оценили антиковидные меры в храмах

© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкВерующая в храме Христа Спасителя в Москве, открывшемся после карантина
Верующая в храме Христа Спасителя в Москве, открывшемся после карантина - РИА Новости, 1920, 25.10.2021
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Меры по защите от коронавируса строго соблюдаются на религиозных объектах в Москве, усиление мер не планируется, сообщил РИА Новости руководитель департамента национальной политики и межрегиональных связей Виталий Сучков.
"Все меры Роспотребнадзора, которые и были, продолжают действовать, и изданы соответствующие распоряжения у Русской православной церкви и у других религий. Все требования остаются в силе, послаблений никаких нет, все и так очень жестко. Особых распоряжений (по усилению мер) власти не давали, а в храмах и так очень серьезно подходят к этому вопросу", - сказал Сучков, отвечая на вопрос, планируется ли усиление ограничительных мер по коронавирусу в церквях в связи с ухудшением эпидситуации.
Санитарная обработка иконы в храме Святителя Алексия в Рогожской слободе - РИА Новости, 1920, 21.10.2021
21 октября, 21:47Религия
В России не планируют закрывать храмы в нерабочие дни
Он уточнил, что к мерам на религиозных объектах относятся масочный режим, усиленная дезинфекция утвари и помещений и соблюдение социальной дистанции.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин объявил об ухудшении эпидситуации по коронавирусу в столице. С 25 октября до 25 февраля пожилые москвичи и люди с хронические заболеваниями должны соблюдать домашний режим, а работодатели обязаны перевести 30% сотрудников на удаленный режим. С 28 октября по 7 ноября в Москве объявлены нерабочие дни, в этот период закроются практически все организации и предприятия города, кроме тех, которые обеспечивают его функционирование, будут работать магазины продуктов и товаров первой необходимости, аптеки, рестораны смогут обслуживать только навынос или по доставке.
Празднование Ураза-байрама в Московской соборной мечети
22 октября, 23:47Религия
Духовное управление мусульман России может закрыть мечети в нерабочие дни
 
РелигияМоскваСергей СобянинФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Русская православная церковьКоронавирус в России
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:19В Раде пословицей описали, как втереться в доверие к России
04:15Мошенники могут позвонить со знакомого номера. Что делать?
04:14Британская полиция сообщила об убийстве россиянина в пригороде Оксфорда
04:08Эксперт объяснила, почему в России нет коллективного иммунитета к COVID-19
03:46Эксперт рассказала, кому не стоит вакцинироваться
03:31У северных Курил произошло землетрясение
03:26Биолог объяснила, почему массовое ПЦР-тестирование детей не принесет пользы
03:16Эксперт Роспотребнадзора оценил возможность тестов выявлять вариант AY.4.2
03:15Автоэксперт назвал лучшее время для покупки и продажи автомобиля
03:07"Редкий случай": постпред России в Вене оценил сотрудничество с Британией
03:00Ученые предложили новый способ обеспечения безопасности пешеходов
03:00Юрист рассказала, почему можно попасть в тюрьму за борьбу с тараканами
02:38Bloomberg назвал "истинную" цель "Северного потока — 2"
02:16В Приморье уволен главврач больницы из-за подделки прививочных сертификатов
02:15Специалист объяснил, когда должна снижаться плата за услуги ЖКХ
02:15Иммунолог рассказал, сколько надо вдохнуть COVID-19, чтобы заболеть
01:54При стрельбе в Айдахо погибли два человека
01:46Международная "тройка" по Судану объявила ультиматум военным
01:36Возле обрушившегося дома в Набережных Челнах продолжаются работы
01:36В Раде призвали украинцев готовиться к голоду и смерти
Лента новостейМолния
В Раде пословицей описали, как втереться в доверие к РоссииМошенники могут позвонить со знакомого номера. Что делать?Британская полиция сообщила об убийстве россиянина в пригороде ОксфордаЭксперт объяснила, почему в России нет коллективного иммунитета к COVID-19Эксперт рассказала, кому не стоит вакцинироватьсяУ северных Курил произошло землетрясениеБиолог объяснила, почему массовое ПЦР-тестирование детей не принесет пользыЭксперт Роспотребнадзора оценил возможность тестов выявлять вариант AY.4.2Автоэксперт назвал лучшее время для покупки и продажи автомобиля"Редкий случай": постпред России в Вене оценил сотрудничество с БританиейУченые предложили новый способ обеспечения безопасности пешеходовЮрист рассказала, почему можно попасть в тюрьму за борьбу с тараканамиBloomberg назвал "истинную" цель "Северного потока — 2"В Приморье уволен главврач больницы из-за подделки прививочных сертификатовСпециалист объяснил, когда должна снижаться плата за услуги ЖКХИммунолог рассказал, сколько надо вдохнуть COVID-19, чтобы заболетьПри стрельбе в Айдахо погибли два человекаМеждународная "тройка" по Судану объявила ультиматум военнымВозле обрушившегося дома в Набережных Челнах продолжаются работыВ Раде призвали украинцев готовиться к голоду и смерти