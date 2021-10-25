https://ria.ru/20211025/kapusta-1755900704.html

Врач рассказал, какой продукт борется с дисбактериозом

Врач рассказал, какой продукт борется с дисбактериозом - РИА Новости, 25.10.2021

Врач рассказал, какой продукт борется с дисбактериозом

Квашеная капуста гораздо ценнее и полезнее, чем свежая белокочанная, уверен диетолог, врач-нутригенетик Андрей Золотарев. В интервью радио Sputnik он рассказал, РИА Новости, 25.10.2021

2021-10-25T04:15

2021-10-25T04:15

2021-10-25T04:15

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МОСКВА, 25 окт —РИА Новости. Квашеная капуста гораздо ценнее и полезнее, чем свежая белокочанная, уверен диетолог, врач-нутригенетик Андрей Золотарев. В интервью радио Sputnik он рассказал, с какими проблемами организма поможет справиться этот продукт.Капуста богата витаминами, в том числе витамином С, который при закваске переходит в более активное состояние. Раньше моряки в дальнее плавание брали на борт бочки квашеной капусты, чтобы избежать авитаминоза и цинги. Но у этого продукта есть и другие ценные качества, отметил Золотарев.Покупную квашеную капусту врач посоветовал перед употреблением промывать. По его словам, это нужно, чтобы убрать избыток соли и уксуса, которые обычно обильно добавляют в продукт для его более длительной сохранности. Также покупная капуста может содержать различные искусственные усилители вкуса и консерванты — промывание поможет уменьшить их количество.Золотарев объяснил, на что нужно обращать внимание при покупке квашеной капусты.Если в капусту добавлена морковь и, еще лучше, ягоды — например, клюква — то продукт будет еще полезнее, продолжил врач.Диетолог предупредил, что полезна квашеная капуста не всем: ее нужно с большой осторожностью потреблять людям, у которых имеются гастрит, язвенная болезнь и другие проблемы с желудочно-кишечным трактом.

https://rsport.ria.ru/20211018/toksiny-1754958040.html

https://rsport.ria.ru/20210706/ovoschi-1740072558.html

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общество, питание, еда, здоровье, андрей золотарев, россия