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И.о. мэра Харькова назвал Россию "агрессором"
И.о. мэра Харькова назвал Россию "агрессором" - РИА Новости, 25.10.2021
И.о. мэра Харькова назвал Россию "агрессором"
Исполняющий обязанности мэра Харькова и кандидат на должность главы города Игорь Терехов заявил, что очень хочет нормализации отношений с Россией, но не видит... РИА Новости, 25.10.2021
2021-10-25T15:21
2021-10-25T15:21
в мире
киев
харьков
одесская область
россия
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КИЕВ, 25 окт - РИА Новости. Исполняющий обязанности мэра Харькова и кандидат на должность главы города Игорь Терехов заявил, что очень хочет нормализации отношений с Россией, но не видит возможностей для этого из-за нерешенных вопросов с "возвращением" Крыма и части территорий Донбасса под контроль Киева."Я очень хочу, чтобы у нас были действительно нормализовались отношения с РФ и было бы, конечно, хорошо, но есть определенные глобальные вопросы. Есть Крым, Донецк, Луганск и, конечно, без решения этих вопросов нормализации отношений не может быть априори", - сказал Терехов в интервью шеф-редактору украинского интернет-издания Lb.ua Соне Кошкиной. Интервью опубликовано в понедельник на ее Youtube-канале KishkiNa. Он уточнил, что речь идет "об освобождении этих территорий".Отвечая на вопрос, является ли Россия "агрессором", Терехов ответил: "да".Терехов также утверждает, что Крым "украинский". По его мнению, так называемая "Харьковская весна 2.0" по примеру "Крымской весны" 2014 года, когда Крым вошел в состав России, "при нем" невозможна.В сентябре экс-замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука предположил, что Россия якобы намерена создать народные республики по примеру ДНР и ЛНР в Харьковской, Днепропетровской, Запорожской, Николаевской, Херсонской и Одесской областях.Одержавший победу на выборах мэра города Геннадий Кернес скончался в декабре 2020 года от последствий коронавирусной инфекции в Германии, где проходил лечение. После смерти градоначальника Харьковский горсовет досрочно прекратил его полномочия. Временно исполняющим обязанности мэра был назначен Игорь Терехов, занимавший должность секретаря горсовета. Следующие выборы мэра Харькова состоятся 31 октября.
https://ria.ru/20211024/trebovaniya-1756021346.html
https://ria.ru/20211024/krym-1756039321.html
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в мире, киев, харьков, одесская область, россия
15:21 25.10.2021
 
И.о. мэра Харькова назвал Россию "агрессором"

И.о. мэра Харькова Терехов назвал Россию "агрессором"

CC BY-SA 4.0 / Sergey Bobok / Игорь Терехов
Игорь Терехов - РИА Новости, 1920, 25.10.2021
CC BY-SA 4.0 / Sergey Bobok /
Читать ria.ru в
КИЕВ, 25 окт - РИА Новости. Исполняющий обязанности мэра Харькова и кандидат на должность главы города Игорь Терехов заявил, что очень хочет нормализации отношений с Россией, но не видит возможностей для этого из-за нерешенных вопросов с "возвращением" Крыма и части территорий Донбасса под контроль Киева.
"Я очень хочу, чтобы у нас были действительно нормализовались отношения с РФ и было бы, конечно, хорошо, но есть определенные глобальные вопросы. Есть Крым, Донецк, Луганск и, конечно, без решения этих вопросов нормализации отношений не может быть априори", - сказал Терехов в интервью шеф-редактору украинского интернет-издания Lb.ua Соне Кошкиной. Интервью опубликовано в понедельник на ее Youtube-канале KishkiNa. Он уточнил, что речь идет "об освобождении этих территорий".
Здание министерства иностранных дел в Киеве - РИА Новости, 1920, 24.10.2021
24 октября, 15:40
Украина выдвинула России новые требования по Крыму
Отвечая на вопрос, является ли Россия "агрессором", Терехов ответил: "да".
Терехов также утверждает, что Крым "украинский". По его мнению, так называемая "Харьковская весна 2.0" по примеру "Крымской весны" 2014 года, когда Крым вошел в состав России, "при нем" невозможна.
В сентябре экс-замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука предположил, что Россия якобы намерена создать народные республики по примеру ДНР и ЛНР в Харьковской, Днепропетровской, Запорожской, Николаевской, Херсонской и Одесской областях.
Одержавший победу на выборах мэра города Геннадий Кернес скончался в декабре 2020 года от последствий коронавирусной инфекции в Германии, где проходил лечение. После смерти градоначальника Харьковский горсовет досрочно прекратил его полномочия. Временно исполняющим обязанности мэра был назначен Игорь Терехов, занимавший должность секретаря горсовета. Следующие выборы мэра Харькова состоятся 31 октября.
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