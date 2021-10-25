https://ria.ru/20211025/khram-1756131916.html

Храм Христа Спасителя получит от Москвы допсредства на безопасность

Храм Христа Спасителя получит от Москвы допсредства на безопасность - РИА Новости, 25.10.2021

Храм Христа Спасителя получит от Москвы допсредства на безопасность

Фонд храма Христа Спасителя получит дополнительные средства на обеспечение безопасности в 2022 году, сообщил руководитель департамента национальной политики и... РИА Новости, 25.10.2021

2021-10-25T14:14

2021-10-25T14:14

2021-10-25T14:14

религия

москва

московская городская дума

фонд храма христа спасителя

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МОСКВА, 25 окт – РИА Новости. Фонд храма Христа Спасителя получит дополнительные средства на обеспечение безопасности в 2022 году, сообщил руководитель департамента национальной политики и межрегиональных связей Москвы Виталий Сучков."На 2022 год и плановый период 2023-2024 год департаменту национальной политики и межрегиональных связей Москвы предусмотрено выделение бюджетных ассигнований в составе непрограммных направлений деятельности в объеме более 4 миллиарда 676,3 миллиона рублей до 2024 года. Их них в 2022 году - 1 миллиард 622,4 миллионов рублей, в 2023 году - 1 миллиард 527,4 миллионов рублей, 2024 год - 1 миллиард 526, 5 миллионов рублей", - сказал Сучков на заседании комиссии МГД по делам общественных объединений и религиозных организаций.Он отметил, что "разница между 2022 годом и последующими годами заключается в том, что в 2022 году дополнительные деньги выделены Фонду храма Христа Спасителя на обеспечение безопасности".

https://radiosputnik.ria.ru/20211017/1754904961.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

москва, московская городская дума, фонд храма христа спасителя