Власти Москвы оценили антиковидные меры в храмах
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкВерующая в храме Христа Спасителя в Москве, открывшемся после карантина
МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Меры по защите от коронавируса строго соблюдаются на религиозных объектах в Москве, усиление мер не планируется, сообщил РИА Новости руководитель департамента национальной политики и межрегиональных связей Виталий Сучков.
"Все меры Роспотребнадзора, которые и были, продолжают действовать, и изданы соответствующие распоряжения у Русской православной церкви и у других религий. Все требования остаются в силе, послаблений никаких нет, все и так очень жестко. Особых распоряжений (по усилению мер) власти не давали, а в храмах и так очень серьезно подходят к этому вопросу", - сказал Сучков, отвечая на вопрос, планируется ли усиление ограничительных мер по коронавирусу в церквях в связи с ухудшением эпидситуации.
21 октября, 21:47РелигияВ России не планируют закрывать храмы в нерабочие дни
Он уточнил, что к мерам на религиозных объектах относятся масочный режим, усиленная дезинфекция утвари и помещений и соблюдение социальной дистанции.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин объявил об ухудшении эпидситуации по коронавирусу в столице. С 25 октября до 25 февраля пожилые москвичи и люди с хронические заболеваниями должны соблюдать домашний режим, а работодатели обязаны перевести 30% сотрудников на удаленный режим. С 28 октября по 7 ноября в Москве объявлены нерабочие дни, в этот период закроются практически все организации и предприятия города, кроме тех, которые обеспечивают его функционирование, будут работать магазины продуктов и товаров первой необходимости, аптеки, рестораны смогут обслуживать только навынос или по доставке.