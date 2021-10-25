https://ria.ru/20211025/khlopok-1756224743.html

Угроза дальнейшего обрушения в доме в Набережных Челнах отсутствует

Угроза дальнейшего обрушения в доме в Набережных Челнах отсутствует - РИА Новости, 25.10.2021

Угроза дальнейшего обрушения в доме в Набережных Челнах отсутствует

Угроза дальнейшего обрушения в жилом доме Набережных Челнов, где произошел взрыв газа, отсутствует, сообщает ГУМЧС по Татарстану. РИА Новости, 25.10.2021

2021-10-25T23:30

2021-10-25T23:30

2021-10-25T23:30

происшествия

набережные челны

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

жилье

взрыв в доме в набережных челнах

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КАЗАНЬ, 25 окт – РИА Новости. Угроза дальнейшего обрушения в жилом доме Набережных Челнов, где произошел взрыв газа, отсутствует, сообщает ГУМЧС по Татарстану.По данным МЧС, в понедельник вечером поступило сообщение о взрыве газовоздушной смеси в квартире на четвертом этаже пятиэтажного жилого дома на улице Татарстан, 25/117 в Набережных Челнах. Были повреждены перекрытия между четвертым и пятым этажами. Разрушено шесть квартир. Пострадали братья 2004 и 2010 годов рождения, мужчина 1951 года рождения, девушка 1999 года рождения. Они госпитализированы.Возбуждено уголовное дело по статье "выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей".Отмечается, что на первом-третьем этажах 11-го подъезда квартиры не повреждены, в некоторых из них только повреждено остекление окон.Жители 10-го, 11-го и 12-го подъездов размещены в пункте временного размещения на базе гостиницы и у родственников. Жители остальных подъездов допущены к местам проживания, системы газо-, электро- и теплоснабжения в этих подъездах не отключены.Детальное комиссионное обследование и разбор строительных конструкций будут проводиться в светлое время суток во вторник.

https://ria.ru/20211025/kinologi-1756215760.html

https://ria.ru/20211025/obrushenie-1756224183.html

набережные челны

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, набережные челны, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), жилье, взрыв в доме в набережных челнах