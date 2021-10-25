Угроза дальнейшего обрушения в доме в Набережных Челнах отсутствует
Угроза дальнейшего обрушения в жилом доме в Набережных Челнах отсутствует
© Фото : МЧС РоссииСотрудники экстренных служб на месте взрыва в жилом доме в Набережных Челнах
© Фото : МЧС России
КАЗАНЬ, 25 окт – РИА Новости. Угроза дальнейшего обрушения в жилом доме Набережных Челнов, где произошел взрыв газа, отсутствует, сообщает ГУМЧС по Татарстану.
По данным МЧС, в понедельник вечером поступило сообщение о взрыве газовоздушной смеси в квартире на четвертом этаже пятиэтажного жилого дома на улице Татарстан, 25/117 в Набережных Челнах. Были повреждены перекрытия между четвертым и пятым этажами. Разрушено шесть квартир. Пострадали братья 2004 и 2010 годов рождения, мужчина 1951 года рождения, девушка 1999 года рождения. Они госпитализированы.
Возбуждено уголовное дело по статье "выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей".
"По уточненной информации разрушены три квартиры на пятом этаже и квартира на четвертом этаже, еще в двух квартирах на четвертом этаже имеются трещины по стенам… Угроза дальнейшего обрушения дома отсутствует", - говорится в сообщении по итогам осмотра места происшествия и выездного заседания комиссии по чрезвычайным ситуациям республики.
Отмечается, что на первом-третьем этажах 11-го подъезда квартиры не повреждены, в некоторых из них только повреждено остекление окон.
Жители 10-го, 11-го и 12-го подъездов размещены в пункте временного размещения на базе гостиницы и у родственников. Жители остальных подъездов допущены к местам проживания, системы газо-, электро- и теплоснабжения в этих подъездах не отключены.
Детальное комиссионное обследование и разбор строительных конструкций будут проводиться в светлое время суток во вторник.