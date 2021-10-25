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Врач рассказал, какой продукт борется с дисбактериозом
Врач рассказал, какой продукт борется с дисбактериозом - РИА Новости, 25.10.2021
Врач рассказал, какой продукт борется с дисбактериозом
Квашеная капуста гораздо ценнее и полезнее, чем свежая белокочанная, уверен диетолог, врач-нутригенетик Андрей Золотарев. В интервью радио Sputnik он рассказал, РИА Новости, 25.10.2021
2021-10-25T04:15
2021-10-25T04:15
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МОСКВА, 25 окт —РИА Новости. Квашеная капуста гораздо ценнее и полезнее, чем свежая белокочанная, уверен диетолог, врач-нутригенетик Андрей Золотарев. В интервью радио Sputnik он рассказал, с какими проблемами организма поможет справиться этот продукт.Капуста богата витаминами, в том числе витамином С, который при закваске переходит в более активное состояние. Раньше моряки в дальнее плавание брали на борт бочки квашеной капусты, чтобы избежать авитаминоза и цинги. Но у этого продукта есть и другие ценные качества, отметил Золотарев.Покупную квашеную капусту врач посоветовал перед употреблением промывать. По его словам, это нужно, чтобы убрать избыток соли и уксуса, которые обычно обильно добавляют в продукт для его более длительной сохранности. Также покупная капуста может содержать различные искусственные усилители вкуса и консерванты — промывание поможет уменьшить их количество.Золотарев объяснил, на что нужно обращать внимание при покупке квашеной капусты.Если в капусту добавлена морковь и, еще лучше, ягоды — например, клюква — то продукт будет еще полезнее, продолжил врач.Диетолог предупредил, что полезна квашеная капуста не всем: ее нужно с большой осторожностью потреблять людям, у которых имеются гастрит, язвенная болезнь и другие проблемы с желудочно-кишечным трактом.
https://rsport.ria.ru/20211018/toksiny-1754958040.html
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общество, питание, еда, здоровье, андрей золотарев, россия
04:15 25.10.2021
 
Врач рассказал, какой продукт борется с дисбактериозом

Врач Золотарев: квашенная капуста помогает бороться с дисбактериозом

© Фото : LoynaКвашеная капуста
Квашеная капуста - РИА Новости, 1920, 25.10.2021
© Фото : Loyna
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МОСКВА, 25 окт —РИА Новости. Квашеная капуста гораздо ценнее и полезнее, чем свежая белокочанная, уверен диетолог, врач-нутригенетик Андрей Золотарев. В интервью радио Sputnik он рассказал, с какими проблемами организма поможет справиться этот продукт.
Капуста богата витаминами, в том числе витамином С, который при закваске переходит в более активное состояние. Раньше моряки в дальнее плавание брали на борт бочки квашеной капусты, чтобы избежать авитаминоза и цинги. Но у этого продукта есть и другие ценные качества, отметил Золотарев.
"Часто забывают о самом главном уникальном свойстве данного продукта: именно квашеная капуста может решить практически полностью проблему с дисбактериозом. Дело в том, что она содержит в себе достаточно большое количество пищевых волокон, которые являются хорошей подпиткой для вашей микрофлоры, а иммунитет в значительной степени зависит именно от работы кишечника", — пояснил диетолог.
Покупную квашеную капусту врач посоветовал перед употреблением промывать. По его словам, это нужно, чтобы убрать избыток соли и уксуса, которые обычно обильно добавляют в продукт для его более длительной сохранности. Также покупная капуста может содержать различные искусственные усилители вкуса и консерванты — промывание поможет уменьшить их количество.
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Золотарев объяснил, на что нужно обращать внимание при покупке квашеной капусты.
"Лучше выбирать капусту с меньшим содержанием уксуса. Обратите внимание, чтобы она была свежая. Желательно посмотреть, чтобы фракции, волокна капусты были крепкие, плотные. Если вы видите, что она "расползлась", значит, ее передержали — даже если срок годности выставлен вроде бы свежий, скорее всего, производитель лукавит", — сказал он.
Если в капусту добавлена морковь и, еще лучше, ягоды — например, клюква — то продукт будет еще полезнее, продолжил врач.
Диетолог предупредил, что полезна квашеная капуста не всем: ее нужно с большой осторожностью потреблять людям, у которых имеются гастрит, язвенная болезнь и другие проблемы с желудочно-кишечным трактом.
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