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https://ria.ru/20211025/kalmykiya-1756067100.html
Калмыкия введет QR-коды для посещения кафе, музеев и салонов красоты
Калмыкия введет QR-коды для посещения кафе, музеев и салонов красоты - РИА Новости, 25.10.2021
Калмыкия введет QR-коды для посещения кафе, музеев и салонов красоты
Калмыкия с 1 декабря вводит QR-коды для посещения кафе, музеев, салонов красоты, а также непродовольственных магазинов площадью более 100 квадратных метров,... РИА Новости, 25.10.2021
2021-10-25T08:24
2021-10-25T10:31
распространение коронавируса
общество
республика калмыкия
здоровье - общество
коронавирус в россии
новости - туризм
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ВОЛГОГРАД, 25 окт – РИА Новости. Калмыкия с 1 декабря вводит QR-коды для посещения кафе, музеев, салонов красоты, а также непродовольственных магазинов площадью более 100 квадратных метров, сообщает в понедельник пресс-служба главы республики.Ранее сообщалось, что 20 октября главный государственный санитарный врач региона подписал постановление об обязательной вакцинации от коронавируса для отдельных категорий жителей, среди них учителя, медработники, пожилые люди, работники правоохранительных органов.По информации ведомства, оперштаб региона принял решение об ужесточении ограничений из-за ситуации с коронавирусом."С 1 декабря 2021 года необходимо наличие QR-кода, сертификата о перенесенном заболевании COVID-19 или отрицательного ПЦР-теста у посетителей церемоний торжественной регистрации брака, библиотек, архивов, музеев и прочих объектов культуры, а также организаций, оказывающих услуги: в области искусства и организации развлечений; по предоставлению продуктов питания и напитков (общественное питание), в области спорта, отдыха и развлечений; по организации конференций и выставок; по предоставлению услуг парикмахерскими и салонами красоты; розничной торговли непродовольственными товарами в объектах с площадью свыше 100 квадратных метров. (кроме аптек, автозаправочных станций)", - говорится в сообщении пресс-службы.Также, по информации ведомства, оперштаб объявил дополнительные каникулы для школьников с 23 октября по 7 ноября, а руководителей предприятий обязал перевести 50 процентов сотрудников на удаленную работу.По данным оперштаба, в Калмыкии на 24 октября зарегистрировано 31 886 случаев коронавирусной инфекции, в том числе 64 – за последние сутки, скончались за всё время 644 человека.
https://ria.ru/20211024/pandemiya-1756053336.html
https://ria.ru/20211024/koronavirus-1756005137.html
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общество, республика калмыкия, здоровье - общество, коронавирус в россии, новости - туризм
08:24 25.10.2021 (обновлено: 10:31 25.10.2021)
 
Калмыкия введет QR-коды для посещения кафе, музеев и салонов красоты

Калмыкия с 1 декабря введет QR-коды для посещения кафе, музеев и салонов красоты

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкМедицинские работники в приемном покое госпиталя COVID-19 в городской клинической больнице № 15 имени О. М. Филатова в Москве
Медицинские работники в приемном покое госпиталя COVID-19 в городской клинической больнице № 15 имени О. М. Филатова в Москве - РИА Новости, 1920, 25.10.2021
© РИА Новости / Алексей Майшев
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ВОЛГОГРАД, 25 окт – РИА Новости. Калмыкия с 1 декабря вводит QR-коды для посещения кафе, музеев, салонов красоты, а также непродовольственных магазинов площадью более 100 квадратных метров, сообщает в понедельник пресс-служба главы республики.
Ранее сообщалось, что 20 октября главный государственный санитарный врач региона подписал постановление об обязательной вакцинации от коронавируса для отдельных категорий жителей, среди них учителя, медработники, пожилые люди, работники правоохранительных органов.
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По информации ведомства, оперштаб региона принял решение об ужесточении ограничений из-за ситуации с коронавирусом.
"С 1 декабря 2021 года необходимо наличие QR-кода, сертификата о перенесенном заболевании COVID-19 или отрицательного ПЦР-теста у посетителей церемоний торжественной регистрации брака, библиотек, архивов, музеев и прочих объектов культуры, а также организаций, оказывающих услуги: в области искусства и организации развлечений; по предоставлению продуктов питания и напитков (общественное питание), в области спорта, отдыха и развлечений; по организации конференций и выставок; по предоставлению услуг парикмахерскими и салонами красоты; розничной торговли непродовольственными товарами в объектах с площадью свыше 100 квадратных метров. (кроме аптек, автозаправочных станций)", - говорится в сообщении пресс-службы.
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Также, по информации ведомства, оперштаб объявил дополнительные каникулы для школьников с 23 октября по 7 ноября, а руководителей предприятий обязал перевести 50 процентов сотрудников на удаленную работу.
По данным оперштаба, в Калмыкии на 24 октября зарегистрировано 31 886 случаев коронавирусной инфекции, в том числе 64 – за последние сутки, скончались за всё время 644 человека.
 
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