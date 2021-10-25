Храм Христа Спасителя получит от Москвы допсредства на безопасность
МОСКВА, 25 окт – РИА Новости. Фонд храма Христа Спасителя получит дополнительные средства на обеспечение безопасности в 2022 году, сообщил руководитель департамента национальной политики и межрегиональных связей Москвы Виталий Сучков.
"На 2022 год и плановый период 2023-2024 год департаменту национальной политики и межрегиональных связей Москвы предусмотрено выделение бюджетных ассигнований в составе непрограммных направлений деятельности в объеме более 4 миллиарда 676,3 миллиона рублей до 2024 года. Их них в 2022 году - 1 миллиард 622,4 миллионов рублей, в 2023 году - 1 миллиард 527,4 миллионов рублей, 2024 год - 1 миллиард 526, 5 миллионов рублей", - сказал Сучков на заседании комиссии МГД по делам общественных объединений и религиозных организаций.
Он отметил, что "разница между 2022 годом и последующими годами заключается в том, что в 2022 году дополнительные деньги выделены Фонду храма Христа Спасителя на обеспечение безопасности".
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